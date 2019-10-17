韓國6大「最佳面相」女星 人生贏家有樣睇　最好命面相特徵是…

人們總是對未知事物充滿好奇心，尤其是對自己的命運，各種如占卜、算命、占星等窺探命運的方法一直長興不衰。其中「面相」也是緊扣命運的一環，正所謂「相由心生」，一個人的五官能展現其性格特徵，甚至預示一生的命運。在韓國「面相」稱爲「觀相」，韓國電視臺Mnet一檔綜藝節目《TMI NEWS》評選出擁有最佳面相的女明星，並邀請韓國面相專家解析，快看看你喜愛的「她」有沒有上榜吧！

擁有「最佳面相」女明星Top6排行榜

【第6位】 TWICE 志效（JiHyo 지효）

志效擁有一對「鴛鴦眼」，給人溫柔可親的感覺。（JYPETWICE@FB）

作爲韓國大勢女團TWICE的隊長兼主唱，志效擁有圓圓的臉蛋，是充滿福氣的臉型。彎彎的拱眉能夠吸引大衆視綫並帶來好感，因此擁有高人氣。至於眼睛部分，志效屬於「鴛鴦眼」，有一種溫順溫暖的氣質，很受人們的喜愛。能和大家一直保持良好關係的志效，有著「隊長面相」，相信能夠帶領TWICE和諧團結地走下去。

擁有福氣圓臉型的志效：

+ 3 + 2

【第5位】 MAMAMOO 華莎（HwaSa 화사）

華莎的面相排名第五位，屬於充滿熱情的類型。（RBW.MAMAMOO@FB）

要說近期十分吸引大家眼球的女IDOL，不得不提MAMAMOO的華莎。無論是舞臺表演還是綜藝節目，華莎的身影總是處處可見。充滿魅力的華莎擁有「外強内也強」的面相，她的眼睛屬於「三白眼」，這類眼睛的眼珠通常會偏上，其餘是三個留白處，代表她想做就會去做的性格，是充滿熱情的類型。（「三白眼」其他代表人物包括BIGBANG G-DRAGON、BTS V、EXO世勛、宣美和徐仁國）

華莎的面相充滿熱情：

華莎臉上的痣代表她能收獲許多人氣和喜愛。（RBW.MAMAMOO@FB)

華莎的顴骨非常突出，代表她在任何競爭中都會勝利，臉上的痣更是高人氣的象徵，是「像火一樣的女人」。

臉上的痣是華莎的標誌：

【第4位】 ITZY 禮志（YeJi 예지）

禮志的臉是典型的「貓相」。（OfficialItzy@FB）

擁有「怪物新人女團」之稱的ITZY，隊長禮志打敗一衆前輩，成爲擁有「最佳面相」女明星的第四位。她是天生的「貓相」，眉毛和眼角輕輕上揚，一副高冷充滿理性的模樣。禮志還擁有「鶴眼」，這類人的行動力會很快很高，美麗與堅韌并存。而有棱有角的寬下巴，充滿中性氣息，代表她任何角色都能成功駕馭。

ITZY 禮志擁有天生的「貓相」：

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【第3位】 請夏（ChungHa 청하）

擁有高人氣的請夏面相同時擁有完美的「貓相」。（ChungHa.MNHent@FB）

韓國的實力SOLO女歌手屈指可數，擁有超強舞臺魅力的請夏就是其中之一。她的面相也屬於「貓相」，額頭飽滿代表名望高，在組合裏通常是領先位置。不僅如此，她的個人開拓精神也很强，無需藉助他人之力，靠自我力量就能開闢出一條道路。就連韓國面相專家也表示，單看請夏的面相，完全找不到缺點。

同屬於「貓相」的請夏（ChungHa 청하）：

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【第2位】 宋佳人（Song GaIn 송가인）

宋佳人因參加節目《Miss Trot》而走紅，在韓國有「Trot妖精」之稱。（songgain_@IG）

因節目《Miss Trot》而走紅的宋佳人在韓國擁有「Trot妖精」的稱號，她的面相有著「轉禍為福」的特點，面對逆境能夠化險爲夷，是擁有正能量和吸收好運的面相。她有些圓潤的臉蛋和身材，也是白手起家會獲得巨大成功的象徵。不過專家提醒，這類面相的人不能止步不前，忙於奔波反而是好事。

宋佳人擁有吸收好運的面相​：

【第1位】 RED VELVET Irene（아이린）

Irene是公認的美貌女神代表，她「只應天上有」的超凡外貌同時也有著一副好面相。Irene有著非常寶貴的雙眼，她的前後眼角尖，中間呈圓形狀，是典型的「孔雀眼」，擁有這類眼型的人無論到何處都會是被矚目的焦點。同時長而清秀的眉毛代表她超高人氣、周圍有衆多朋友。鵝蛋臉型再加上强烈且精緻的五官特徵，專家稱這類面相是「金型」，是無法不成功的臉，無人企及。就算她什麽也不做靜靜地坐在那裏，也能吸引人們的視綫，這種「不做也能成功」的面相真是羡煞旁人！

第一名的RED VELVET Irene擁有「金型」面相：