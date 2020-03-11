《愛的迫降》雖然已在上月播出大結局，但仍在Netflix熱播，討論度仍不減卻，尤是孫藝珍用過的時尚單品，以及經典場景，一一被劇迷挖掘出來，與同路人分享，除了瑞士、蒙古，孫藝珍與玄彬又在韓國當地去過哪裡呢？

《愛的迫降》在上月播出大結局，更打破《鬼怪》的收視成績。（lim_hyoseon@instagram）

《愛的迫降》講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾）因為一場意外而踏入北韓的地域，剛好遇上北韓精銳軍官利正赫（玄彬飾），並開展回南韓之旅以及二人的愛情故事。由於故事背景跨越瑞士、北韓、南韓，劇組便遠赴多地拍攝；當然，北韓拍攝是沒有可能，因而到蒙古和在南韓找相應的地方，想不到孫藝珍與玄彬在北韓下榻的酒店竟然就在南韓。

「平壤第一酒店」竟在釜山，一晚$500有找？

在第5、6集中，孫藝珍因需要辦理護照離開北韓，玄彬便帶她到平壤並入住「平壤第一酒店」，現實中，酒店是釜山的Commodore Hotel（準將酒店／康莫酒店）。

酒店在1979年落成，主打傳統韓式宮殿設計，古色古香，正正與幻想中停留70年代的北韓相似，因而獲得劇組青睞，孫藝珍與玄彬便曾到過酒店內的接待大堂、房間、客房走廊、自助餐餐廳「ONSAEMIRO」、韓食堂「GODAM」、酒吧等位置進行拍攝，身為劇迷一定也想按拍攝位置拍照留念。

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Commodore Hotel 主打傳統韓式設計，吸引劇組青睞。（agoda.com）

Commodore Hotel屬5星級酒店，樓高15層，除了劇組到訪的設施，也供健身室、室內泳池、桑拿、宴會場和大型會場等，而且酒店位置鄰近釜山站和中央站，交通方便，而且有部分客房可以欣賞到釜山港景觀，夜景更是一流；每晚房價以商務房（兩床）為例，連稅也是HK$460起，性價比甚高，將來有機會到訪南韓，可以考慮。

Commodore Hotel 地址： 釜山廣域市中區中區路151 電話： 051-466-9101 官網： http://commodore.co.kr/html/main/

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