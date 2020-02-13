【肺炎口罩】武漢肺炎（新型冠狀病毒「COVID-19」）疫情嚴重，香港已出現社區感染個案，市面上仍然「一罩難求」，各區每天都會出現排隊買口罩的人龍，不少藥房也以高價出售口罩，基層市民難以負擔。林鄭月娥政府卻稱採購口罩失敗，更呼籲市民提供採購口罩途徑。政府「慢半拍」，唯有民間自救，不少藝人都嘗試在世界各地採購口罩免費派給市民，或以良心價出售。

1.李施嬅

離巢無綫到荷里活發展的李施嬅（Selena）近日回到香港，為無綫劇集《法證先鋒4》宣傳。日前，她在Instagram上傳到屋邨派發口罩的照片。她指自己家中有十多片N95口罩存貨，趁着到屋邨做義工時，把自己的存貨都派發出去。其實Selena指不久前已經訂購了大量口罩，希望可以送給有需要的長者，只是至今仍未運到香港。她更寄語香港人「希望大家都團結，不送口罩出去都不要加價。街上有一個人病，其實自己都會危險。大家都是搭同一條船。」

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2.歐陽巧瑩

歐陽巧瑩與丈夫林師傑齊齊在Instagram上宣布自己的工作拍檔搜羅到1500個口罩，過程波折重重，先是在泰國找到一批口罩卻在出關時遇到阻滯，而團隊極速在英國找到另一批口罩，所有口罩將免費派發給香港市民。日前，歐陽巧瑩上傳照片指所有口罩已經成功寄出，並承諾會繼續努力尋找口罩貨源，希望為香港人紓困。

3.王君馨

王君馨日前與教友、衛蘭一起到深水埗派口罩，她指與兩位好姊妹在家中團契祈禱時，被聖靈感動，因此決定派口罩。她更言自己家中只剩下半盒口罩，但相信神已為自己預備，因此發放善心將口罩派給有需要的街坊，真的是愛心爆棚。

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