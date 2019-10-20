昆凌疑似素顏滿臉雀斑嚇倒粉絲　偶爾「崩壞」的女星反而更可愛？

台韓澳混血兒昆凌天生麗質，擁有瓜子臉以及洋娃娃般的精緻面孔，讓不少女生羨慕。然而，她日前在Instagram的限時動態上傳疑似素顏照，兩頰全是雀斑，有網民大呼被嚇倒，更紛紛問她「平常如何遮瑕」，亦有網民質疑是化了雀斑妝。

然而，也有網民覺得昆凌如此真實的一面很可愛，直言「這雀斑看上去一點都不礙眼，越看越好看」。女明星平時總是以「最美面目」示人，讓我們都忘掉了其實她們收工後也只想當個「平凡人」，脂粉背後其實難免也有痕跡。她們仍敢於放下在圈中的面具，露出最貼近真我的面目。對於她們這樣的「真實面目」，網民們不妨少一點抨擊，多一分欣賞，不是誰人也有展露真我的勇氣。以下女星都曾經上傳過自己「不完美」的素顏照，比濃妝艷抹的她們更多了點可愛。

1.劉嘉玲

劉嘉玲多次被媒體拍到素顏跑步的模樣，前年被拍到與友人逛街，素顏上陣，照片刊出後，有網民大呼她宛如「普通大媽」，平時在劇中霸氣一面盡失。她無懼負評，之後在微博上傳素顏照，並且寫道「一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解自己以後，你那個愛比較健全，當你跟另外一個人相處的時候，你不是依賴，也不是霸佔，是做自己。」54歲的她看起來當然沒有年輕般亮麗動人，卻更添了一份浸淫過後的知性美。

2.小S

小S十多歲就出道，早早在娛樂圈打滾，她感受到女生外貌在這個行業的重要性。她也曾經在Facebook中透露對自己的外貌如何「苛刻」，「自己永遠看到自己的缺點，我的淚溝，我的眼袋，我哪裡不夠瘦！」歲月難免在臉上留下痕跡，她曾經為此打了一堆肉毒桿菌、玻尿酸，只希望自己的皮膚看起來更「繃緊」。可是她領悟到其實自己一直活在「明星」身份的束縛下，忘掉了疼愛自己，而且身邊人都是愛她的內在美。於是，她誠實面對自己，並且不時在Facebook上傳自己的素顏照，這樣可愛真實的她獲粉絲大讚。

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3.王君馨

王君馨是港姐亞軍，也是無綫力捧的花旦，她在上年三八婦女節時上傳自己的素顏照，卸下妝容的她膚色較暗啞，不如平日在熒幕前般亮眼。她留言寫道：「花了很長時間去接受我的不完美之處，有時候很高興地看著自己魅力四射，但忘記自己真正的美麗。」素顏照的背後，其實想以自身勉勵大眾，要學懂欣賞和面對最真實的自己，因此讓網民大讚她勇敢。

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