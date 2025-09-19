Eyelux Plus 悅目堂 + 一次試齊中日頭療　Hair Spa變高質小旅行

做Hair Spa都可以好似去旅行一樣，既放鬆又好玩，仲可以打卡？銅鑼灣新開的「Eyelux Plus 悅目堂 +」就像是為壓力爆煲的都市人打造的療癒綠洲！佔地 2,700 呎的全層頭療館，落地玻璃靚景、24 小時會員服務，仲有桑拿任歎，邊養頭皮邊 hea 住打卡！最吸引的是首創「中日頭療」系統，而且現在中式頭療更有中秋優惠，無需飛都可以一次過試齊中式藥湯泡頭及日式氧氣淨透養生療法，將每次頭療變成高質感的小旅行，立即行動更可以早鳥價$528再九折的價錢，享受中式頭療！

2,700 呎療癒空間藏滿小確幸！靜謐空間享受療程

本地品牌悅目堂香港，一直以眼部護理及按摩療法而廣受歡迎。最近再下一城，進駐銅鑼灣 The Hedon 開設全新頭療館「Eyelux Plus 悅目堂 +」，將養生概念延伸至頭皮與整體身心放鬆，打造一個讓人可以真正慢下來的療癒據點。新店佔地 2,700 呎，新店空間感十足，整體風格簡潔有質感，氣氛寧靜舒適，店內更不時換花藝擺設，為空間注入滿滿季節感與儀式感，必要打卡放上IG呃like。店內另設獨立療程房，為注重私隱與安靜的顧客提供更專屬的體驗。無論是下班後想短暫放空，還是周末想為自己及閨密安排一場療癒時光，這裡都提供一個遠離煩囂、重新整理身心的理想空間。

中式草本養髮 內外兼顧的溫和修復

靈感源自古代中國，皇帝與妃嬪皆以中草藥養生。療程嚴選人參、當歸、何首烏等珍稀藥材，熬製成滋養頭皮的精華，香氣療癒，有助活絡頭皮、從根本調理氣血。整個70分鐘的深層療癒步驟一絲不苟，旨在喚醒秀髮與神采：

1次頭療 = 6次臉部保養 / 多睡8小時！

中醫認為「頭皮一張臉」，頭皮的健康與臉部肌膚息息相關。頭療能顯著改善頭部血液循環，當氣血暢通，營養能更有效地輸送至臉部皮膚，從而改善面色、提升緊緻度，達到意想不到的美容效果。頭療能有效放鬆緊繃的頭皮與肩頸肌肉，舒緩神經緊張，幫助您進入深度放鬆狀態。完成一次療程後，許多人會感到猶如酣睡了八小時般的精神煥發，疲勞盡消。由9月18日起至10月18日，可以早鳥價$528再九折的價錢，享受中式頭療(原價$668)，記得把握這個折上折優惠！

日式氧氣淨透 深層潔淨與舒緩並重

日式頭療則以潔淨為重點，利用微氣泡氧氣技術，深入毛囊清潔頭皮，去除多餘油脂與角質，同時保持頭皮水油平衡。療程中加入玄米茶成分，氣味溫和清新，整體感覺清爽不刺激，適合頭皮敏感或愛美髮人士選擇。

會員 24 小時服務 + 桑拿任歎隨時為身心叉電 國際護理品牌加持

延續悅目堂對細節的堅持，Eyelux Plus 悅目堂 +選用的產品講求天然與安全，當中包括金泰熙代言的韓國 BOTALAB 洗護系列、瑞士 Paul Niehans 抗老技術，以及日本玄米茶潔淨配方，配合療程師的專業手法，讓每一位客人都能獲得貼合需求的個人化療癒體驗。店內設有桑拿設施，療程前後均可使用，幫助身體暖身、促進循環，提升整體放鬆感。此外，更為會員提供 24 小時服務，無論是早起想醒神一下，還是深夜放工後想輕鬆一下，木都一樣無問題！

在「Eyelux Plus 悅目堂 +」享受到的不只是頭療，更是一種生活質感的體現。是時候抽時間照顧一下自己、好好 reset 一次。與其等一個長假期去旅行，不如從一場頭療癒開始，為自己安排一趟不需機票的身心小旅行！

Eyelux Plus 悅目堂

地址：銅鑼灣勿地臣街 11 號 The Hedon 5 樓（港鐵 A 出口步行約 1 分鐘）

營業時間：13:00 – 22:00

WhatsApp 查詢 / 預約︰9508 1449

Instagram：eyelux.hk

（資料及相片由客戶提供）