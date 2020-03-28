武漢肺炎疫情日趨嚴重，世界各地的民眾為了防疫都會選擇留在家中，盡量與人保持社交距離。Switch大作 ≪集合啦！動物森友會≫（Animal Crossing: New Horizons）（又稱《動物之森》）仿佛也推出得及時，數天以來，Instagram或Facebook都幾乎被它的遊戲截圖「洗版」。

《動物之森》的故事背景是玩家移民到無人島開展新生活，有別於其他遊戲，它近乎沒有明顯的故事線、沒有明確的遊玩目標、甚至沒有打「爆機」的一天。遊戲的其中一句廣告語是「因為什麼都沒有，所以什麼都做得到。」開始遊玩後，你會發現遊戲真的「自由」得出乎意料，可以自己親手設計牆紙、地板、衣服都，可以自由決定居所位置，這款毫無刺激感的遊戲卻有獨特魅力，外國更有一位八十多歲的高齡婆婆玩家，在「NDS」年代已經開始玩《動物之森》，無間斷地玩了4年，每天玩2.5小時，當Switch版的《動物之森》發布後，更有網友眾籌買特別版主機送給婆婆。不論男女都沉溺其中的遊戲，到底魅力在哪？

這位87歲的婆婆4年以來每天都玩《動物之森》。（Twitter@phubans）

下班後需要慢活節奏

《動物之森》的其中一個特色就是遊戲時間與現實時間完全同步，讓玩家有代入感，但難免也會失卻一般遊戲的緊張感。如果不用「邪道」更改日期時間，建屋、建各類島上設施時，我們都要切切實實等上一至兩天，建立理想中的「國度」可能要花上數以年月計的時間，習慣玩「槍林彈雨」類遊戲可能會覺不慣。但這正正就是遊戲的賣點，從猶如「打仗」般的職場回到家中，身心疲憊的我們或許就是需要一款「慢活」節奏的遊戲。在這裏，無人會催逼你做任何事，即使由NPC（非玩家角色）交託的任務，也不會設有「Deadline」，平時總是面對各種「死線」的你，可以透過遊戲喘一口氣。

服飾店的款式設計也算追得上潮流。（Twitter@@no_no_taros ）

當然遊戲難免都要捉蟲、釣魚、挖化石賺錢和儲「哩數」，與現實相同的是我們在遊戲內也是一個需要供樓的「樓奴」，但實試數天後，發現錢和「哩數」其實不算難賺，而且房屋貸款並沒有償還期限，大部分時間都可以過如半退休般的休閒生活，儲夠「哩數」就換機票到其他無人島探險，你可以完全按照自己意願逐點建立屬於你的「小天地」，穿上現實不敢穿卻又喜歡的服裝，如《Frozen》中Elsa的公主裙、蘿莉裝、女僕裝等，也不會引起旁人的異樣目光。

點擊取得適合女生的服飾：

+ 8 + 7 + 6

遊戲中的「社交活動」

《動物之森》的另一個賣點就是與NPC人性化的互動，作為經營類遊戲的粉絲，當然玩過類似的經營類大作《牧場物語》，其與NPC的對話也是一貫地公式化、死板。《動物之森》內的各個小動物朋友，碰見你時偶爾會主動搭話、在你生日時會為你舉辦生日派對並送上禮物、新搬入來的住客會送見面禮給你。這種現實中早已消逝的鄰里之情或買少見少的人情味卻可在遊戲中重新回味，也算是對寂寞城市人的一種心靈慰藉。

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島民如現實朋友 為何如此在意一生一世？

《牧場物語》可以攻略式地增加其它NPC的好感度，《動物之森》有趣在於你永遠不會知道NPC對自己的好感度和心情，需要關心問候才能了解到他的性格和心情。而島民也不是住下來就一世，當你與他的互動不足，或島嶼的生活環境不適合他，也會突然就搬走。此時就會不其然會有些感慨，想起現實中的友情，曾經的「Best Friend」也可能隨年月變得疏離，不同人在你的生命中來去又走。遊戲如人生，引起玩家共鳴，大概就是《動物之森》的最大賣點。不過它也拉近了現實中與朋友的距離，一旦在社交平台上傳遊戲截圖，久未見的朋友也會突然重新聯絡，在遊戲中「敘舊」，邀請你到他的島嶼參觀、拍照，抗疫期間，也不失為是個安全的「社交」活動。