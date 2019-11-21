Taylor Swift發文指禁唱舊歌　被質疑炒作　習慣分手寫歌為誰破例

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，她2006年出道至今，唱出多首膾炙人口的歌曲，如《Love Story》、《Shake It Off》等，剛剛更推出了全新專輯《Lover》，然而，Taylor可能將會唱不了自己舊作，她早前更在Instagram中發長文向fans求救。 如果以後都不能聽Taylor現場唱舊歌，相信fans都會非常崩潰。

29歲的Taylor Swift是美國數一數二的樂壇天后。（Getty Images）

「禁唱舊歌」成羅生門？

Taylor Swift從2006年正式出道，一直也是跟隨Big Machine Records，直到2018年改簽環球音樂旗下的 Republic Records，藝人包Nicki Mina、Lorde、Jessie J等明星歌手，沒想到轉公司成為了Taylor不能表演舊歌的開始。

Taylor早前突然發長文求救指，她獲在11月25日舉行的全美音樂獎「American Music Awards」（AMA）中「Artist of the decade」獎項，打算將過去10年以來的歌曲以串燒形式演繹，怎料前公司的Scott Borchetta與Scooter Braun禁止她公開演唱舊歌，直至她在明年重新錄完舊歌，而這些歌曲都是Taylor一手一腳創作，是屬於她自己的音樂，卻因為版權問題不能演唱，而且不止AMA的表演，其後的Netflix紀錄片，還有其他演出活動都變成未知數。

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網絡上隨即發起聲援Taylor的hashtag -- 「#IStandWithTaylor」，然而根據《Billboard》報道，唱片公司Big Machine Records同日隨即表示Taylor百分之百能在AMA演唱她所有舊歌與新歌，甚至Taylor早在8月已在電視現場節目演出舊歌《Shake It Off》，被指有炒作之嫌。

Taylor Swift的才華眾所周知，她的愛情史更是不相伯仲。（taylorswift@Instagram）

才華是由娛樂性的愛情故事開始...

Taylor因擁有鮮明的鄉村音樂而爆紅，她的曲風慢慢也開始與流行音樂融合，唱紅全球，除了歸功於Taylor的音樂才華外，另一個因素是，Taylor在每一段感情結束後都會化為創作靈感，並寫出一首又一首歌，而且Taylor的前男友都是圈中的靚仔明星，娛樂性十足。

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每首經典歌紀念一位「前度」

Taylor Swift的經典金曲，不少都與她的戀愛史有關。戀愛經驗豐富的她，每段戀情完結之時都會為前度作曲，令到每首金曲都極具故事。

當中Taylor與男團One Direction成員Harry Style的戀情更可能是令Taylor最為深刻，二人在2012年12月開始交往，當時常被娛樂組拍攝到一同外出，出席家庭活動等照片，但戀情短短維持了4個月便結束，以往Taylor都會以前男友為靈感創作一首歌，但與Harry分手後，她連續在兩張專輯《Red》和《1989》創作了3首關於Harry的歌曲，分別是《I Knew You Were Trouble》、《Out of the Woods》，以及《Style》，當中有關於二人熱戀中的故事，又有分手的故事，因而被人認為是一段深刻的故事，Harry也在他們分手3年後寫了《Perfect》給Taylor：「And if you’re looking for someone to write your breakup songs about / Baby, I’m perfect.（如果妳想要找一個讓妳寫分手歌的題材／寶貝，那我對妳來說很完美）」

【前男友位位都是帥氣】Taylor Swift為前男友創作歌曲：