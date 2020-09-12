【寫日記】名人流傳「小氣簿」？Emma Watson 5分鐘日記掃走鬱悶

早前衞生署署長陳漢儀建議市民寫日記，記下每天去過哪些地方和見過甚麼人，即使不幸確診新冠肺炎也方便找出緊密接觸者，不過大部分人都對這抗疫建議感不滿：「這個世代還有人寫日記嗎？」 其實不少名人明星都有日記記事的習慣（不是為了抗疫），原因還令人會心微笑，她們會勾起你寫日記的衝動嗎？

會寫日記的人真的少之有少嗎？（unsplash）

梅根寫300頁日記抱怨凱特？

外界經常流傳英國王室凱特和梅根關係惡劣，即使梅根脫離王室，兩人還是明爭暗鬥。幾個月前雜誌《Woman's Day》指梅根曾寫下長達300頁的日記，內容圍繞對英國王室的怨恨，當然不乏對凱特的抱怨。

有傳梅根寫下300頁日記，內容都是抱怨英國王室？（Getty Images）

報導刊登後引起轟動，凱特發聲明表示不滿，而梅根親友則指完全沒聽過她有親筆日記。雖不知道「王室小氣簿」是否真的存在，但女生寫寫私密日記絕對沒有錯，錯的是揭他人私隱的人吧？

陳曉華拍戲寫日記

陳曉華奪得港姐冠軍後，順理成章拍TVB劇集，經驗尚淺的她為了揣摩角色，居然用劇中角色為出發點去寫日記，思考性格與自己完全相反的女性該怎樣面對選擇，令她更能投入拍攝中。

陳曉華用日記揣摩劇中角色。（TVB劇照）

不時有人批評有些影視小花只賣樣而忽略演技，但陳曉華並沒有因港姐冠軍頭銜而自滿，反而在演藝事業上付出一番努力呢。

Emma Watson 同時擁有10本日記

知性女生代表Emma Watson，性格就如妙麗一樣好學不倦又成熟，她曾經自爆同時擁有十本不同主題的日記，一本用來紀錄夢境、一本講瑜珈進程、一本寫下其他人對她的建議、當然還少不了她的工作......

日記幫助我思考如何處理問題，陳述不方便和外人討論的私密心情，日後再看則可了解當時的想法，回味自己的成長軌跡。 Emma Watson

Emma Watson 所寫的日記數量實在驚人。（Getty Images）

Emma Watson不一定天天都寫十本日記，但她實在很喜歡用筆紀錄心情，假如你剛開始寫日記，又不想花太多時間，不如試試Emma Watson的「5分鐘日記」——每天只花幾分鐘，將3件令你感恩的事/3件當天最棒的事寫下來，加一句鼓勵自己的說話，既可注滿正能量，又可以思考怎樣令自己變得更好。

文青風日記本推介

要開始寫日記習慣，當然先是入手一本優雅具質感的日記本，像Emma Watson般隨身攜帶，隨時隨地寫下你的心情。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/12）

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