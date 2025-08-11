搽眼霜無用？眼皮下垂、黑眼圈有救！必睇超有效眼部美容療程推介

相信不少女士都曾為眼周問題而煩惱，試盡各種貴婦級到小眾品牌的眼霜，花費不菲，但鏡中的熊貓眼依然存在！眼袋、淚溝、黑眼圈、乾紋⋯⋯這些痕跡彷彿永遠改變不了。但最近得到不少人網上推介，一間被譽為「眼部問題終結者」的MIRACLE 18 Plus在美容界備受追捧，才讓人發現，原來逆轉眼周肌齡並非不可能的任務！想知道這間改善眼部問題專家是如何精準令你雙眼回復青春？下文將解構其兩大皇牌療程，更有超級抵的首次體驗價優惠！



MIRACLE 18 Plus擁有超過10款針對不同眼部老化問題的頂尖醫美儀器，加上經驗十足的美容師，可以解決黑眼圈、眼袋等問題。

告別「罐頭式」美容！1對1精準「配藥」拯救初老眼

MIRACLE 18 Plus與坊間連鎖店截然不同，這裡絕不是工廠式經營，無論你眼部有什麼問題依然給你同一個療程。MIRACLE 18 Plus深明「眼周肌膚，因人而異」的道理，因此摒棄了流水式的「罐頭」療程，這裡擁有超過10款針對不同眼部老化問題的頂尖醫美儀器，真正做到總有一款適合你！

治療師會以顧問身份，為客人進行一對一的深入評估，精準分析黑眼圈的成因、眼袋的類型，再「對症下藥」，度身訂造出獨一無二的療程組合。最貼心的是，品牌堅持「無硬銷、無隱藏收費」，過程舒服自在，讓人能完全專注於變美的體驗。15年來，就是靠著這份專業與真誠，累積了超過5000位忠實粉絲，絕佳口碑就是信心的最佳保證。

眼皮下垂救星！INMODE鑽石超塑無痛感提拉

適合： 開始出現眼皮下垂、眼尾細紋增多，感覺眼周輪廓不再緊緻，希望無創對抗初老痕跡的人士。

INMODE鑽石超塑療程獲得多國安全認證，療程過程舒適，僅有輕微的溫熱感，並不會造成疼痛。

要數店內的王牌療程，絕對是由以色列研發、被譽為「眼周小熨斗」的INMODE鑽石超塑！這部擁有美國FDA等多項國際權威認證的神級儀器，是鬆弛下垂肌膚的救星。它最出色之處，在於其專為眼周設計的Forma I探頭，能零死角緊貼肌膚，連最難搞的上下眼瞼都能做到無痛感提拉，效果即時可見。療程期間只會感到溫和熱感，非常舒適，但肌底的膠原蛋白已在瘋狂增生。當治療師手持探頭輕輕滑過，就像為眼周進行了一次深層SPA，眼紋、淚溝即時被「熨平」，下垂的眼皮亦有明顯的提拉感。想親身體驗這部「眼周小熨斗」的威力？首次Full Set療程體驗價只需680（原價單次收費：$1,280），預先付款預約更能即減 $100，性價比極高！

千年黑眼圈有救！膠原槍「嘭」返起眼底凹陷

適合： 長期受黑眼圈困擾，無論是血管、色素或結構型眼圈，特別是化妝亦難以遮蓋，甚至伴隨淚溝凹陷問題的人士。

「黑眼圈膠原再生療程」以三重功效——膠原再生填補凹陷、經絡通淋巴排毒去色素、膠原眼膜深層滋養——擊退頑固黑眼圈，首次體驗價只需$298。

如果你的黑眼圈已達「殿堂級」頑固程度，那這套「黑眼圈膠原再生療程」就是終極救贖！它並非單純去除表層色素，而是從根源「三路夾擊」，K.O.所有類型的黑眼圈。首先，治療師會用MI膠原再生儀，像一把「膠原槍」般將能量注入肌底，刺激膠原蛋白再生，將凹陷的眼底「嘭」返起，即時減淡因陰影造成的結構型黑眼圈。接著，再配合獨家的經絡通淋巴護理，疏通眼周堵塞的循環，將色素及毒素通通帶走。最後敷上德國膠原眼膜，將所有養分緊緊鎖住。一次療程，三重享受，難怪能徹底擊退「千年黑眼圈」！如此強效的療程，首次體驗價竟然只是$298（原價單次收費：$880），性價比高得讓人無法抗拒。

憑著15年專業經驗，今年MIRACLE 18 Plus更榮獲《香港01 年度優質美容品牌大獎 – 眼部逆齡》。

若大家同樣對各種眼部護理產品感到失望，不妨將雙眼交給MIRACLE 18 Plus這位擁有15年專業經驗的「眼部專家」，讓他們為你找回那雙充滿神采的年輕明眸！立即到https://www.instagram.com/miracle18plusbeauty/ 了解更多！

MIRACLE 18 Plus

地址：旺角飛達商業中心1601室及1603室

網址：https://www.miracle18beauty.com/

（資料及相片由客戶提供）