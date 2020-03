別再壓抑情緒　研究：脂肪會跟隨淚水「流失」　流淚有最佳時間？

還記得對上一次哭泣、流淚是甚麼時候了?小時候安愛哭鬧,長大後把情緒都壓抑着,深怕被別人說自己懦弱,但如果你想對身體好,便別在強忍淚水了,生物學家William Frey表示流淚時,脂肪或會跟着流失。

你會強忍淚水嗎?(《愛的迫降》劇照)

美國研究:脂肪會跟隨淚水流失

流淚是人類正常的反應,我們會因為痛苦、壓力、悲傷或幸福而流出淚水,而美國加州洛斯阿圖斯驗光中心(Los Altos Optometric Group)的Dr. Aaron Neufeld便指出淚水實質分為3種:基礎性眼淚、反射性眼淚和精神性眼淚。基礎性是指人體最基本的眼淚,自然分泌保持眼睛濕潤;反射性是當有外來物(如灰塵、煙或異物等)刺激到眼睛引起的眼淚;最後的精神性是因情緒掀動的精神眼淚,亦是能有助減肥的淚水。

美國研究發現脂肪會跟隨精神性眼淚流失。(《想見你》劇照)

每當我們情緒感到壓力時,心律自然會升高,同時影響着皮質醇(Cortisol)和荷爾蒙。

美國Regions Hospital(前名:St. Paul-Ramsey Medical Center)的生物學家 William Frey 早在1980年代在《Effect of Stimulus on the Chemical Composition of Human Tears》文獻中指出,因壓力而流的眼淚會為體內清除不同的有毒物質,就像吐氣、排泄等。研究也指人類處於高皮質醇(即感到受壓力)時,體內便需要更多熱量來抗壓,淚水落下,便可以讓皮質醇會隨之下降。然而,長期高皮質醇也不是好事,身體便會進入「備戰模式」,會儲存脂肪,同時如果要哭不哭,皮質醇會令你無法放鬆,難以入睡,因在處於高皮質醇狀態下哭出來變相有減脂作用。

研究更建議「流淚最佳時間」是晚上7至10時,因為在這段時間看電影或說分手而大哭都不易被人打擾,可以大肆釋放壓力。

哭不是因為脆弱,而是因為堅強了太久。(《愛的迫降》劇照)

哭不一定脆弱 讓我們一同排毒

根據《Psychological Science》記載,南佛羅里達大學(University of South Florida)在2008年曾對超過3000次的哭泣經驗進行研究,發現大部分人在哭泣後感覺好很多,研究人員也建議用哭泣發泄情緒。

我們都知道抑壓情緒都不是好事,也沒有人喜歡哭,筆者曾聽過「哭不是因為脆弱,而是因為堅強了太久」如果傷感、哭泣可以舒壓,而且可以流失脂肪,清除有毒物質,不如就讓我們排毒一番。

按圖看看更多流淚的好處 ==>

(資料來源:Asiaone、IOL)