【西環café】周末好去處，不能出外旅遊的日子，香港也有小店讓你過得像旅行般的精緻生活。港島區café、coffee shop眾多，除了上環、銅鑼灣，西環（西營盤、石塘咀）一帶的咖啡店極有特色，不妨與朋友一同享受休閒的下午。

【西環好去處｜西環café】Good Good深受歡迎。（goodgoodgrocery@instagram）

Good Good

屹立在第二街的Good Good以和式的的裝修風格吸引不少人光臨，店來感覺舒適、不擠擁，採光十分好，店來也感受到陽光的照射，令人精神爽利，雖然café樓高兩層，但店內位置不多，從前會出現排長龍。現在店主改了堂食全預約製，客人便不用再排長隊了。

Good Good的餐飲不多，但款款都是用心製作，第一次光臨一定要試一下「Good Good飯」，食材簡單，但讓人難忘；另外，甜品方面每款都非常精緻，忌廉蛋糕更不時會轉口味，最近便是血橙乳酪蛋糕，忌廉配橙汁，甜而不膩，芝士蛋糕也值得一試。

地址：西營盤第二街地下2號A舖

+ 4 + 3 + 2

【西環好去處｜西環café】Arf Café正是《志明與春嬌》取景地。（openrice.com）

Arf Café

看着一幅杯子牆，你可能會感到似曾相識，正因Arf Café（Artisan Garden Cafe）正是《志明與春嬌》的取景地，但店主沒有特別宣傳，反而是知音人便會認識這地。

Arf Café以時代、工感業的裝修，牆上的杯子也不是亂掛的，而是充滿回憶的Fire King咖啡杯，值得花心思欣賞一番；Café西餐為主，主打各種甜品，而窩夫與法式薄餅是最為著名，窩夫外脆內軟，薄餅夠薄身，而且都非常飽肚，最後當然要品嚐用絕版Fire King杯乘載的咖啡，無論打卡還是口感一樣好。

地址：石塘咀保德街23號地下

+ 3 + 2

【西環好去處｜西環café】網民大讚「骨子裡」有日本的味道。（bone.studio@instagram）

骨子裡 Bone Studio

骨子裡在4月30才西環開店，設計簡約舒適，充滿日本京都的咖啡廳味道，主要提供日本烘培咖啡、早餐及甜點的等輕食。

店主Boni Chow設計出身，café內的每一寸擺設都非常有設計感，就連餐牌上的食物圖案都由店主繪畫出來，非常特別有心思，食物方面也不馬虎，不少網民都大讚在骨子裡可以嘗到日本的味道，一解「思鄉」之若；店內更有靜岡伊東炒豆師的咖啡和靜岡進口的手打抹茶，喜歡日式飲料的朋友便不能錯過。

除了堂食，café也販售日本咖啡豆，以及不同的設計產品，如耳環、家品等，空閒時不妨走走。



地址：半山般咸道38號地下2B號舖