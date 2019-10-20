加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅　鼓勵女生不要小看自己的能力

25歲以後已不是個小女生，追求的不再是18歲的青春外形，而是有趣的靈魂，一種歲月無法奪走的美麗。加拿大有一位73歲的婆婆Joan MacDonald最近成為網絡紅人，她透過健身於兩年間減去近六十磅，再一次證明年齡從來不是限制。

加拿大有一位73歲的婆婆Joan MacDonald透過健身於兩年間減去近六十磅，成為網絡紅人。（IG＠trainwithjoan）

70歲才開始健身，這個看似不可能的任務卻被Joan MacDonald超額完成。體重高達200磅令Joan MacDonald的健康並不理想，她在健美模特兒女兒Michelle MacDonald的鼓勵下制定了合適的運動計劃，結果於兩年內減去近六十磅。除了外觀上的改變，Joan MacDonald與家人的關係變得更緊密、更快樂。她把自己的減重歷程記錄於IG上，加上富有人生哲理的鼓勵語句，鼓勵女生要多作嘗試，永遠不要懷疑自己。

70歲才開始健身，這個看似不可能的任務卻被Joan MacDonald超額完成。（IG＠trainwithjoan）

在70歲的婆婆面前永遠不要說太遲

Joan MacDonald於2017年初在女兒的指導下開展了減重訓練，成功減重後仍堅持每天運動，負重訓練、引體上升等需要大量體力支持的訓練完全不會難倒她。Joan MacDonald的IG上不乏她的健身片段，而這些令人驚嘆的成果都是一點一滴累積而成。剛開始時她會使用輔助器材完成簡單的體能鍛煉，直到身體的肌肉可支持進一步的運動強度後再逐步增加訓練難度。

+ 3 + 2

Joan MacDonald認為年齡並不是拒絕的藉口，任何年紀的女性都不應懷疑自己的能力。她說：「無論是20歲還是70歲，都需要推動自己向前。」Joan MacDonald補充真正讓人卻步的是自己的思想，並笑言希望其他女生能在頭髮變花白前領悟這個道理。

Joan MacDonald的成果令人鼓舞。（IG＠trainwithjoan）

美麗沒有年齡限制

Joan MacDonald經常於IG上以正面的訊息鼓勵女生要相信自己，她指自己曾經是個沒有自信的女性，當受到別人的讚賞時只會覺得尷尬。直到年齡漸長，她更放棄花時間化妝與打扮，選擇放縱自己，因為Joan MacDonald認為沒有人會在意一個年老女性是否擁有二十七吋腰圍、她是否仍然美麗。直至在女兒的鼓勵下，她開始了健身，並在成功減重後拍攝了一輯比堅尼照。相片中的Joan MacDonald健康自信，真摯的笑容由心而發。現在的她會化上淡妝，也開始鑽研穿搭之道，時尚不只是少女的專利。