美國女生超低成本自拍「封面相」　終極打卡圓模特兒夢意外成熱話

為了夢想，你可以去到多盡？ 一名美國女生則為了她的模特兒夢，在家居築起了攝影棚拍攝「雜誌封面」。

你看得出這些照片都是由美國女生Kimberly Douglas自行佈置以及自拍的嗎？

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現年23歲的Kimberly Douglas自小擁有一個模特兒夢，希望自己能夠出現於雜誌封面當中，曾經屢次發送個人履歷與相片到多間模特兒公司，可惜全部均沒有任何回音，於是她驟覺其原因自己的照片不夠吸引，未能令對方留下印象。

而根據澳洲ABC News的報導，Kimberly Douglas於當時聯繫過多名專業攝影師索取報價，希望能夠邀請攝影師為她拍攝作品集，不過由於她只是個學生，預算並不高，故即使得到部份攝影師的回覆也未能負擔，於是她於18歲時就開始創作一項從未有人做過的項目，自行在家中或戶外空曠地方築起攝影棚、製作服裝、道具，自行充當佈景設計師、服裝設計師、攝影師以及模特兒多個角色。

Kimberly Douglas的照片由製作服裝、道具、拍攝，均是一手一腳完成。(kihmberlie@Instagram)

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Kimberly Douglas亦會於個人Instagram發佈「雜誌封面」的完成品，以及豪不吝嗇地分享她的拍攝過程，至今已獲10.9萬Follower。Kimberly Douglas將拍攝過程告訴美國《都市日報》，指每張照片都是在生活上尋找靈感，至少需時8小時拍攝，而道具方面則大多是將家中的物件堆砌而成，如非必要都不會額外購買，即使需要購買材料也絕對不會超過40美元（約HK$314）。

而Kimberly Douglas這樣做的原因除了希望得到關注以及將來能夠從事模特兒行業，同時希望鼓勵與她有同一個夢的各位女生：「我想向人們表明，即使沒有大量預算或昂貴的設備，仍然可以自行創建，我認為這行為十分酷！」

單看照片，你又猜得出Kimberly Douglas是如何一個人完成拍攝嗎？

在雲海中的「床照」是如何拍攝？Kimberly Douglas卻指這張照片是一年四季內最輕鬆的拍攝之一。(kihmberlie@Instagram)

按圖了解Kimberly Douglas的拍攝過程：

單看照片，你又猜得出Kimberly Douglas是如何一個人完成拍攝嗎？

這張看起來像置身在熱帶雨林中，不過Kimberly Douglas卻指自己當時只用上少量的道具。(kihmberlie@Instagram)

按圖了解Kimberly Douglas的拍攝過程：

單看照片，你又猜得出Kimberly Douglas是如何一個人完成拍攝嗎？

在鮮組的花卉中拍攝，像極平日看到的修身廣告。(kihmberlie@Instagram)

按圖了解Kimberly Douglas的拍攝過程：

更多Kimberly Douglas的製作過程：

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（資料來源：ABC News, 美國《都市日報》）