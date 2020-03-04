新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，影響各地區。日本首相安倍晉三在上月27日宣布全日本中小學從中小學停課，不過就在這前一天，北海道知事鈴木直道有鑑於北海道是日本確診病例數最多的地區，率先提議所有公立中小學停課至少1週，並說：「政治判斷的結果，責任由我來負。」 這位「霸氣」知事，到底是誰？

鈴木直道一句「政治判斷的結果，責任由我來負」，贏得民心，也有不少網民大讚他長得帥。（北海道知事鈴木直道@Facebook）

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背後無私奉獻的妻子 共負「一代人」的責任

不少網民對這位帥氣、年僅38歳的日本最年輕知事大感興趣，除了翻查他過往的「戰績」外，也十分關心他的感情狀況。不過，鈴木直道其實早在2011年便結婚了，妻子玉置麻奈美比他小兩歲。

麻奈美來自東京，拍拖6年後，他們於2011年5月在市政府登記結婚，就在櫻花觀賞節開幕的那天，鈴木直道更特地浪漫地種了一棵櫻花樹來紀念他們的婚姻。當年，為解救夕張市的財政，鈴木直道只能支月薪三成，更自願不要退休金與應酬費，自我犧牲精神大受讚譽。不過，更鮮為人知的卻是他背後有位甘苦與共的妻子。

根據《紐約時報》的報導，幫忙「負債」的不止他，還有他的妻子。在市政府登記結婚後的11月，他們還未有舉行婚禮，因為負擔不起婚禮的費用。當時，鈴木直道還開玩笑道：「麻奈美跟我負債累累。」而為幫輕鈴木的負擔，麻奈美更特地找工作，身體力行支持丈夫。

鈴木直道其後說：「在許多方面來說，日本負債其不是我們這代人的錯，但怪責別人沒有用，我們要向前看。這是我們這一代人的責任。」鈴木直道當然「霸氣」，但他在背後默默支持的妻子也功不可沒。

（北海道知事鈴木直道＠Facebook）

最年輕無黨籍知事 嚴正看待新冠肺炎 比日本政府反應更快？

鈴木直道於1981年出生於日本埼玉縣，高中時父母離異，因為家中的經濟問題，便想盡快投入職場。他在高中畢業後通過東京都職員考試，18歲時正式以公務員身分入職，19歲考進法政大學法律系夜間部半工讀，繼續完成大學學業。

他長期在東京的地方衛生部門任職，直到2008年被派到北海道交流任職，為當時瀕臨破產的夕張市「拆彈」。交流任職結束後，鈴木直道辭去已獲晉升的東京都公職，留在夕張市競選市長，一舉成功，以30之齡後成為當時日本最年輕的市長。

除了過去「戰績彪炳」外，是次鈴木直道嚴正看待新冠肺炎，也大愛受讚賞。他為了防止疫情擴散，果斷宣布進入緊急狀態，呼籲民眾周末留在家中切勿外出，以防止疫情蔓延，除了戴上口罩親上第一線，更早於日本政府提議，北海道中小學停課至少一週，面對批評，他說：「政治判斷的結果，責任由我來負。」獲得網民好評，指他比日本政府反應更快。

參考資料：《朝日新聞》，鈴木直道＠Twitter, The New York Times