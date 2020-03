Netflix《盲婚試愛》10天陌生速配結婚　小三慣犯奪愛本性驅使？

Netflix真人騷《盲婚試愛》(Love is blind)一連十集,配對三十位素人,一男一女坐在小房間內,以玻璃相隔,花十天談天,決定與誰結婚。 《盲婚試愛》這「實驗」想知道-到底真愛是否真的不講外表條件?這到底是「回塘」倒退,還是先作筆友、談些遠距離戀愛,打好感情基礎,即便風高浪急也能排除萬難結婚?還是婚姻本來就是一大「考驗」?

婚姻不能不看「外表」 愛情光「說」沒用

Netflix真人騷《盲婚試愛》(Love is blind)在2月上架,引來熱烈討論,三十個素人,在互不相見的小小房間內,隔一塊玻璃相處,只以談天來認識對方,十天後便要決定向誰求婚,接着便似平常情侶,旅行、見家長、舉行婚禮。到底真愛是否不講外表條件,不講外表條件又是否更能選最喜歡的終身伴侶?

(內含劇透)

看畢第一集,感覺確實新鮮,可也有疑問-為何一投契就要結婚?先拍拖好不好?一對對網友似的交流想法,訴說對伴侶的期望等等,然後他們便單憑對方一句「下班後會帶你去玩」、「想帶你去認識我的朋友」或「我喜歡她說話的語調」等等,來斷定對方就是合適一個。鏡頭前的一夥夥男女,似電影《收錯愛情風》(He's Just Not That into You)的主角,過份解讀對方的一字一句,化作自己想要聽到的訊息。

見面一刻令人「毛管戙」:大惑不解

結果,雖然一對對素未某面的情侶在相遇一刻令人「毛管戙」,他們感動得令人咋舌,大惑不解-不過十天,嚴格來說其實只是陌生人,你在哭甚麼?不過,幸好「真人騷」終究也是「真人騷」,這一對對靈魂契合在由相遇到結婚,有人走到終點-即第十集;有人只在旅行時候便鬧分手,把戒指丟掉到泳池中,又把飲料潑到對方臉上,不到三集便分手收場;也有人發現自己選擇錯誤,便一直跟別人的「未婚夫」調情。

筆者覺得,以《盲婚試愛》的方式挑選終身伴侶,成功地走到最後是奇蹟,走不到最後是尋常。這無關身體髮膚,而是光談天並不能真正了解一個人,對方與你期望有所落差,也並不是一種背叛。光說不做的人多的是,因此與情人的相處日常才重要,才知他/她走過高山低谷的模樣,你還是否一樣喜歡。況且,身體髮膚也是我們的一部分,怎能喜歡你的內在,卻又不喜歡你的外表呢?

看畢第一集,感覺確實新鮮,可也有疑問-為何一投契就要結婚?先拍拖好不好?(《盲婚試愛》劇照)

「單膝跪」的女人很可愛 有過去的女人不一定是受害者

雖然節目內容旨在創新,但還是少不了俗套情節-就是即使一男一女隔着一塊玻璃,男生們也會「單膝跪下」向女生求婚。

不過,節目中有兩位女生就在求婚一刻,作出不一樣的行為,讓網民大讚可愛,男友人更不禁驚呼:「正!」其中一位就是25歲的Giannina Gibelli,她在男生單膝跪下的時候,跟他說:「我現在要你做一件事,你站起來,我跟男生一樣有力量。」接着跪下來,問:「你願意跟我走在一起嗎?」另外一位,則是在節目過後還是持續「放閃」的Barnett與Amber,二人也一樣漂亮吸引,見面一刻當然快樂,Amber緊緊抱着Barnett,急急把戒指套在Barnett的手指上,說:「那樣便不怕你變卦了!」

不過,這對看似在節目中最甜蜜的戀人,過往的感情其實並不是一帆風順。Barnett曾被背叛,而Amber也曾為了拍拖三年的男友墮胎,但Amber卻不以過去以受害者自居,也不信旁人閒言Barnett是花心男生,二人一樣甜蜜。筆者覺得,二人要是真的「戲假情真」,那成功因素絕非因為在談天時心靈契合,而是在經歷後,再次遇喜歡的人與事,那份自信與盼望。

Jessica 一直都是「第三者」。(《盲婚試愛》劇照)

小三慣犯「心路歷程」:那個他為何永遠不達標?

不知是劇情需要,還是人生如戲,Barnett與Amber的愛得如膠似漆,可也要加入「第三者」的戲碼。Barnett原本在Amber與Jessica之間二選一,本來他覺得自己跟Jessica最有火花,可在一夜之間,他卻改變了主意,選了Amber,而Jessica也決定跟Mark在一起。

可是,在終於見到對方的時候,Jessica卻改變主意了。她不斷與Barnett調情,又不斷挑剔Mark的所有,不斷數算他絕非與她合適的結婚對像。不過,筆者懷疑,結婚這回事,是否真的有一列表,合格方能約定終身?Jessica不斷尋求身邊朋友的意見,可差不多沒有人說Mark的不是,她並非真的困惑。劇集中,把Jessica與Mark的關係描述得十分好,又一次她喝醉了,倒在沙發上喊:「過來啊,寶貝。」Mark卻沒有走過去。

大概一直以來,Jessica總是很醉,而Mark卻很清醒。