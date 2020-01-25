賀歲片曾是不少人一家大細必睇，今年未有心水？《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）或可成為你的「另類賀歲片」。 2020年伊始，有關戰爭的電影上映有二，一是金球獎得主《1917：逆戰救兵》（1917），另一套則是《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）。若前者似是主菜，後者則是甜點，以小孩角度，看大屠殺與二戰。有不少人批評，大屠殺用笑話帶過，是不是兒戲了點。不過，悲傷的事情笑着說，從來都不減悲傷。在荒謬中失笑，卻又在笑聲中內疚，很有《美麗人生》（La vita è bella）的感覺。

2020年必看電影 在大屠殺的時代說一個童話事情

曾經聽過有人說，一個戰爭故事，沒有一種說法是適合的，怎樣都有所遺留，怎樣都不夠真實。在戰爭中，在最黑暗的時候，想說有關光的故事，或許只有透過的小孩的眼睛，才能合理。

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）的男主角Jojo（Roman Griffin Davies飾）是個十歳的「納稅男孩」，腦內住了個希特拉－由導演Taika Waititi飾演，會在失意時鼓勵他，灌輸他納稅思想。這位狂熱的「納稅男孩」立志要幹一番事業。他進入納稅少年夏令營，學習荒謬的事情－女生要生納稅寶寶、男生學習丟手榴彈、營火是燒掉書本、殺掉小動物來表示勇敢⋯⋯對於十歳的「納稅男孩」來說，這都是正常，我們會發笑，是因為知道他們荒謬當日常，他的母親Rosie Betzler（Scarlett Johansson飾）跟他說：「你大得太快了，十歳的小孩不應想這些。十歳的小孩應該爬到樹上，再掉下來。」

「納稅男孩」的納稅思想受到動搖，是發現自己不想殺掉小兔子，也不想傷害藏在自己家的猶太女孩Elsa（Thomasin McKenzie飾），小孩還是小孩，於是便隨心地不殺兔子、與猶太女孩成為好友，十足Anne Frank的猶太少女日記，在黑暗時候能保持光明潔淨，是小孩專利。

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）的男主角Jojo（Roman Griffin Davies飾）是個十歳的「納稅男孩」，腦內住了個希特拉－由導演Taika Waititi飾演，搞鬼媽媽由Scarlett Johansson飾演。（《陽光兔仔兵》劇照）

+ 10 + 9 + 8

有人說，電影大膽，用笑話來說大屠殺，不夠政治正確。不過，要是由小孩的眼睛出發，還是黑暗一片的電影，才會讓人吃不消吧。童眼出發，如Anne Frank在窩藏時候，還是相信自己在一個光明的未來，能逃過大屠殺，不減她當時生活晦暗；《美麗人生》中的爸爸跟5歳的兒子在集中營中玩捉迷藏，獎品是一台坦克車，5歳的兒子最後勝出，二戰於他而言是遊戲一場，不減集中營殘酷；《陽光兔仔兵》的Jojo與腦內滑稽的希特拉成為朋友，身邊所有「大人」都似是多了一層滑稽的濾鏡，不減當時的荒謬。

戰爭與大屠殺似是與我們距離很遠，不過，更重要是人生在世，我們必定會經歷一些殘酷的事情，事實的怎樣，卻是看我們自己如何詮釋。

看到廣場上因為異見而被環首吊死的人，Rosie不讓Jojo別過臉。（《陽光兔仔兵》劇照）

（內含劇透）

Scarlett Johansson演繹－少女如何長大成女人？

Scarlett Johansson在《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）中，都飾演了女性的兩種強悍，同樣是媽媽，前者在愛情之中取回自身身份；後者在大時代中，是調皮可愛、溫柔的媽媽，抺一把灰在下巴，又是幹練、嚴厲的爸爸。

她在電影中的女性形象恰與其分，不勉強作男生舉動，但總是靈活與調皮，總是在跳舞，跟兒子開玩笑，當中最喜歡的一幕，是猶太少女Elsa問Rosie：「做女人是怎樣的？就是喝紅酒嗎？」

當然。你喝香檳，不快樂時。失落的時候，也喝香檳。你會駕車，想的話也可賭博。你會擁有鑽石，學會開槍。你會去摩洛哥。愛上一些人，讓他們難受。你會自信滿滿，如直視老虎，堅定不移地相信，沒有恐懼。成為一個女人就是這樣。 Rosie Betzler

你是怎樣做到的？怎樣相信一個人？ Elsa

你就是相信。 Rosie Betzler

由少女長成大人，不分時代，大概就是這樣的一回事。