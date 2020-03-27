由男神李敏鎬與《鬼怪》女主角金高恩首次搭檔主演的SBS新劇《The King：永遠的君主》預定4月開播，Netflix亦將會緊貼上映，該劇由去年尾不斷釋出部份劇照後，李敏鎬的造型燃燒不少女生心，更大叫「神還原白馬王子」，其中於近日才釋出他的海軍軍官造型照，更被坊間指是繼《愛的迫降》玄彬飾演的李正赫北韓軍人後，下一個令人觸目的軍官（其實他又豈止是軍官？）。新劇除了有男神加持，製作團隊陣容亦強大！當中有三大心動賣點，值得女生們熱切期待，燃燒煲劇熱潮！

1. 《鬼怪》、《太陽的後裔》王牌編劇 X 穿越愛情劇：故事情節有保證

新劇《The King》是著名王牌編劇金銀淑的新作，王牌編劇金銀淑的作品當然大有來頭，之前的《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《秘密花園》都是由她編寫，部部韓劇經典！當中催淚感人的劇情和甜蜜戀愛的情節，每一個引人入勝的對白，都叫觀眾依然銘記在心！只要擔任金銀淑的筆下角色，就會一鳴驚人，她的每部名劇都成功打造男神，成為電視劇編劇的王者！

李敏鎬與金高恩主演的SBS新劇《The King：永遠的君主》，是著名王牌編劇金銀淑（中）的新作，她的作品有《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《秘密花園》等(取自SBS娛樂新聞@sbsfune)

在韓國的影視圈，編劇的名聲浩大，十分影響觀眾選擇電視劇追看，更在電視劇製作中有一定的影響力，難怪金銀淑的劇本稿費高昂！當年《繼承者們》，李敏鎬都跟金銀淑合作過，所以今次接這部新劇，他都坦言覺得意義重大，會努力完成，並敬請觀衆期待這齣不一樣的愛情故事。今次新劇《The King》，金銀淑利用平行時空的理論，再加入令人心動又緊張的戀愛元素，為異次元打造一場羅曼史！

《The King：永遠的君主》-人物關係圖。(Instagram@sbsdrama.official)

據說，男人與女人屬於不同世界，今次科幻愛情劇完全交代愛情中的慨嘆！《The King：永遠的君主》講述一個擁有平行時空的世界，因為惡魔出現令次元之門打開，飾演韓國皇帝的李敏鎬為了守護國民，而穿越平行時空來到大韓民國，希望阻止惡魔。過程中，卻遇上飾演刑警的金高恩，二人合作守護世界，亦展開穿越時空、悸動人心的愛情故事。單憑預告的對白，可見是暗指戀愛，令人心動，充滿反思空間。當中更有不少謎團，何謂1與0？根本不看不明白！

【點撃看】 李敏鎬與金高恩主演的SBS新劇《The King：永遠的君主》預告，對白全不簡單！地平說？1與0？

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2. 李敏鎬退伍強勢回歸

32歲男神李敏鎬3年前因為服韓國兵役而入伍，就連小平頭如此難以襯托的髮型，他都輕易得到女生的歡呼！他的名氣完全沒有因入伍而轉淡！李敏鎬表示今次新劇《The King》就是Oppa退伍後，相隔3年首部拍攝的劇集，所以都十分期待。對於一眾女粉絲，太久違沒見過Oppa的作品了，內心少不了悸動的心情！

【點撃看】李敏鎬入伍後的小平頭裝！都太帥氣了吧！

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早前預告推出，李敏鎬帥氣的騎著白馬出場，君主強勢逼近，即時震懾女生的心，一對電眼加配韓國皇帝的造型，對於女生而言都太犯規了！近日亦釋出海軍造型照，令人愈來愈期待新劇開播。

【按圖看】李敏鎬在《The King：永遠的君主》的造型：

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3. 主角李敏鎬金高恩善心捐幾億韓元抗疫 人美心善值得支持﹗

韓國疫情緊張，有不少家庭出現經濟困難，而無力承擔貴價的抗疫物資。《The King》的兩位主角李敏鎬和金高恩面對疫情，都不遺餘力。二月中，金高銀就主動向韓國的救護機構捐款1億韓元（約63萬港元），以購買4萬個口罩派贈老人、幼兒等免疫力較弱的人和貧困家庭。她坦言希望為國内疫情防護盡一分力，協助無力購買口罩等物資的低收入人士。

金高恩《The King》中一人分飾兩角，鄭太乙和露娜兩個角色。

李敏鎬的愛心亦不落人後，在三月初，就與粉絲們分享的「PROMIZ」平台，低調的募捐3億韓元（約190萬港元），向8個慈善機構捐款，包括全國救災協會、「綠色雨傘兒童財團」等，以幫助的低收入層、免疫脆弱階層兒童的防疫物資和醫護人員的防疫用品。

李敏鎬IG 貼上櫻花樹下的照片，寫著：「希望春天早日到來Wish spring would come to us all soon」(Instagram@actorleeminho)

雖然長腿Oppa李敏鎬187公分，配上金高銀167公分，身差相差20公分！不過二人首次合作，應該會帶來不少新鮮感和火花。新劇《The King：永遠的君主》將於4月SBS開播，逄週五、六播出。煲劇狂除了可以一睹男神可愛帥氣的一面，相信劇情相當緊湊，亦少不了愛情甜蜜的瞬間，但又叫人心酸的劇情，賺人熱淚，讓《The King》有機會登上韓劇王牌。

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