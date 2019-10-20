【恐怖慎入】日本女生流行「闇鍋」打邊爐　加入珍珠直達災難級？

秋冬的最好活動，當然是與一班朋友圍在一起打邊爐！ 日本一直以來都流行一種「闇鍋」玩法，網民的成品更加直達災難級，你又夠膽挑戰嗎？

日本一直以來都流行一種打邊爐「闇鍋」玩法，你試過嗎？（《破風》劇照）

所謂的「闇鍋」其實與我們一般打邊爐的方式無異，只是未到滾起的一刻，你都不會知道自己即將吃的食物是什麼。

「闇鍋」在日本社會一直非常流行，而且不時都會出現於年輕人的聚會當中，帶來無限的驚喜與增加歡樂氣氛。「闇鍋」意指，前來聚會的每個人都要預備一樣食材（食材必須要保密，並不能告訴於參加聚會的任何人），聚會當日需先將燈光調暗或完全關掉，令打邊爐的場地變得漆黑，然後每個人將已準備好的食材放入鍋內，直至水滾起才能開燈揭曉即將食用的火鍋材料。

「闇鍋」的遊戲規則就是必需把「闇鍋」全部吃完，絕不可浪費！（《驚心破》劇照）

然而，不少日本網民都將他們與朋友製作的「闇鍋」於社交平台上分享，有部份是平日打邊爐的正常材料，而有部份則為打邊爐的驚嚇食材，如珍珠、納豆、小籠包等，簡直是達災難級！不過，別以為你可以故意帶備奇異的食材作弄朋友，因為「闇鍋」的遊戲規則就是必需把「闇鍋」全部吃完，絕不可浪費！

一起來看看日本網民精心準備的「闇鍋」吧！看完過後，你又會與朋友挑戰嗎？

先來欣賞中級災難的「闇鍋」：

再下一城！極級災難「闇鍋」，你又會有食慾嗎？

+ 7 + 6 + 5

當然，如果你的朋友有「良心」的話，也絕對會食用到一餐正常美味的火鍋！因此絕對不要被災難級的「闇鍋」嚇怕！