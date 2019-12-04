中港台韓「愛妻號」男星　小眼睛成好男人特徵　嫁老公不求顏值？

雖然過去一直都流行「濃眉大眼」的審美觀，擁有深邃雙眼皮大眼睛的男生確實很吸引人，但是現在小眼睛或者單眼皮男生也十分受歡迎！不少小眼睛男明星，不但事業風生水起，同時也十分顧家，成爲娛樂圈「好男人」代表。莫非單眼皮、小眼睛，已成為好老公面相的重要特徵？

魅力好老公——周杰倫

跟我在一起比較累！辛苦的是她，可以堅持這麼久。 周杰倫

作爲小眼睛和單眼皮的台灣代表男星，大家第一個會聯想起的絕對是周杰倫。自從周杰倫宣佈娶昆凌爲妻後，兩人的感情話題一直都是大衆關注的焦點。周杰倫不時都會在社交平台分享與昆凌合照，或者她的單獨美照，簡直就是「寵妻狂魔」！

昆凌生日周杰倫曬出親嘴合照，十分甜蜜。（jaychou@IG）

周杰倫曾經在訪問中談及昆凌，表示在與昆凌交往的時候，女方要背負很大的輿論壓力，還要配合自己忙碌的生活節奏，坦言能夠找到忍受這一切的伴侶十分不易，雖然兩人相差14歲，但是個性卻意外十分合拍，兩人現在育有兩個孩子，一家四口幸福滿溢，美好又快樂的樣子讓旁人生羡。

周杰倫與昆凌合照。（jaychou@IG）

周杰倫經常在個人IG擺老婆昆凌靚照：

周杰倫與昆凌經常甜蜜放閃：

+ 8 + 7 + 6

霸氣音樂才子——李榮浩

我喜歡可愛的她 李榮浩

内地音樂才子李榮浩與台灣女星楊丞琳的浪漫愛情故事，在娛樂圈同樣也是人盡皆知。兩人在交往期間就一直放閃，其中李榮浩一個突如其來的「霸氣之吻」讓許多粉絲都十分難忘。2017年李榮浩首次到台灣臺北小巨蛋開唱，楊丞琳則以神秘嘉賓現身，在兩人合唱期間，李榮浩突然一把抓住女方的頭，在臉頰上親了一口，台下粉絲都十分激動。演唱會上他還深情告白：「謝謝我的女朋友，謝謝她一直陪著我，我喜歡她，她知道我想什麼，因為她是楊丞琳。」

李榮浩在演唱會上霸氣親吻楊丞琳。（VCG）

李榮浩在演唱會上霸氣親吻楊丞琳：

李榮浩在34歲生日當天宣佈求婚成功的消息，之後兩人還領了結婚證，樣子十分甜蜜。楊丞琳也接受采訪時提到：「他不是一個會花言巧語或甜言蜜語的人，可是他什麽事都放在心上」。慶幸的是公開戀愛不會「見光死」，希望兩人能長長久久、甜蜜地走下去。

兩人在今年領結婚證。（李榮浩@微博）

李榮浩宣傳楊丞琳新歌寫道「快去支持一下你嫂子的新歌」：

李榮浩與楊丞琳早前大方分享訂婚的喜悅：

「愛妻號」——陸永

香港「 小眼睛好男人」代表要屬藝人陸永，他與太太陳莉娜組織了一個幸福家庭，育有兩個可愛女兒。兩人於2011年「拉天窗」，至今結婚八年，仍然如膠似漆、恩愛依舊。陸永經常在社交平台上曬老婆與女兒們一起外出游玩、去旅行的照片，幸福滿溢。

陸永與愛妻經常合照放閃。（6wing_fama@IG）

陸永在接受訪問時提及男人不應該疏忽老婆，老公都要愛惜老婆，不要只是顧及子女。他還表示「熱戀期總是會過，之後需要的是細水長流，不用熱戀，微戀已經是很好的狀態」。

陸永為太太送上甜蜜生日祝福。（6wing_fama@IG）

陸永情人節大讚老婆曬恩愛：

陸永與太太陳莉娜非常恩愛：

+ 3 + 2

亞洲天王——Rain

你是珍貴的禮物 特別的禮物 我想和你有相同的夢想 刻你的名字在胸膛 對你說情話 Rain《最好的禮物》

在亞洲擁有很高知名度的韓國天王Rain與女神級韓國藝人金泰希，金童玉女的完美愛情在娛樂圈成爲佳話。Rain雖然是單眼皮小眼睛，但是充滿英氣的五官以及健碩的身材，當年可是紅遍全亞洲；而畢業於首爾大學的高材生金泰希，有韓國「第一天然美女」的稱號。

兩人在2011年因合作拍攝廣告結緣，互相產生好感後交往，金泰希也成爲Rain首次公開交往的對象。天造地設的一對佳人終於在2017年低調完婚，同年10月更宣佈誕下女兒，Rain也升級做爸爸。

Rain與金泰希於2017年步入婚姻殿堂。（VCG）

Rain曾推出歌曲《最好的禮物》，甜蜜歌詞處處流露深情告白，Rain本人也承認這是一首求婚歌，訴説對象自然就是金泰希！金泰希表示自己在婚禮當天得到一個溫柔又感動的求婚，就是Rain對著她唱《最好的禮物》這首歌。

天造地設的一對佳人終於在2017年低調完婚。（VCG）

近日金泰希生完二胎後首次亮相，出席首爾化妝品牌活動，生產完身材依舊苗條，令人羡慕！而老公Rain公開放閃，事關金泰希經紀人在IG分享金泰希活動影片，Rain留言說：「啊~那個女演員是誰？真漂亮啊~」老公親自留言網民都大讚好甜蜜，看來Rain絕對是老婆金泰希的「頭號粉絲」。

金泰希剛剛生完二胎。（VCG）

Rain在金泰希經紀人的貼文下留言讚賞老婆金泰希美貌。（jiujitsu_moon@IG）

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