41歲的NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲的二女兒Gianna Bryant墜機身亡。縱橫體壇20年的Kobe Bryant曾為NBA創下多個紀錄，他的「曼巴精神」啟發不少球星球迷，更把這寫成《曼巴精神The Mamba Mentality: How I Play》。 對於一代球星高比拜仁（Kobe Bryant），有人喜歡，有人非議。但他的「曼巴精神」也十分值得學習，即使你不打籃球也不好球賽，「曼巴精神」放到生活上，又如何？

縱橫體壇20年的Kobe Bryant曾為NBA創下多個紀錄，他的「曼巴精神」啟發不少球星球迷，更把這寫成《曼巴精神The Mamba Mentality: How I Play》。（Getty）

下次抱怨為何沒有成功 先想想高比拜仁的24號球衣

本來不好籃球，也知道大眾對高比拜仁的評價好壞參半，前者當然是因為他為NBA創下的紀錄，後者就是因為他的性醜聞、對妻子不忠等種種。不過，讀畢《曼巴精神The Mamba Mentality: How I Play》一書，雖然當中穿插他的訓練與對籃球的想法，但成為傳奇以前，他也不過是人，一天一天非常踏實地走向目標，信仰他創造的「曼巴精神」，放到我們的生活上，絕對可取。

所謂「曼巴精神」，很難一概而論，不如說說它的由來。高比拜仁有「黑曼巴」的稱號，這是他在低谷時，他為自己取的代號，他期待自己能如黑曼巴一樣快狠準，同時要時時戰勝自我。他是怎樣做到的呢？不得不說他的訓練日常。

高比拜仁的球衣是24號，他解說：「背號24的意思就是24小時。我希望把我所有的精力毫無保留地投入籃球，這就是我選擇背號24的原因。若是不能全心全意地投入其中，我就不是Kobe。」他實行「666」訓練，指一天訓練6小時、一周訓練6天、一年訓練6個月，執教米高佐敦、前湖人教練「禪師」積遜（Phil Jackson），也曾公開讚揚高比是他麾下最勤力、自我要求最高的球員。他更曾在34 歲時在比賽時受傷倒地，阿基里斯腱撕裂，可是他卻堅持站起來，射兩球罰球，再蹣跚走回更衣室。

高比拜仁2003年惹上官非，向公眾道歉一度落淚。（Getty Images）

另外，他還有另一句名句：「你知道凌晨四點的洛杉磯是怎樣的嗎？」當時記者問他成功的秘訣是甚麼，他這樣回答，指無論有沒有比賽，他也是每天凌晨四時便起來操練，風雨不改。不過，他的妻子卻在曾在Instagram上不小心透露真相，她寫：「他是偶爾才會在4時醒來，白天也時時小睡，他十分喜歡睡覺，一直以來都是這樣。」

不過，高比有沒有在四時起床，從來都不是重點，反之，是他相信努力這回事，近乎迷信的地步，而事實也證明，天道酬勤。下次當你抱怨為何沒有成功，不如想想高比的24號球衣，你盡力了嗎？

＝＝》「曼巴精神」放到生活日常，又如何？

「曼巴精神」：「重點不在於結果，而是追求結果的過程。」

Kobe Bryant在自傳《曼巴精神》中寫道：「曼巴精神的重點不在於結果，而是追求結果的過程。它的重點是你的做法，以及你親身經歷的旅程。它是一種生活的態度。我真心的認為，要盡力養成這種精神，這點非常重要。」

愛做運動的人都知道，訓練鮮有捷徑，肌肉一點一點累積，付出多少，便得到多少。因此，曾有一位十分熱愛運動的友人告之，很多人把運動只視為減肥方法，從不享受運動過程與其中自己的進步，天天進健身室也有如赴刑場一般，當然不能持之以恆，減肥成果很快反彈。放在球場上、運動上，享受過程，結果切忌太介懷，這道理當然容易明白，放在生活上又如何？減肥是小，不過脫不斷那些贅肉，若人生中大大小小的經歷，都處理不當，化作頑石壓在心頭，那便可真浪費人生了。

重點不在於結果，而是追求結果的過程。球場如是，職場如是，愛情如是。