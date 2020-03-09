別再壓抑情緒　研究：脂肪會跟隨淚水「流失」　流淚有最佳時間？

還記得對上一次哭泣、流淚是甚麼時候了？小時候安愛哭鬧，長大後把情緒都壓抑着，深怕被別人說自己懦弱，但如果你想對身體好，便別在強忍淚水了，生物學家William Frey表示流淚時，脂肪或會跟着流失。

你會強忍淚水嗎？（《愛的迫降》劇照）

美國研究：脂肪會跟隨淚水流失

流淚是人類正常的反應，我們會因為痛苦、壓力、悲傷或幸福而流出淚水，而美國加州洛斯阿圖斯驗光中心（Los Altos Optometric Group）的Dr. Aaron Neufeld便指出淚水實質分為3種：基礎性眼淚、反射性眼淚和精神性眼淚。基礎性是指人體最基本的眼淚，自然分泌保持眼睛濕潤；反射性是當有外來物（如灰塵、煙或異物等）刺激到眼睛引起的眼淚；最後的精神性是因情緒掀動的精神眼淚，亦是能有助減肥的淚水。

美國研究發現脂肪會跟隨精神性眼淚流失。（《想見你》劇照）

每當我們情緒感到壓力時，心律自然會升高，同時影響着皮質醇（Cortisol）和荷爾蒙。

美國Regions Hospital（前名：St. Paul-Ramsey Medical Center）的生物學家 William Frey 早在1980年代在《Effect of Stimulus on the Chemical Composition of Human Tears》文獻中指出，因壓力而流的眼淚會為體內清除不同的有毒物質，就像吐氣、排泄等。研究也指人類處於高皮質醇（即感到受壓力）時，體內便需要更多熱量來抗壓，淚水落下，便可以讓皮質醇會隨之下降。然而，長期高皮質醇也不是好事，身體便會進入「備戰模式」，會儲存脂肪，同時如果要哭不哭，皮質醇會令你無法放鬆，難以入睡，因在處於高皮質醇狀態下哭出來變相有減脂作用。

研究更建議「流淚最佳時間」是晚上7至10時，因為在這段時間看電影或說分手而大哭都不易被人打擾，可以大肆釋放壓力。

哭不是因為脆弱，而是因為堅強了太久。（《愛的迫降》劇照）

哭不一定脆弱 讓我們一同排毒

根據《Psychological Science》記載，南佛羅里達大學（University of South Florida）在2008年曾對超過3000次的哭泣經驗進行研究，發現大部分人在哭泣後感覺好很多，研究人員也建議用哭泣發泄情緒。

我們都知道抑壓情緒都不是好事，也沒有人喜歡哭，筆者曾聽過「哭不是因為脆弱，而是因為堅強了太久」如果傷感、哭泣可以舒壓，而且可以流失脂肪，清除有毒物質，不如就讓我們排毒一番。

按圖看看更多流淚的好處 ==>

（資料來源：Asiaone、IOL）