12月聖誕精選片單｜17大冬日必看推薦：玄彬新作、聖誕經典電影

【12月聖誕片單｜Disney+】即將迎來聖誕節和除夕假期，無論是與友人一起辦派對慶祝，還是與家人留在家中享受悠閒時光，一套或是多套精彩的影視作品都能為節日增添溫馨色彩。12月Disney+ 片單超豐富，包括了電影、紀錄片與動畫，陪大家歡度聖誕及除夕夜。



12月聖誕片單1. 《韓國製造》 12月24日上線

韓劇《韓國製造》是由兩大青龍影帝玄彬及鄭雨盛世紀合體演出，展開正邪對決。《韓國製造》使用1970年代韓國作為背景，以大型劫機事件震撼開場，這個情節正是取材自歷史上充滿傳奇色彩的著名「淀號劫機事件」，絕對不能錯過！而劇中的韓國中情局政治角力，也是取材自真實歷史背景，為劇集帶來更多傳奇色彩。

12月聖誕片單1. 《韓國製造》 12月24日上線

12月聖誕片單2. 《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》 12月12日上線

《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》是一部全新錄製的演唱會電影，收錄了Taylor在巡迴演唱會的最後一場演出，更加入了專輯「THE TORTURED POETS DEPARTMENT」的曲目，讓樂迷無限重溫演唱會感動人心的精彩時刻！

12月聖誕片單2. 《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》 12月12日上線

12月聖誕片單3. 《Taylor Swift | The End of an Era》 12月12日上線

一連六集的音樂紀錄片系列的《Taylor Swift | The End of an Era》記錄著巡迴演唱會「The Eras Tour」的籌備過程、幕後花絮，以至對於流行文化的影響力等等。系列將會全方位揭開Taylor Swift如何構思這場轟動全球、讓世界各地粉絲為之瘋狂的巡迴演唱會，以及巡演期間的生活。鏡頭亦會聚焦於Taylor Swift同行的工作伙伴、樂隊、舞者、家人及好友，包括Gracie Abrams、Sabrina Carpenter、Travis Kelce、Ed Sheeran及Florence Welch等，讓大家透過前所未有的視角，一窺這位巨星在光芒背後的真實生活！

12月聖誕片單3. 《Taylor Swift | The End of an Era》 12月12日上線

12月聖誕片單4. 《波西傑克森》第2季 12月10日上線

《波西傑克森》第2季講述在混血營的邊界遇襲後，波西傑克森踏上荊棘滿途之旅前往妖魔之海，尋找他的好友格羅佛以及一件或能拯救營地的物件—金羊毛。在安娜貝斯、克蕾莎和獨眼巨人泰森的協助下，波西的存亡成為阻止路克、泰坦巨神克羅諾斯以及他們如箭在弦推翻奧林匹斯的計謀的關鍵。

12月聖誕片單4. 《波西傑克森》第2季 12月10日上線

12月聖誕片單5.《Are You Sure?!》第2季 12月3日上線

BTS防彈少年團兩位成員Jimin及Jung Kook退伍一週後，再次啟程的旅遊綜藝《Are You Sure?!》，從瑞士到越南，充滿歡笑與浪漫。為期12天的旅行，只帶著一個20吋的行李箱就出發，是一場無法預測的探險旅行。

12月聖誕片單5.《Are You Sure?!》第2季 12月3日上線

12月聖誕片單6.《玫瑰夫大戰玫瑰妻》 12月17日上線

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》講述艾菲與菲奧是眾人心目中的「模範夫妻」，一家四口家庭生活看似甜甜蜜蜜，但一場令菲奧事業插水的意外，竟卻是艾菲事業起飛的契機！這對好勝夫妻分歧愈多，怨念積累愈深，「霉爆」夫大鬥「玫瑰」妻，相愛相殺之戰蓄勢待發！

12月聖誕片單6.《玫瑰夫大戰玫瑰妻》 12月17日上線

