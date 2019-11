Taylor Swift發文指禁唱舊歌　被質疑炒作　習慣分手寫歌為誰破例

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球,她2006年出道至今,唱出多首膾炙人口的歌曲,如《Love Story》、《Shake It Off》等,剛剛更推出了全新專輯《Lover》,然而,Taylor可能將會唱不了自己舊作,她早前更在Instagram中發長文向fans求救。 如果以後都不能聽Taylor現場唱舊歌,相信fans都會非常崩潰。

29歲的Taylor Swift是美國數一數二的樂壇天后。(Getty Images)

「禁唱舊歌」成羅生門?

Taylor Swift從2006年正式出道,一直也是跟隨Big Machine Records,直到2018年改簽環球音樂旗下的 Republic Records,藝人包Nicki Mina、Lorde、Jessie J等明星歌手,沒想到轉公司成為了Taylor不能表演舊歌的開始。

Taylor早前突然發長文求救指,她獲在11月25日舉行的全美音樂獎「American Music Awards」(AMA)中「Artist of the decade」獎項,打算將過去10年以來的歌曲以串燒形式演繹,怎料前公司的Scott Borchetta與Scooter Braun禁止她公開演唱舊歌,直至她在明年重新錄完舊歌,而這些歌曲都是Taylor一手一腳創作,是屬於她自己的音樂,卻因為版權問題不能演唱,而且不止AMA的表演,其後的Netflix紀錄片,還有其他演出活動都變成未知數。

+ 3 + 2

網絡上隨即發起聲援Taylor的hashtag -- 「#IStandWithTaylor」,然而根據《Billboard》報道,唱片公司Big Machine Records同日隨即表示Taylor百分之百能在AMA演唱她所有舊歌與新歌,甚至Taylor早在8月已在電視現場節目演出舊歌《Shake It Off》,被指有炒作之嫌。

Taylor Swift的才華眾所周知,她的愛情史更是不相伯仲。(taylorswift@Instagram)

才華是由娛樂性的愛情故事開始...

Taylor因擁有鮮明的鄉村音樂而爆紅,她的曲風慢慢也開始與流行音樂融合,唱紅全球,除了歸功於Taylor的音樂才華外,另一個因素是,Taylor在每一段感情結束後都會化為創作靈感,並寫出一首又一首歌,而且Taylor的前男友都是圈中的靚仔明星,娛樂性十足。

+ 2

每首經典歌紀念一位「前度」

Taylor Swift的經典金曲,不少都與她的戀愛史有關。戀愛經驗豐富的她,每段戀情完結之時都會為前度作曲,令到每首金曲都極具故事。

當中Taylor與男團One Direction成員Harry Style的戀情更可能是令Taylor最為深刻,二人在2012年12月開始交往,當時常被娛樂組拍攝到一同外出,出席家庭活動等照片,但戀情短短維持了4個月便結束,以往Taylor都會以前男友為靈感創作一首歌,但與Harry分手後,她連續在兩張專輯《Red》和《1989》創作了3首關於Harry的歌曲,分別是《I Knew You Were Trouble》、《Out of the Woods》,以及《Style》,當中有關於二人熱戀中的故事,又有分手的故事,因而被人認為是一段深刻的故事,Harry也在他們分手3年後寫了《Perfect》給Taylor:「And if you’re looking for someone to write your breakup songs about / Baby, I’m perfect.(如果妳想要找一個讓妳寫分手歌的題材/寶貝,那我對妳來說很完美)」

【前男友位位都是帥氣】Taylor Swift為前男友創作歌曲: