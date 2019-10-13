時尚博客Aimee Song擁500萬名IG粉絲　收納影片巨形衣帽間曝光　

時下流行斷捨離，不過要真正實行可謂無比困難，尤其是近來的換季季節，舊衫加上新購入的服裝必定迫爆衣櫃。要是你也與筆者一樣，仍然未下定決心丟物，還不如先學會收納方法。

美國洛杉磯華裔時尚達人Aimee Song由2007年開始經營個人網站「Song of Style」，分享穿搭技巧。(aimeesong@Instagram)

想要學習收納技巧，也不一定要跟坊間的收納專家學習，有時候反而擁有越多衣物的人越懂得收納，就如來自美國洛杉磯的華裔時尚達人Aimee Song。

Aimee Song由2007年開始經營個人網站「Song of Style」，2009年開設YouTube Channel，分享穿搭技巧和時尚物品，其Instagram至今已累積542萬名Followers，YouTube Channel則擁有340K訂閱者，2016年更入選了福布斯30位30歲以下的創業家，而她所推出的書藉《IG百萬粉絲養成術》更加於當時長佔《紐約時報》的暢銷書排行榜，可以話是甚有影響力的時尚人物，據聞經她介紹過的衣物在隨後均會得到許多關注。Aimee Song於今年5月更再下一城，與網上購物平台合作推出個人品牌Song of Style，當時亦引起一陣搶購潮。

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Aimee Song在家中設置一個衣帽間，雖然服裝數量的確比一般人多，但並不凌亂。(aimeesong@Instagram)

不丟物也可生活？

喜歡時裝、喜歡打扮，加上自家經營品牌以及網絡紅人的關係，導致Aimee Song的家中都囤積了非常多的服飾，故她在家中設置一個衣帽間，用上大衣櫃放置她的衣服、手袋、鞋履與首飾，Aimee Song亦曾拍攝影片「介紹」她的衣櫃。從影片中看到，雖然服裝數量的確比一般人多，但並不凌亂，反而是有秩序地擺放。

或許我們的衣櫃並沒有如Aimee Song所用的衣櫃尺寸大，也沒有如她一樣擁有如此多的服飾，但她的收納技巧也絕對值得參考！

分門別類

Aimee Song愛將衣服先進行分類再擺放。（Song Of Style@YouTube截圖）

收納的首個重要步驟必然是先將衣櫃的所有服裝先抽取出來，再進行分類。Aimee Song著重的是實用程度，其後會否更容易從云云衣服中找出某件服裝才是她擔心的事情。故她喜歡按照服裝的種類、材質、圖案分類擺放，如西裝褸擺放衣櫃的左邊，右邊則擺放大褸和皮褸等；而長裙則會垂直掛起，其餘的服裝亦使用同樣方法，節省尋找服裝的時間。

按顏色、剪裁排列

Aimee Song特別喜愛穿着牛仔褲，故她擁有的牛仔褲數量幾乎放滿一個衣櫃。對於牛仔褲的擺放方法，她則會將牛仔褲摺起並按照褲款的顏色和剪裁分類，由淺到深洗水向下延伸疊放。雖然我們未必擁有如此多的牛仔褲數量，但這樣的方法的確可於其後更快捷尋找到當日想要穿着的款式。

活動式層板

這項收納方法則要在購買衣櫃前多加注意了！Aimee Song都會選擇具活動式層板的衣櫃去擺放鞋履，除會擺放於衣櫃最底的一層，也會額外添加一個櫃放置她的鞋。活動式層板的好處就是能夠隨時隨地調教它的高度，如芭蕾舞等平底鞋比較扁身，佔較少位置，則能調整兩層的層板，騰出更多空間擺放其他鞋履，如長靴等。

另外，《The Gentle Art of Swedish Death Cleaning》的瑞典作家Margareta Magnusson亦曾分享過以下的收納方法，不妨參考一下：

（資料來源：Glamour, InStyle, HuffPost）