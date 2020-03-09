早前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號連日來感染武漢肺炎的人數不斷上升，疫情蔓延過快的速度讓日本當地人心惶惶，紛紛戴上口罩預防病毒飛沫，可是長時間戴口罩除了令皮膚出現不同的敏感、手機臉部辨識失效（Face ID）無法解鎖，和耳朵疼痛。同時，「眼鏡族」人士隨著呼吸呼出的熱氣令眼鏡泛起霧氣，造成視線不清的問題，加上皮膚焗在口罩下，更易出暗粒痘痘，以上種種問題也令很多人感到困擾。

不少內地明星早前在橫店拍劇的時候，也戴上口罩 (WEIBO@劇綜指南)

不論是香港抑或是日本，感染武漢肺炎的人數也不斷上升，香港本地更出現「打邊爐家族」、「韓燒家族」和「聚餐家族」等，在這個人人戒備嚴峻疫情的時刻，乘搭公共交通工具和進出公共場所戴上口罩，已經成為每個人必做的例行公事，長時間戴口罩會引起各種生活問題，於是日本警視廳警備部災害對策課日前便在Twitter發布教學實用的貼文，教授應對戴口罩造成眼鏡起霧和耳朵感到疼痛的問題。

【按下圖】回顧內地網民搞笑應對武漢肺炎的方法：

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解決問題一：因戴口罩而造成眼鏡起霧

日本警視廳警備部災害對策課日前在Twitter發布貼文，教導有戴眼鏡的人士如何解決長期戴口罩造成眼鏡起霧的問題 (TWITTER@警視庁警備部災害対策課)

對於「眼鏡族」來說，戴口罩會令鏡片起霧真是讓人困擾不行，加上不管是與人交談或呼吸也會造成眼鏡起霧問題，也讓自己感到尷尬，於是日本警視廳的人員便親自示範如何解決眼鏡起霧問題。首先，人們可將口罩鐵條的位置向內摺出一小段，這可阻擋大部分眼鏡起霧的現象，其次可以將紙巾墊在口罩當中最接近鼻子的位置，建議一塊紙巾可以摺疊4次來增加厚度，再墊在口罩內側上方，方法簡單且在外觀上看起來也沒有違和感。

解決問題二：口罩掛繩長時間勾緊耳朵造成疼痛

長時候戴口罩時，耳朵後面或因被橡筋繩勾緊而感到不適。(TWITTER@警視庁警備部災害対策課)

長時間戴口罩會令耳朵疼痛，這是一個令人感到煩惱的問題，因此日本警視廳也針對這個問題帶出兩個建議來減輕疼痛感。第一，可運用橡皮筋把口罩兩端綁起來，然後掛在後腦勺的部分。第二個的方法便是使用萬字夾連接口罩兩邊的耳掛繩子。如果女生擔心橡皮筋會過份磨擦頭髮而造成脫髮打結問題，也可以把紙巾捲著口罩兩邊的繩子，然後再戴上口罩。

解決問題三：臉部辨識失效（Face ID）無法解鎖手機

戴口罩時令手機的臉部辨識失效（Face ID），無法解鎖手機 (unsplash@neonbrand)

相信平日常用電話臉部辨識（Face ID）的技術來解鎖手機的朋友，會發現戴上口罩後，這個功能經常地失效，導致不斷地拉下口罩或手動輸入密碼，造成不便。筆者建議大家可以新增全新一組戴着口罩的臉部辨識（Face ID），但要記得額頭和鼻子的部分都要能讓手機辨識得到呢！

解決問題四：皮膚容易長出暗粒暗瘡

蔡卓妍（阿Sa）在網上提醒粉絲和朋友要好好保護自己和他人(ig@choisaaaa)

長時間戴上口罩讓皮膚經常處於焗促的環境下，加上呼吸時的空氣增加口罩內的濕氣，令到皮膚更易出油，導致容易長出閉合式的暗粒或暗瘡。筆者建議可在戴口罩前盡量塗抹「清爽」型的護膚保養品，彩妝也盡量以「粉狀」為主，因為粉狀的底妝質地通常較乾爽，同時最好避免選用粉底液，因為這些產品具有較高油脂成份。

加上長時間戴上口罩也會焗促感而造成堵塞毛孔的問題，因此每天做好皮膚的清潔也是一個很重要的步驟，因為戴口罩很容易將臉上的皮脂、油垢、髒污和彩妝混在一起，當不用再戴上口罩的時候，盡快洗臉便最好了。

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資料來源：@COSME，TWITTER@警視庁警備部災害対策課，boredpanda