2026馬年送禮25大推薦｜家中拜年／見家長：賀年禮盒、限定香氛

【馬年拜年送禮推薦｜新年溫馨禮物】即將迎來喜慶熱鬧的農曆新年，其中到訪長輩親友、見家長或去到同輩間家裡拜年時，除了送上真摯祝福外，同時也會送上新年禮物。來年是馬年，首選絕對是生肖主題或是具有吉祥寓意的禮物，亦可精緻的節慶食品禮盒入手，同時具美觀和實用性的禮物也是不錯的選擇！這次「01女生」為大家精選了多款精緻的新年禮物，款款都是得體又有著添好運的寓意。



馬年拜年送禮推薦｜1. Hermès Lou beanie HK$5,200

Hermès Lou beanie針織帽，是兼具奢華質感與節慶暖意的馬年禮物首選。來自品牌經典的Lou系列，設計簡約，可為每日造型增添精緻。針織帽採用高比例的羊絨和馬海毛混紡編織而成﹐觸感極為柔軟親膚，為寒冬帶來溫暖的呵護，是充滿暖意的禮物。

馬年拜年送禮推薦｜1. Hermès Lou beanie HK$5,200（圖片來源：Hermès官網）

馬年拜年送禮推薦｜2. Jellycat Festival Horse €55 （約HK$501.8）

如果你想為馬年挑選一份既有節慶氣氛又不失童趣的禮物，Jellycat的Festival Horse是不錯的選擇。小馬公仔的設計充滿了新年氣息，身披喜慶的紅色絨毛，一眼望去就滿是熱鬧與祝福的氛圍，而且造型圓潤可愛。無論是送給小朋友，還是贈送給朋友表達美好的馬年祝福，都能傳遞出滿滿心意。

馬年拜年送禮推薦｜2. Jellycat Festival Horse €55 （約HK$501.8）（圖片來源：Jellycat官網）

馬年拜年送禮推薦｜3. POP MART THE MONSTERS 前方高能系列-搪膠毛絨掛件盲盒 HK$120

POP MART 可愛又有點搞怪的Labubu，一直是人氣大熱的公仔﹐當中的THE MONSTERS 前方高能系列盲盒，很適合作為禮物送給年輕朋友或小朋友。這系列公仔計獨特，並配有掛環，可輕鬆裝飾在背包或鑰匙上。公仔有著愛、快樂、忠誠等寓意，加上拆盒時的驚喜感本身就像一份祝福，是充滿正能量的禮物。

馬年拜年送禮推薦｜3. POP MART THE MONSTERS 前方高能系列-搪膠毛絨掛件盲盒 HK$120（圖片來源：POP MART官網）

馬年拜年送禮推薦｜4. GODIVA 新年巧克力禮盒18顆裝 HK$529

GODIVA傾心呈獻2026新年限定系列，以駿馬馳騁為主題，匠心打造5款全新巧克力口味與7款新年限定禮盒。禮盒設計皆蘊含品牌與「馬」之間跨越百年的情緣與工藝美學，鎏彩紅金禮盒以細膩筆觸描繪馬年奔躍姿態，寓意躍向新希望，配以優雅動人的花卉線條，寄語新一年如花綻放，美好盛開，迎向更好的新一年。

馬年拜年送禮推薦｜4. GODIVA 新年巧克力禮盒18顆裝 HK$529（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜4. GODIVA 新年巧克力禮盒18顆裝 HK$529（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜5. LUCULLUS 龍島 福馬臨門朱古力及曲奇禮盒 HK$288

LUCULLUS 龍島今年以「駿馬」為核心靈感，結合現代設計與高貴氣韻，致敬即將到來的馬年蓬勃生氣與尊貴風範。其中福馬臨門朱古力及曲奇禮盒以過年必備的全盒作靈感，粉紅併配酒紅色作主色調，寄願來年桃花滿滿好人緣！禮盒內包含多款朱古力如：士多啤梨乳酪爆炸糖朱古力、菠蘿乳酪爆炸糖朱古力、金幣朱古力、香脆伯爵茶杏仁脆片、牛奶朱古力開心果和避風塘杏仁等，包羅萬有的禮盒亦寄予常滿的祝福，無論送禮或是自家當作全盒招呼親朋都非常適合。

馬年拜年送禮推薦｜5. LUCULLUS 龍島 福馬臨門朱古力及曲奇禮盒 HK$288（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜6. 半島精品店 奢享賀年禮盒 HK$1,988

每逢新春佳節，「全盒」是家中不可或缺的，寓意著滿滿的祝福與喜悅。半島精品店推出的奢享賀年禮盒以紅色六角柱狀禮盒盛載著令人目不瑕給的節慶美點，巧妙結合傳統與時尚風味，禮盒臻藏紫紅米椰汁年糕、開心果脆糖、開心果鳥結糖、XO 辣椒醬曲奇、焦糖合桃曲奇、杏仁曲奇、蘋果酥、桂圓合桃糕及 XO 辣椒醬，並配以柑普茶葉與利是封。不論是饋贈親朋好友還是家中招呼親朋，盡顯氣派心意。

馬年拜年送禮推薦｜6. 半島精品店 奢享賀年禮盒 HK$1,988（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜7. Kapok - Aery Living 摩洛哥玫瑰 香薰 HK$450

想為親朋好友家中增添喜慶氛圍，不妨送上溫暖或精緻的家居小物。Kapok精選了一系列紅色單品，其中這款由人手編織的皮革拉菲草蠟燭，融合了匠心獨具的優雅和摩洛哥的傳統工藝，帶來一場穿越摩洛哥的嗅覺之旅，同時為家居增添一份獨特的摩洛哥風格。

馬年拜年送禮推薦｜7. Kapok - Aery Living 摩洛哥玫瑰 香薰 HK$450（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜8. ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG HK$2,995

迎接充滿活力的農曆新年，ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG 最適合新年到處拜年使用，或是作為禮物送上家中長輩。手袋迷你有著輕巧的保齡球袋造型，加上寬敞容量，能輕鬆放入各種日常所需品，可以把利是裝得盤滿缽滿，更能為造型點綴一抹歡騰靈動的光采。

馬年拜年送禮推薦｜8. ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG HK$2,995（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜9. Penhaligon's 獸首系列香氛收藏禮盒 HK$410

Penhaligon's最具故事性的香氛主⻆們，於獸首系列香氛收藏禮盒中聚首，蘊藏品牌獸首系列10款香氛的體驗裝，披上新年限定包裝，致敬奔騰的馬年。

馬年拜年送禮推薦｜9. Penhaligon's 獸首系列香氛收藏禮盒 HK$410（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜10. BYREDO 「駿影歸途」新年系列 Rose of No Man’s Land 100ml HK$2660

Byredo 經典香氛Rose of No Man’s Land，是溫暖又有層次感的中性的玫瑰香調，以土耳其玫瑰為主調，結合粉紅胡椒的辛香與覆盆子花、琥珀的甜美、木質香，香氣不甜膩，能營造高雅又舒適的氛圍。品牌特別為馬年換上限量版包裝設計，靈感源自達拉木馬的手繪圖騰，鲜明的赤紅與柔和的青綠交織，將斯堪地那維亞工藝美學與農曆新年的節慶氛圍完美融合，很適合作為新年禮物。

馬年拜年送禮推薦｜10. BYREDO 「駿影歸途」新年系列 Rose of No Man’s Land 100ml HK$2660（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜11. LAC 利維喜 Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300片 HK$2,833

這款凍齡美肌補劑具備強效抗氧化功能（效力比維他命C強20倍、比維他命E強50倍）。此產品透過優化血液循環、加速深層排毒淨化，並全面對抗自由基傷害，從根源激發膠原蛋白再生，由內而外養出紅潤好氣色，擊退節慶疲勞，時刻保持神采奕奕。

馬年拜年送禮推薦｜11. LAC 利維喜 Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300片 HK$2,833（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜12. La Famille 賀年精緻禮盒 HK$498

La Famille 推出一系列精緻的賀年禮盒和賀年禮籃，以喜慶的朱紅色為底，繪上各種吉祥的特色圖案，在精美燙金襯托下展現出奢華簡約的氛圍，送禮大方得體。其中「賀年精緻禮盒」不僅包裝精美，禮盒內多款精緻賀年甜點也充滿了吉祥寓意，包括「富貴金桔曲奇朱古力」和「賀年糖不甩蝴蝶酥」等，多款兼具傳統和創意的中西甜點，迎合不同口味。

馬年拜年送禮推薦｜12. La Famille 賀年精緻禮盒 HK$498（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜13. THE 24 . ST 精選錦繡禮盒（24pcs） HK$229

融合「二十四節氣」理念聞名的餅禮專門店THE 24 . ST，隆重推出一系列新年限定禮盒，滿足佳節送禮的高雅需求，為新一年帶來好運與祝福。其中「精選錦繡禮盒」有12款不同口味的蝴蝶酥，每款2片，可滿足各人口味。每款蝴蝶酥均採用獨立包裝，確保口感新鮮鬆脆， 搭配精美細緻的禮盒設計，為摯愛親朋送上最誠摯的開運祝福與暖心滋味。

馬年拜年送禮推薦｜13. THE 24 . ST 精選錦繡禮盒（24pcs） HK$229（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜14. Diptyque 節日限定 蠟梅香氛蠟燭 HK$620

Diptyque 推出Lamei 蠟梅香氛蠟燭，以迎接馬年來臨。香氛蠟燭從東方園林汲取靈感，創作出「喜上梅梢」的當代畫卷。春節將至，Diptyque 將目光投向昔日曾為創辦人帶來豐富靈感的東方，以「遊藝」貫穿新年節慶。點燃燭光，香氣如畫卷般徐徐展開：天鵝絨般的花香被蜜意柔化，恰如嫩黃的蠟梅花苞破霜而出，於溫暖的木質氣息中昇華。

馬年拜年送禮推薦｜14. Diptyque 節日限定 蠟梅香氛蠟燭 HK$620（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜15. lululemon Lunar New Year Define 短版外套 Nulu（Oxford Red）HK$1,180

lululemon 新春限定系列為人氣經典款式注入節慶元素，以鮮明色彩點亮春日活力。其中Define 短版外套 Nulu™，採用其獨特 Nulu™™面料製成的運動外套，以超柔軟、如奶油般的觸感著稱，提供高彈性和四向彈力，且具備吸濕排汗和速乾功能，適合瑜伽、跑步及日常休閒穿搭。

馬年拜年送禮推薦｜15. lululemon Lunar New Year Define 短版外套 Nulu（Oxford Red）HK$1,180（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜16. 「回味」烘焙禮盒HK$108-$128 (視乎產品種類)

一份融合了國際級品質認證與十年不變的烘焙匠心之禮，絕對是農曆新年心意之選。品牌王牌產品「回味原味蝴蝶酥」，每一片均經過多層次精細摺疊，造就標誌性的金黃焦糖酥邊。口感極致酥脆鬆化，牛油香氣層層遞進，甜而不膩。「傳統雞蛋卷」嚴選紐西蘭進口牛油與新鮮農場雞蛋，藝精心烘製。蛋卷酥脆輕盈，入口即化，呈現最經典純粹的香港風味。「傳統鳳凰卷」包裹鹹香豐盈的紫菜肉鬆餡料，巧妙平衡甜與鹹，口感豐富。

馬年拜年送禮推薦｜17. NEW ERA YEAR OF THE HORSE 系列 （價格視乎款式）

美國帽牌巨人 NEW ERA為迎接2026新春，以「駿勢迎新」為主題，設計處處流露匠心。系列涵蓋黑色、胡桃木色及石色等沉穩冬日色調，共推出 12 款帽款，涵蓋各種帽型，包括 59FIFTY、9FORTY、9FORTY A-FRAME、9TWENTY SMALL 以及極具個性的水手帽與針織毛線帽。設計亮點除了精緻的球隊隊標與品牌標誌外，更巧妙融入象徵幸運的馬蹄鐵圖案，並採用質感獨特的仿馬毛布料，所有標記皆以金色針線細膩勾勒，盡顯低調奢華。

馬年拜年送禮推薦｜ NEW ERA YEAR OF THE HORSE 系列 （價格視乎款式）（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜18. THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝 HK$1,130

THE WHOO於 推出新春限定秘貼 煥能修護精華套裝﹐換上全新時尚包裝設計，內含共70ml容量的皇牌秘貼 煥能修護精華，帶來加倍升級NAD+抗衰老體驗。每瓶精華含有0%高濃縮NAD Power24，能於一夜實現8重修復,有效改善肌膚彈力、光澤、保濕、剔透度、膚質、舒緩、強化屏障、抗氧化，讓肌膚維持年輕彈嫩健康狀態。

套裝外盒融入韓國傳統宮廷色調，巧妙搭配玉色、藍色、橘色等吉祥色彩元素，配以彩帶編織圖騰，營造濃厚的節慶氛圍。無論是為自己打造煥然一新的新年肌膚，還是作為禮物傳遞心意與品味給摯愛親友，都能守護大家新一年的肌膚健康。

馬年拜年送禮推薦｜ THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝 HK$1,130（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜19. Venchi 馳悅系列巧克力鎏金盲盒禮盒 HK$758

盲盒熱潮延至農曆新年，Venchi推出驚喜不絕的馳悅系列巧克力鎏金盲盒禮盒。這個禮盒裡裡外外散發鎏 金駿馬魅力的禮盒由25個抽屜格組成，每個抽屜格 藏有精選Venchi巧克力節慶小禮。隨心所欲的甜蜜美 意，為新春團拜製造驚喜體驗。

馬年拜年送禮推薦｜ Venchi 馳悅系列巧克力鎏金盲盒禮盒 HK$758（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜20. Châteraisé 新春精選禮盒-朱古力布列塔尼酥餅 20件裝 HK$230

日本No.1甜品店Châteraisé貼心地推出多款人氣十足的精選禮盒與美酒佳釀，以迎接洋溢著熱鬧歡聚氛圍的農曆新年。其中朱古力布列塔尼酥餅，一盒內含兩款特式口味，分別是幸福感滿滿的牛奶朱古力及甜入心扉的甜朱古力﹐為節日帶來不一樣的難忘滋味。

馬年拜年送禮推薦｜ Châteraisé 新春精選禮盒-朱古力布列塔尼酥餅 20件裝 HK$230（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜21. Oakley Cybr Zero Lunar Year Special Collection OO9512D 0939 HK$2,480

美國運動品牌Oakley踏入馬年，呈獻2026農曆新年特別設計眼鏡系列。每款鏡架均綴以濃郁金調與啞光霧影細節，鏡片及鏡腿上更精雕細琢「駿馬迎春」主題紋飾。所有型號皆配備專屬收納袋與鏡套，飾以Oakley 2026 農曆新年標誌 —— 烈焰奔騰的金色駿馬，象徵來年銳不可當的氣勢、熾熱激情與萬象更新的蓬勃生機。

馬年拜年送禮推薦｜Oakley Cybr Zero Lunar Year Special Collection OO9512D 0939 HK$2,480（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜22. Bella’s Design Gallery 個人化利市貼紙 HK$58

農曆新年將至，派利市不僅是傳統習俗﹐更是一份人情往來的藝術。為了讓這份心意傳遞得更優雅，Bella’s Design Gallery 推出全新個人化利市貼紙，為您的新春祝賀增添一份獨特的個人印記。只需貼上印有您專屬名字的貼紙，利市封瞬間變得整潔大方，為節日送禮增添一份貼心的儀式感。專屬貼紙透過 Bella’s Design Gallery簡單易用的網上平台，即可輕鬆訂製中英文名字貼紙，為傳統節日注入現代美學。

馬年拜年送禮推薦｜ Bella’s Design Gallery 個人化利市貼紙 HK$58（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜23. Ralph's Coffee農曆新年曲奇禮盒 HK$428

Ralph’s Coffee這款限量版禮盒，紅色外盒綴以牡丹花以及金箔馬圖案圖案外，當中更藏有設計巧思，盒身配有金色Ralph’s Coffee咖啡杯手柄，輕輕旋轉手柄，即可展現八個抽屜，當中蘊含24件不同款式的曲奇，包括四款馥郁口味，法式千層酥，椰香千層酥，朱古力及榛子，為傳統糖果盒或全盒增添新意。

馬年拜年送禮推薦｜23. Ralph's Coffee農曆新年曲奇禮盒 HK$428 （品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜24. 麗晶酒店 喜氣吉祥豐盛禮盒 HK$3,388

家庭成員多的話，只買一款賀年糕點或禮盒或者不太夠分享。香港麗晶酒店這款喜氣吉祥豐盛禮盒，當中包括臘味蘿蔔糕、賀年減糖年糕 、麗晶軒透天香冷萃氣泡茶、麗晶軒自家製XO醬以及其他手工精緻美饌，十分適合與一眾摯愛親友共同享用！

馬年拜年送禮推薦｜24. 麗晶酒店 喜氣吉祥豐盛禮盒 HK$3,388（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜25. 香港東涌世茂喜來登酒店 采悅軒尊貴賀年禮籃 HK$2,388

主打創新而又不失傳統的粵菜為主的采悅軒，今年再度推出多款尊貴賀年禮籃，這款內容物相當豐富的尊貴賀年禮籃 ，當中蘊含北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸、特級膶腸、采悅軒X.O.醬、采悅軒自家製琥珀合桃、悅茶、巴馬火腿蘿蔔糕與萬味奇遇 x 奇華新年曲奇的禮盒，送禮相當體面！