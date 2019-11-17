【月經】黑糖薑茶紓緩M痛良物？中醫師：治標不治本或引發副作用

每次月經來潮是最能看到同為女生，卻不同命運的時期。有些女生會「M痛」到崩潰，連下床也有困難，嚴重影響日常生活。不少人都相信黑糖薑母茶有助紓緩M痛，到底有沒有效用呢？

香港大部分公司都還未設有「月經假」，女生即使經痛得臉色發白，你還是要忍住痛工作。因此，身邊大部分會「M痛」的女生朋友每次月經都做足「兩手準備」，一是止痛藥，二是黑糖薑母茶，希望可以減低月事期間的痛楚。只是習慣性服用止痛藥，身體會對藥物產生「耐藥性」，最後連止痛藥也不能止住「M痛」。

M痛困擾不少女性。（Getty）

中醫師潘咨遐（受訪者提供） 黑糖薑母茶只治標會上火 中醫師潘咨遐表示在中醫角度，有一說法是「不通則痛，不榮而痛」，意思即是體內氣血凝滯，讓經血無法順利排出，因而導致女性產生痛經。而氣滯血瘀的其中一個原因是子宮受寒，她形容「正如你把血液放到雪櫃裏面，它就會受冷凝固，不能流動。」又或者是平日工作，壓力太大情緒不佳，肝氣鬱結。潘醫師表示黑糖薑母茶有暖胃、驅寒功效，「薑茶的確適合小腹冰冷人士飲用，然而只是治標不治本，還會引發其他問題。」 然而，她也坦言黑糖薑母茶一般以老薑及黑糖煲成，過度吃薑容易「上火」，而過度食黑糖也會加重體內濕氣。

台灣中醫師陳峙嘉也曾在影片中直言「黑糖營養值不高，礦物質與維他命在製作過程中已被破壞。只要是糖就是壞人，黑糖只是比較不壞的壞人罷了。」潘醫師建議不要迷信黑糖薑母茶萬能良藥，雖然可以暫時紓緩經痛，卻治標不治本，而且會引發其他副作用如喉嚨痛、生「飛滋」等。「其實要止經痛，在月經前、後、期間都要根據體質使用不同藥物調理。」一杯黑糖薑母茶絕對不能「走天涯」。

潘醫師建議可用以下方法避免經痛：

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及時「治本」最重要

不能只治標，就要治本，找出問題根源。潘醫師表示有些經痛問題只是單純受寒，「大部分女性都吃止痛藥了事，等到止痛藥失效才來求診。」部份受困擾女生或需接受針灸和中藥調理，加上生活習慣配合才可解決。

M痛可能是其他疾病警號？



不少人覺得女生「M痛」平常不過，沒有多加理會，然而，經痛可能是女性疾病的警號。潘醫師分享曾經有二十多歲的女患者求醫，「她月經第一日無法外出和正常工作，甚至有被解僱的危機。」她坦言即使吃生冷食物，也未至於會導致如此嚴重的經痛，於是她提議對方照超聲波，最後發現她患上了子宮內膜異位症，之後的兩年也需要長期針灸和吃中藥，才能調理好身體。「如果是因為疾病引發的經痛，患者不只會在月經期間感到劇痛，即使平日也會感覺到小腹脹痛，但一般女性都難以察覺。」患上子宮肌瘤、子宮內膜異位（朱古力瘤）都有可能伴隨着強烈經痛，所以還是及時求醫，才能找出問題。