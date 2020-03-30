「新冠肺炎」肆虐，政府已推出措施禁止四人以上聚會，為鼓勵市民在家隔離，Facebook Instagram於上周宣布推出「肺炎版」新功能「Co-Watching」，用家可在視像通話時進行更多有趣互動！

加入「Co-Watching」功能，我們日後使用Instagram時或要更小心一點？（Instagram）

Instagram推出「Co-Watching」：視像通話同時可查看對「活動紀錄」？

疫症肆虐，蔓延各地，Facebook行政總裁朱克伯格於上周指在非常時期，Facebook最大的作用就是要群眾認真看待在家隔離。因時制宜，Instagram於上周二宣布推出因「新冠肺炎」推出的新功能「Co-Watching」，在家也能與好友保持更緊密聯繫。

新功能讓最多6名用家可在視像通話與短訊中查看好友儲存、「Like」了甚麼與建議照片與影片，方便用家在交談時更方便，以及有更多話題。

＝＝》以下看更多Instagram即將推出的「肺炎版」新功能：

不似「Squad」，第一個讓用家可分享螢幕的社交媒體，是次Instagram推出的新功能，用家可選擇想要分享的內容，手機屏幕不會赤裸裸地與其他用家分享。不過仍舊令人擔心私隱被侵犯的問題。

「Co-Watching」則鼓勵用家邊看邊討論，不止是一面倒地、不經消化地接收資訊，有利心理健康。（Ian Keefe/unsplash）

「Co-Watching」解決了IG負面心理影響？

除了令人擔心私隱問題，Instagram的比較文化亦令人擔心，會否在隔離期間加劇。當世界「困」於彈指之間，社交媒體，日看夜看，也突容易跌入那老生常談中－不斷被動地接收資訊，無止境地被「餵食」最新動態，會令人容易妒忌、降低自尊、令人泄氣。「Co-Watching」開發者的原意，則鼓勵用家邊看邊討論，不止是一面倒地、不經消化地接收資訊，有利心理健康。你又覺得有成效嗎？

參考資料：CNBC, TechCrunch