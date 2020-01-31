【小S口罩風波】從毫不忌諱挖鼻孔到承認微整形　「醜更美」只騙人的形象？

徐熙娣（小S）最近因力撐姐姐徐熙媛（大S）捐贈口罩到武漢一事而備受爭議，直言「如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！」，暗諷台灣政府限制口罩出口，卻又沒有實際行動，惹來大批網民不滿，不少網民指她已經向「人民幣」低頭，不再是從前那個敢言率直的小S。

小S與大S組成組合「ASOS」出道，當時大S常常被視為氣質美女的代表，小S則因為牙齒不整齊而為人詬病。然而，越是深入認識小S，越是覺得她可愛，有別於其他女明星，她從來不會矯揉做作，為了帶給觀眾歡樂不計形象，這種真性情讓女生都愛她。只是近年小S回到內地發展，不少粉絲都覺得昔日的「女神」仿佛變質了，不再如以往般敢作敢為，讓我們一起盤點小S出道以來的重大事件。

近年小S主力在內地發展，不少人說她為人民幣而變質了。（小S微博）

戴牙套自信依然

每個女生「箍牙」時總是希望遮遮掩掩，因為鋼絲傳統牙箍實在不太美觀。小S在1998年開始箍牙，當時已經出道的她戴着牙箍照舊自信地主持。後來，她出版書籍《小S牙套日記》，在書中提及到自己的箍牙生涯，她在書中直言「覺得一口鋼牙的自己很時髦，一點也不覺得自己變醜」，甚至不時與大S玩「猜自己剛吃了甚麼」的遊戲，即使在節目被嘲諷是「牙套妹」、「大鋼牙」，她也毫不介意，甚至一起笑。箍牙後的她照樣在大熒幕前放聲大笑。人人都不敢將挖鼻孔等私事公開，她毫不避嫌說「挖鼻屎太爽了，我愛挖鼻屎，無論何時挖，裡面總會有東西，真是驚喜連連！」小S不怕醜、醜更好的性格累積了不少粉絲，只因她的自信樂觀。

失戀就去慶祝

小S與丈夫許雅鈞結婚15年，感情恩愛，回顧她初出道，其中一件大事必然是她與黃子佼的一段情。小S自18歲開始與黃子佼交往，她在《小S牙套日記》中提及4年後男方向正在英國旅遊的她提出分手，她雖然傷心卻也知道不可挽回了。失戀了的她心碎，卻同時認定這天是個「很特別的日子」，因此要與姐妹們喝酒「慶祝」，當然往後她還是渡過了一段難熬日子。雖然痛，她卻依然咬着牙關面對，沒有成為怨婦，努力工作，因而成為了皇牌綜藝節目《康熙來了》的主持人，相信愛情，因而遇上了許雅鈞。不再沉淪於逝去的感情，放過別人，也是放過自己。

+ 3 + 2

香精麵包事件

這次口罩風波，不少網民在Facebook上批評小S，「我怎麼只記得小時候她們怎麼樣教會我嘲笑布袋戲跟台語，以及做有香精的毒麵包給大家吃啊！她們除了某程度搞笑其實真的沒做過沒什麼偉大的事啊！」，讓大眾再次憶起2013年的「香精事件」。當時小S為丈夫有份投資的「胖達人手感烘焙麵包」做非正式代言人，在多間新店開幕時都大讚「這個麵包主打天然酵粉」，後來胖達人卻被爆出使用多種人工香精。當時胖達人的負責人被起訴，小S也以證人身份協助調查。她向大眾道歉時聲稱自己事前並不知情，當時有不少網民支持她，覺得她無無辜，但也有網民質疑她沒有誠意，只因事情被爆出後，她隱身5天後才道歉，反而由母親先替她道歉。

小S常常被質疑整容。（小S Facebook）

整容過度

《康熙來了》曾經是不少人必追的綜藝節目，小S在節目中對各位女星直率又到肉的言論，讓人哭笑不得。小S不時就在節目中質疑女星臉上「有沒有動刀」，更會伸手捏女明星的臉部。然而，臉部越來越不自然的小S也不時被人質疑整容，她卻一直否認。女生皆有愛美之心，在自己臉上「動刀」也變得越來越普遍。過去真性情的「牙套妹」在演藝圈打滾多年後，在整容這個話題上變得扭扭擰擰，而過去自信過人的她，也開始在意自己的「不美」。她在2018年終於承認自己曾經「微整容」，注射肉毒桿菌和玻尿酸，但卻感到懊悔，將自己形容為「僵臉怪」。而她去年中亦突然在Facebook有感而發：

「我41歲，之前我不斷的挑自己的毛病！淚溝、臉垮！我今天突然覺得，我被大家喜歡是因爲我永遠都像27歲嗎？no!是因為我做自己，愛自己！老就老吧！我懶得再去做那些東西了！」

從前愛小S，並不是因為她拆下牙箍後由「醜小鴨」變天鵝，而是因為她的自信、敢言、真實，然而，年少的銳角被磨平後，小S除了臉變得不一樣。口罩事件她在facebook上捱轟，而對台灣粉絲的留言她依舊敢言。有人覺得往日的率真性情也仿佛在不知不覺間成為了絕唱，但其實小S由此至終也只不過做自己當下喜歡的事，會不會是粉絲們對往日的她有太多的假設和想像？