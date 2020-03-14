Netflix《盲婚試愛》10天陌生速配結婚　小三慣犯奪愛本性驅使？

Netflix真人騷《盲婚試愛》（Love is blind）一連十集，配對三十位素人，一男一女坐在小房間內，以玻璃相隔，花十天談天，決定與誰結婚。 《盲婚試愛》這「實驗」想知道－到底真愛是否真的不講外表條件？這到底是「回塘」倒退，還是先作筆友、談些遠距離戀愛，打好感情基礎，即便風高浪急也能排除萬難結婚？還是婚姻本來就是一大「考驗」？

婚姻不能不看「外表」 愛情光「說」沒用

Netflix真人騷《盲婚試愛》（Love is blind）在2月上架，引來熱烈討論，三十個素人，在互不相見的小小房間內，隔一塊玻璃相處，只以談天來認識對方，十天後便要決定向誰求婚，接着便似平常情侶，旅行、見家長、舉行婚禮。到底真愛是否不講外表條件，不講外表條件又是否更能選最喜歡的終身伴侶？

（內含劇透）

看畢第一集，感覺確實新鮮，可也有疑問－為何一投契就要結婚？先拍拖好不好？一對對網友似的交流想法，訴說對伴侶的期望等等，然後他們便單憑對方一句「下班後會帶你去玩」、「想帶你去認識我的朋友」或「我喜歡她說話的語調」等等，來斷定對方就是合適一個。鏡頭前的一夥夥男女，似電影《收錯愛情風》（He's Just Not That into You）的主角，過份解讀對方的一字一句，化作自己想要聽到的訊息。

見面一刻令人「毛管戙」：大惑不解

結果，雖然一對對素未某面的情侶在相遇一刻令人「毛管戙」，他們感動得令人咋舌，大惑不解－不過十天，嚴格來說其實只是陌生人，你在哭甚麼？不過，幸好「真人騷」終究也是「真人騷」，這一對對靈魂契合在由相遇到結婚，有人走到終點－即第十集；有人只在旅行時候便鬧分手，把戒指丟掉到泳池中，又把飲料潑到對方臉上，不到三集便分手收場；也有人發現自己選擇錯誤，便一直跟別人的「未婚夫」調情。

筆者覺得，以《盲婚試愛》的方式挑選終身伴侶，成功地走到最後是奇蹟，走不到最後是尋常。這無關身體髮膚，而是光談天並不能真正了解一個人，對方與你期望有所落差，也並不是一種背叛。光說不做的人多的是，因此與情人的相處日常才重要，才知他／她走過高山低谷的模樣，你還是否一樣喜歡。況且，身體髮膚也是我們的一部分，怎能喜歡你的內在，卻又不喜歡你的外表呢？

看畢第一集，感覺確實新鮮，可也有疑問－為何一投契就要結婚？先拍拖好不好？（《盲婚試愛》劇照）

「單膝跪」的女人很可愛 有過去的女人不一定是受害者

雖然節目內容旨在創新，但還是少不了俗套情節－就是即使一男一女隔着一塊玻璃，男生們也會「單膝跪下」向女生求婚。

不過，節目中有兩位女生就在求婚一刻，作出不一樣的行為，讓網民大讚可愛，男友人更不禁驚呼：「正！」其中一位就是25歲的Giannina Gibelli，她在男生單膝跪下的時候，跟他說：「我現在要你做一件事，你站起來，我跟男生一樣有力量。」接着跪下來，問：「你願意跟我走在一起嗎？」另外一位，則是在節目過後還是持續「放閃」的Barnett與Amber，二人也一樣漂亮吸引，見面一刻當然快樂，Amber緊緊抱着Barnett，急急把戒指套在Barnett的手指上，說：「那樣便不怕你變卦了！」

不過，這對看似在節目中最甜蜜的戀人，過往的感情其實並不是一帆風順。Barnett曾被背叛，而Amber也曾為了拍拖三年的男友墮胎，但Amber卻不以過去以受害者自居，也不信旁人閒言Barnett是花心男生，二人一樣甜蜜。筆者覺得，二人要是真的「戲假情真」，那成功因素絕非因為在談天時心靈契合，而是在經歷後，再次遇喜歡的人與事，那份自信與盼望。

Jessica 一直都是「第三者」。（《盲婚試愛》劇照）

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不知是劇情需要，還是人生如戲，Barnett與Amber的愛得如膠似漆，可也要加入「第三者」的戲碼。Barnett原本在Amber與Jessica之間二選一，本來他覺得自己跟Jessica最有火花，可在一夜之間，他卻改變了主意，選了Amber，而Jessica也決定跟Mark在一起。

可是，在終於見到對方的時候，Jessica卻改變主意了。她不斷與Barnett調情，又不斷挑剔Mark的所有，不斷數算他絕非與她合適的結婚對像。不過，筆者懷疑，結婚這回事，是否真的有一列表，合格方能約定終身？Jessica不斷尋求身邊朋友的意見，可差不多沒有人說Mark的不是，她並非真的困惑。劇集中，把Jessica與Mark的關係描述得十分好，又一次她喝醉了，倒在沙發上喊：「過來啊，寶貝。」Mark卻沒有走過去。

大概一直以來，Jessica總是很醉，而Mark卻很清醒。