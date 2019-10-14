笑聲原來可以分辨真假閨密？研究：真心朋友會發出這種笑聲！

經常有人說女人的友誼比紙還薄，每個女生都總會有幾個知心閨密，出來社會工作後也會認識不少女性朋友圈，一起吃飯、聊八掛、行街等等，但是正所謂「女人心，海底針」，這句話不單止情侶間適用，女生友情也適用。前一秒還在和你說某某的壞話，下一秒在你背後放針也懵然不知。 想要及早預防免中假閨密的陷阱，原來靠對方的笑聲也可以分辨她的真心與假意。

研究顯示原來靠笑聲就可以分辨到真假朋友。(wongtsuiyu@IG)

加州大學洛杉磯分校(UCLA)就在學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)中刊登了一篇研究論文，提出原來笑聲可以分辨到和好朋友之間的熟絡程度，就可以利用這一點找出你的閨密朋友是不是真心跟你做朋友。

原來笑聲可以分辨到和好朋友之間的熟絡程度。(tracytschu@IG)

這份研究是由加州大學洛杉磯分校(UCLA)傅播學科授Greg Bryant和全球32位大學學者一起合著，研究過程中Greg Bryant在UCLA進行了一個小實驗，預先準備了兩段笑聲的錄音，然後播放給大學的學生聽，Greg Bryant發現學生們可以很快速而準確地分辨到兩段錄音之間誰是好朋友，進是初次見面的陌生人。

研究準備了兩段笑聲的錄音，然後播放給大學的學生。(unsplash)

之後Greg Bryant又把實驗拓展至全球，取得更多不同年齡、社會階層、工作性質等人士的數據，看看世界各地的標準是否都一樣。Greg Bryant一共邀請了966個來自24個不同地區中的聽眾，每人需要聆聽48段錄音，最後實驗結果奇蹟地一致度很高。

研究結果顯示，超過61%的聽眾可以準確分辨出錄音中的對話者，是熟絡還是陌生的關係，當中更有高達80%的聽眾可以判斷到錄音中是兩個熟悉的女生朋友一起發出笑聲，能夠聽得出她們的親密程度。Greg Bryant亦從研究中發現聽眾們其實可以從笑聲中，分辨出發自真心和非真心的假笑聲。所以如果要知道大家是真還是假閨密的話，從笑聲就會知道一二。

研究中發現很多聽眾，都可以從笑聲中分辨出發自真心和非真心的假笑聲。(unsplash)

Greg Bryant最後從研究中分析出「真朋友」的笑聲模式，如果你的朋友笑的時候有以下3樣特質，那麼這位朋友就是真心與你友好。

真笑的3樣特質：

這次研究還有另外一個有趣的發現，原來女性聚會時會比起男性發出更多的笑聲，但是女性和陌生人交到朋友的時間比男生快，但是要發展一段真正友誼的時間反而比男生長，是否就證明男生在交朋友方面會比較謹慎，反而女生就比較輕易交朋友呢？孰真孰假，女生們不妨留意一下閨密的笑聲，可能會有意想不到的發現！

有趣的是女生交到朋友的時間比男生快，但是要發展一段真正友誼的時間就比男生長。(pimtha@IG)

資料來源：PNAS