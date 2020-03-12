楊丞琳（Rainie）歌影視樣樣佳精，接下來更與潘瑋柏、陳漢典一同主持真人選秀節目《菱格世代DD52》，提到楊丞琳與潘瑋柏，二人不只是多年的合作伙伴，更是彼此的好友，當楊丞琳宣布成為準人妻時，潘瑋柏大喊：「我要當伴娘！」

楊丞琳稱潘瑋柏為「男神經閨蜜」。（rainie77＠instagram）

人生能認識一位女閨密加男閨密，基本上所有愛情難題都可以柔韌而解。

35歲的楊丞琳（Rainie）圈中人緣甚好，進入每一個劇組基本都能成為朋友，甚至閨密陳妍希也是在2007年拍攝《換換愛》而認。Rainie性格硬朗、率性，與男生當朋友亳無難度，羅志祥、賀軍翔都是她好友，但要成為男閨密，39歲的潘瑋柏才坐穩這一席，他更在楊丞琳演唱會表白大喊：「我真的很愛你！」

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楊丞琳「閨蜜」認證：互相打鬧、鬥咀

Rainie與潘瑋柏早在電台年代經已認識，但正式合作便要到2008年劇集《不良笑花》，無論是劇集，還是生活上，兩人每次合體便非常逗趣，經常互相吵鬧、鬥咀，Rainie更因為潘瑋柏的身形，而為他取名為「潘胖胖」，讓人哭笑不得；他們的相處風格也活現在二人的作品中，《打呼》由潘瑋柏作曲作詞，曲風可愛討喜，一次活動中，他隨意地給Rainie聽了，二位歌手便終於在歌曲上有合作了。

你可說一般的友誼都能這樣，未免對「閨密」一詞放得太輕。二人私下的相處也十分的隨性，一通電話，便出門吃飯；一通電話，便一同在粉絲面前做直播，撫心自問，如果對方在心中沒有一定位置，怎能這樣。

潘瑋柏在當DJ的時候已經認識楊丞琳，友誼長達18年。（rainie77＠instagram）

潘瑋柏是我見過，最大方、最重義氣，然後會是我這一輩子最好朋友的男人。 楊丞琳

潘瑋柏​義氣相挺：一定是嫁瑋柏

Rainie在「520（我愛你）」的日子邀請潘瑋柏當廣州場的演唱會嘉賓，只有一天的空檔的他，也特以飛去撐場，Rainie大讚潘瑋柏是最有義氣的人，她甚至曾在拍攝《觀眾》MV時提到，在3位對她演戲生涯最重要的男人：賀軍翔、羅志祥跟潘瑋柏中，挑選未來老公：「一定是嫁瑋柏。」雖然兩人經常打鬧，但每每需要對方時，一定會挺身而出；還記得2018年潘瑋柏的演唱會尾場，曾因工作來不及當嘉賓的Rainie驚喜現身，令潘瑋柏依偎在Rainie身上大哭良久，皆因那場小巨蛋演唱會對潘瑋柏別具意義，他曾在小巨蛋彩排意外倒地「爆頭」，要即時取消演唱會，更造成一定的陰影，事隔一年他回歸舞台，他希望人生中最重要的人都出席，而Rainie最終也來到現場了。

長大後，能隨傳隨到、互相打鬧的朋友沒多位，讓我們繼續見證這段「相愛相殺」的友誼。

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潘瑋柏與李榮浩也有交情，更扮起楊丞琳被李榮浩公開親吻的一幕。（willpan23＠instagram）

已成為人妻的Rainie圈中男性友人甚多，更毫不忌諱表現友誼的愛，甚至可與初戀情人小鬼繼續做朋友，但男女之間真的有純友誼，而另一半卻無所謂？

相信愛一個人不會不妒忌另一半的異性友人，但凡事要坦白，就像Rainie非常重視小鬼，與另一半交往前，更要對方能「接受小鬼的存在」；面對男閨密，Rainie大方讓李榮浩知道潘瑋柏的存在，三人更有一個聊天群組，私交頗深；戀人之間坦誠相對是永恆的法則，要是因擔心另一半的想法而開始避忌，秘密一個一個堆積，到最後只會一發不可收拾。

可能在情人與異性閨蜜之間，可以共存的是友誼，而不是過多的秘密與謊言。