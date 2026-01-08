Netflix 1月精選片單推薦：怪奇物語迎結局/單身即地獄5/我推回歸

【Netflix推薦2026/Netflix影集推薦】2026年剛開始，已釋出將有不少漫畫改編的真人劇集、漫畫續集上架的消息，相信已令不少劇迷、動漫迷為之振奮！無論你是驚悚狂迷、紀錄片愛好者、綜藝喜劇或日韓愛情劇粉絲，以下都為你集齊了必追的Netflix 片單，相信能讓你歡渡1月時光。



Netflix 1月影集推薦 2026：《怪奇物語5 大結局 》（Stranger Things 5）

接近十年的《怪奇物語》 正式迎來結局！跨年第一個活動，必定是追看《怪奇物語》的最終完結篇，上集成功拯救了Max並掀露了Henry的真正目的是將深淵與現實世界「合二為一」，大家今集潛入深淵，正面對戰Henry與Mind Flayer。除了是霍金斯小鎮、顛倒世界的新開始，更是一眾主角揮別高中時期，各自為著未來奮鬥的開首，正式為這冒險篇章劃上句號。

Netflix 1月影集推薦 2026：《地獄樂 第2季 》 （Hell’s Paradise: Jigokuraku 2）

事隔三年，作為少年Jump+的代表作品之一、曾在2019年獲選「集英社PUSH3作品」的《地獄樂》終於迎來第2季了！由原作漫畫作者賀來友治與備受好評的動畫製作工作室MAPPA共同創作，故事以江戶時代末期為背景，講述死囚犯與斬首執行人為了奪取「不老不死的仙藥」，深入充滿謎團的神仙鄉深處，到底「最強忍者」畫眉丸能否成功攻破神仙鄉，再與妻子重逢？

Netflix 1月影集推薦 2026：《海苔飯卷與飯糰～相似卻不同的戀人們～》

由《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》打響知名度的赤楚衛二搭配「IZ*ONE」前成員的姜惠元所組成的浪漫愛情日劇，講述兩位不同國籍的年輕人，跨越國籍、文化、成長背景的差異而互相吸引，就如劇名紫菜包飯和飯糰看似一樣，品嚐過後卻有著不同的味道，到底兩人能否克服一切繼續相愛？

Netflix 1月影集推薦 2026:《海苔飯卷與飯糰～相似卻不同的戀人們～》將在1月12日上線 （東京電視台）

Netflix 1月影集推薦 2026：《我的咖啡男友 第2季》 （The Boyfriend 2）

喜愛追看真人戀愛實景節目的話，這套日本首部LGBT為題的戀愛綜藝迎來第二季。今次再不單是夏日限定，地點選在浪漫勝地北海道，多位男成員將一同生活兩個月，今次成員看點不單最大的年齡差距達20歲，成員更有泰國、秘魯混血兒，讓人相當好奇日後發展。

Netflix 1月影集推薦 2026：《我推的孩子 第3季》 （Oshi no Ko 3）

人氣爆棚的動漫作品《我推的孩子》再度強勢回歸！上季以舞台劇作為主線，講述阿奎亞正打算放下復仇的心頭大石之際，露比卻在MV拍攝的外遊發現醫生的屍首，促使露比黑化，今季再讓粉絲們墜入充滿愛恨與謊言交織的娛樂圈世界！

Netflix 1月影集推薦 2026：《我推的孩子 第3季》 （Oshi no Ko 3）將在1月15日上線

Netflix 1月影集推薦 2026：《稜鏡戀曲》（プリズム輪舞曲）

喜愛《流星花園》的話，千萬不要錯過神尾葉子所打造的全新力作《稜鏡戀曲》 ！細膩的畫風配合自然風光景致，刻畫出熱愛繪畫的女主角：條院莉莉，追尋夢想而踏上青春的旅程篇章。

Netflix 1月影集推薦 2026：《愛情怎麼翻譯？》 (Can This Love Be Translated?)

如果因《苦盡柑來遇見你》 而迷上金宣虎的話，今年絕對能夠讓你大飽眼福，由他主演的《愛情怎麼翻譯？》、《魅惑》與《Unfriend》都即將上架。這套不單結合《德魯納酒店》、《還魂》編劇，主演更有高允貞、福士蒼汰等人，讓人相當期待！

Netflix 1月影集推薦 2026：《單身即地獄 第5季》 (Single's Inferno 5)

每次都會引發全網討論度的真人實景戀愛節目，《單身即地獄》迎來第5季了！今季除了有固定的人氣主持群，包括洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與Dex，據製作團隊透露，今季的節目規則將有大改動，不單會有「多線敘事」出演者能夠同時展開各自的感情 ，更會有更大膽、大尺度的畫面，參演成員更有選美小姐、「田徑界 Karina」與模特兒，今季到底是「神仙打架」或是變成韓國版《Too Hot To Handle》？

Netflix 1月影集推薦 2026：《單身即地獄 第5季》 (Single's Inferno 5)將在1月20日上線 (Netflix)

Netflix 1月影集推薦 2026：《超越時空輝耀姬！》 (Super Kaguyahime!)

改編自日本物語作品《竹取物語》的動畫電影，預告中除了有絢麗奪目的視覺效果，更由入野自由、内田雄馬、松岡禎丞、青山吉能、小原好美、菲魯茲·藍以及花江夏樹擔任聲優，讓人相當期待！

