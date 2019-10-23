【哈利波特】史上最型佛地魔誕生！ 歷代回顧：全是高顏值美男？

隨著《哈利波特》完結，很多忠粉都十分不捨，所以《哈利波特》的衍生電影《怪獸與牠們的產地》一樣大受歡迎，票房大賣。最近還公布2020年將免費在YouTube播放由華納兄弟出資的非官方短電影《剛特家族：佛地魔的起緣》《The House of Gaunt: Lord Voldemort Origins》，除了這個消息讓粉絲興奮外，電影中飾演年輕佛地魔的法國男演員Maxence Danet-Fauvel更因其極高顏值引起熱話。

《 哈利波特》的非官方衍生電影《剛特家族：佛地魔的起緣》將於2020年在YouTube免費釋出。(maxencefvl@IG)

《剛特家族：佛地魔的起源》就是講述佛地魔的出身，誰也想不到無鼻又無頭髮，像蛇一樣外貌的佛地魔原來年輕時是一代美男。這次飾演佛地魔的法國男演員Maxence Danet-Fauvel只有26歲，超亮眼的帥氣外表迷倒不少女粉絲，更被稱為「史上最帥佛地魔」，讓粉絲們更加期待作品面世。不過除了這位新星演員外，《哈利波特》中飾演不同階段的佛地魔的演員，顏值其實一點也不輸這位新星，不知道大家又最喜歡哪一個版本的佛地魔呢？

飾演年輕版佛地魔的26歲英國男星Maxence Danet-Fauvel被指是「史上最帥佛地魔」。(maxencefvl@IG)

學生時期版佛地魔

Maxence Danet-Fauvel

看到熟識的魔杖和分靈體小金匣即刻帶大家回到魔法世界中。(maxencefvl@IG)

這位被稱為「史上最帥佛地魔」的法國人氣小鮮肉男星Maxence Danet-Fauvel在1993年出生，身高183cm，他在2016年以模特兒身份出道，2018年才加入演藝圈。2019年就拍攝了他的第一套作品─同性戀網劇《Skam France》。Max在劇中和同樣型仔的男星Axel Auriant有不少浪漫親密戲，看得少女們熱血沸騰，在法國引起很高的關注，同時讓Max一躍而紅，成為歐洲新一代男神。

Maxence Danet-Fauvel身高183cm，他在2016年以模特兒身份出道。(maxencefvl@IG)

Max的第一套作品就是同性戀網劇《Skam France》，戲中和對手有不少浪漫親熱戲，讓不少少女面紅又心跳加速。

今次執導《剛特家族：佛地魔的起緣》電影的法國導演Joris Faucon Grimaud表示，Max給人一種暗黑又憂鬱的氣質，特別是他帶點邪氣的眼神，簡直就是佛地魔的不二人選。Max擁有白皙的皮膚加上深邃的五官，筆者認為他更像吸血鬼。( 被他吸血相信很多女生都心甘情願吧... (紅都面曬…) )

擁有完美五官的Max帶有一種黑暗又邪魅的氣質，導演一眼就看中了他。(maxencefvl@IG)

+ 3 + 2

Christian Coulson

英國男演員Christian Coulson飾演16歲時的佛地魔(湯姆瑞斗Tom Riddle)。(《哈利波特：消失的密室》劇照)

同樣也是飾演學生時期佛地魔的英國男演員Christian Coulson，當時在《哈利波特：消失的密室》中出現的時候瞬間吸納大批粉絲，擁有著王子般的俊美又貴氣的面孔，加上又是畢業於劍橋大學的高材生，當時的人氣可以拍得住哈利仔。還有一個趣聞就是，Christian Coulson飾演的是16歲時的佛地魔(湯姆瑞斗Tom Riddle)，其實當時他已經24歲了，但卻一點都看不出來。

當時年輕版的佛地魔擁有著王子般的俊美又貴氣的面孔，出現在《哈利波特：消失的密室》時瞬間吸粉。(《哈利波特：消失的密室》劇照)

不過Christian Coulson拍攝完《哈利波特：消失的密室》後也沒有什麼很有代表性的作品，現時41歲的他脫去了年輕時的青澀，雖然沒有了俊美感，但就變成了成熟穩重型的男人。才華洋溢的他不單是電視演員，也是舞台劇演員，還曾經擔任過導演，是個默默耕耘的才子。

現時41歲的Christian Coulson不單是電視演員，也是舞台劇演員，還曾經擔任過導演。(ceeofcee@IG)

+ 2

童年版佛地魔

Hero Fiennes Tiffin

童年版的佛地魔同樣讓觀眾印象深刻。(《哈利波特：混血王子的背叛》劇照 )

雖然孩童時的佛地魔只有短短幾分鐘的戲份，但卻足以讓影迷們記住了這個小男孩，不因為他是鼎鼎大名的佛地魔，只因這個小男孩帶著一種陰沉又黑暗的氣場，讓人移不開目光。飾演童年佛地魔的演員就是Hero Fiennes Tiffin，他的來頭一點都不少。Hero Fiennes Tiffin出生於演藝世家，父親George Tiffin同母親是電影導演及監製兼編劇，還有不說不知道的是，當時飾演成年版佛地魔的演員Raiph Fiennes原來是他的親叔叔。

童年的佛地魔扮演者演出的那種陰沉又黑暗的氣場，讓人不寒而慄。(《哈利波特：混血王子的背叛》劇照 )

現時已經21歲的他幸好並沒有長歪，身高188cm又外貌英俊的他成為了一名模特兒，而且受年輕人歡迎的程度甚至比Max更高，在IG就有超過340萬人追蹤，經常拍攝品牌平面照和出show，朝著演藝界發展。除了即將上映的個人電影《After》之外，還在Netflix大熱劇集《13 Reasons Why》中擔任重要角色，前途無可限量。

現時21歲的Hero Fiennes Tiffin外形俊俏，而且身高有188cm！(hero_ft@IG)

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成年版佛地魔

Ralph Fiennes

《哈利波特》的矚目成就一定不能少了功臣之一的大奸角佛地魔。(《哈利波特：死神的聖物》劇照)

《哈利波特》大奸角佛地魔一直是讓人又愛又恨的角色，飾演成年版佛地魔的演員是56歲的英國男星Ralph Fiennes，他演繹的佛地魔可以說是當今電影史上非常重要的反派角色之一。Ralph Fiennes曾經以《英倫情人》獲得了奧斯卡最佳男主角提名，他的演技毋庸置疑，但是很多人都不知道「插蘇鼻又光頭」的佛地魔的飾演者原來這麼有魅力。

飾演成年版佛地魔的演員Ralph Fiennes年輕是原來也是一個英俊又迷人的紳士。(《英倫情人》劇照 )

充滿英倫紳士氣質的Ralph Fiennes出演過不少著名電影例如《舒特拉的名單》、《布達佩斯大酒店》等等，不管是深情浪漫、風趣幽默還是奸狡殘忍的角色他都演繹出精髓，擁有專業演員的百變特質。Ralph Fiennes也是美男代表，年輕時的他一點都不輸上面幾位，湛藍又深邃的眼睛不知迷倒多少少女，完全和「插蘇鼻又光頭」的佛地魔差天共地。