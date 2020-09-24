【離島café】不能出外旅遊的日子，香港人變得更懂玩盡這地，到各酒店享受Staycation。離島一些特色Café，都很有性格地家庭式經營，若有興趣到訪，緊記保持低聲量免擾民居。

Island Table Grocer Café 在今年8月才正式開業。（islandtable.pengchau@instagram）

坪洲 — Island Table Grocer Café

坪洲美食多，如蝦多士、茶粿、雞蛋仔等本土傳統美食，在這重港式風味的土地上，上月便開了一間名為 Island Table Grocer Café的小店。

Café牆上粉上白色，對出有一遍小小的假草地，正面有一個大窗，讓陽光射入，而客人剛好坐在這窗邊位，景觀便是懷舊的村屋，享受慢活；Café只提供飲料、糕點與麵包，適合打算一次享受坪洲美食的朋友，掃完一輪街，便可以到 Café點杯飲品，與朋友坐坐、聊聊天，等下一班船回家。

Island Table Grocer Café

地址：坪洲永興街9號

Pause Café是梅窩少有的 Café。（pause.hkcafe@instagram）

梅窩 — Pause Café

如果想避開人群，相比長洲、南丫島，梅窩是不錯的選擇，乘搭高速船（快船）的話，不過35至40分鐘，便從中環逃到小島。數月前這邊開了一間純白色Café - Pause Café，在梅窩街市步行2分鐘就到。

Pause Café以白色裝修，簡約不花巧，空間寬敞，加上有着落地大玻璃，感覺舒適；店外有又設有數張通花枱櫈，牆上飾有小盆栽，充滿海島風情；Pause Café的餐牌上只有輕食、飲料，但有網民分享有hidden menu，意外點了三文治主食，而且味道不錯，有興趣的朋友，不妨去碰碰運氣。

Pause Cafe

地址：梅窩涌口街21號

長洲碼頭沿著海邊走約20分鐘便到 Heima Heima 。（heimaheimahk@instagram）

長洲 — Heima Heima

長洲是不少人去離島的首選，中環上船方便又頻密，但去長洲還是到東灣掃街、踩單車未免太old school，近年不少Café都開在長洲，而Heima Heima便是其中一員。

Heima Heima並不是在長洲碼頭建築群之中，沿著海邊向張寶仔洞方向走約20分鐘。店舖以北歐風為主，充滿小清新風格，家庭式經營，為的只想客人可以寧靜的飲杯咖啡，食件蛋糕，聽聽海浪聲；不像一般食肆，他們一星期只開3天，非常「佛系」，想去的朋友便先到Instagram留意開店日子。

Heima heima

地址：長洲贊端路25號地舖

HanMade Teahouse Cakes Flowers吸引不少人專程到愉景灣。（hanmade_teahouse@instagram）

愉景灣 — HanMade Teahouse Cakes Flowers

愉景灣只有教堂和沙灘值得一遊？最近，有間以日式茶室為主題的Café HanMade Teahouse Cakes Flowers在愉景北立足，店內裝修以木色與白色為主，更添加了一些綠色小植物，感覺休閒、清新，而且店內有多個窗戶，陽光射入，非常柔和，加上窗外剛好是藍天、山景，吸引不少人到訪打卡。

Café提供輕食，有花茶、蛋糕、糕點、三文治，如果與三五知己一同前來，更可以試試Tea Set，嘆住茶，吹吹水，度過休閒的下午。

HanMade Teahouse Cakes Flowers

地址：愉景灣湖畔路82號愉景北廣場地下G10號舖