馬年限定美妝系列率先看！新春拜年送禮必備：CPB、Bobbi Brown

【新年美妝限量系列｜馬年】踏入新一年，即將是喜慶的農曆新年-馬年。為迎接此重要節日，許多美妝品牌紛紛推出節日限量系列，融入馬年及紅色的元素，打造新年開運美妝，迎向充滿活力及豐盛的一年。這次「01女生」精選了多個美妝品牌所推出的限量新年系列，包括Clé de Peau Beauté、Bobbi Brown、Benefit等，都很適合作為禮物為自己換上「新妝」，或是作為祝福為家人好友獻上臻摯的新年祝福。



新年美妝限量系列｜1. Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté 呈獻駿耀瑞映珍藏系列，靈感源自宮廷中象徵祝福與榮耀的駿馬意象，輕舞歡騰，映照對自我光芒的追尋，成就不被定義、只屬於自我的恆久優雅，凝練永恆之美。系列包括LA CRÈME 臻緻再生高效面霜及LE SÉRUM煥活細胞精華，以皇牌組合悉心賦活新肌，綻放永恆光華。無論作為佳節送禮或是自用珍藏，皆為首選，凝聚尊榮祝福，映照肌膚光采新生。

新年美妝限量系列｜1. Clé de Peau Beauté（品牌提供）

新年美妝限量系列｜2. Bobbi Brown

Bobbi Brown推出全新限量「金駿雅影」新年系列，以經典剪紙藝術結合駿馬圖騰，充滿幸運、富貴與繁華氣息的節慶設計，打造一場華麗的妝容盛宴。系列包含金駿雅影眼影盤、蟲草修護精華氣墊粉底、全新金萃雙效紓緩卸妝潔面油等，無論是為日常妝容增添一抹華麗色彩，還是為新年聚會打造節慶妝容，皆能注入自信光芒。

新年美妝限量系列｜2. Bobbi Brown （品牌提供）

新年美妝限量系列｜3. LUSH

為慶賀象徵力量與朝氣的馬年，Lush隆重推出歷來最豐富的農曆新年限定系列。這系列以駿馬奔騰之精神為靈感，融匯燦爛活力色彩與馥郁香氣，點燃嶄新一年的熱情與期盼。系列包括載譽歸來的旭日曙光沐浴露、馬到功成汽泡彈、馬力全開按摩芭、駿馬奔騰禮盒等，陪伴大家躍馬迎春，煥發活力，在新一年奔馳更廣闊的天地！

新年美妝限量系列｜3. LUSH （品牌提供）

新年美妝限量系列｜4. Benefit Cosmetics

為了迎接馬年到來，Benefit經典的Benetint玫瑰胭脂水及24-hour Brow Setter透明定型眉膏，都換上金光閃閃的新年限定包裝。此外，還推出了一款限量版Cheek Charms幻金光影胭脂組合，一盒集合兩款經典熱銷色調，溫柔粉嫩的粉色胭脂配上甜美夢幻的光影組合，自然清透的紅潤氣息，為新一年帶來閃爍動人的光彩。