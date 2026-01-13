《美麗毒素》14大宅家必看推薦：金球獎入圍作品｜1月假日片單

【1月片單｜Disney+】新年伊始，Disney+的劇集及電影作品有著強勢的開啟，為大家帶來了多元且精彩的選擇。包括由名模Bella Hadid出演驚悚科幻美劇《美麗毒素》、超級英雄《奇跡俠》、國家地理紀錄片系列《韋史密夫的極地縱橫》以及多部第83屆金球獎入圍作品等，片單非常豐富。



1月全新片單｜1. 《美麗毒素》 1月22日上線

由名模Bella Hadid出演的《美麗毒素》劇情講述時尚圈的璀璨光芒蒙上陰影，國際超模接連以駭人聽聞的詭異方式慘死。FBI Cooper Madsen和Jordan Bennett奉命前往巴黎，誓言揭開真相。

隨著調查深入，他們發現一種透過性接觸傳染的病毒，能將凡人變成外貌完美的尤物，但代價卻是令人髮指的恐怖後果。隨著疫情持續蔓延，絕望的局外人Jeremy深陷混亂，掙扎著尋找自身意義。與此同時，兩名探員橫跨巴黎、威尼斯、羅馬和紐約，與時間賽跑，力圖阻止這場足以扭轉人類未來的浩劫。

1月全新片單｜2. 《奇跡俠》 1月28日上線

《奇跡俠》講述新晉荷里活演員Simon Williams努力讓事業起步。一次偶遇過氣演員Trevor Slattery，Simon得知傳奇導演馮高域將會翻拍超級英雄電影《奇跡俠》。這兩位事業生涯處於兩極的演員追求能改變他們人生的電影角色，讓大家得以一窺娛樂圈的背後。

1月全新片單｜3. 《韋史密夫的極地縱橫》 1月14日上線

國家地理紀錄片系列《韋史密夫的極地縱橫》，這集內容是受到已故心靈導師的啟發，韋史密夫決定用 100 天的時間探索生命的重大課題，並投身一連串匪夷所思的挑戰：滑雪到南極、捕捉巨蟒、為劇毒狼蛛取毒、攀登高山，還要潛入北極冰層之下。他將與科學家、探險家和當地專家結伴同行，展開一場橫跨地球兩極的冒險旅程。

1月全新片單｜4. 《破案三人行》第5季 已全部上線

第83屆金球獎入圍作品《破案三人行》講述三個陌生人居於紐約市一座大廈，彼此都對真實罪案十分著迷。當他們調查一位鄰居的神秘死亡事件時，竟一同被捲入此宗罪案中。

1月全新片單｜5.《極樂凶間》 已全部上線

第83屆金球獎入圍作品《極樂凶間》，由兩位艾美獎得主Sterling K. Brown及Julianne Nicholson，聯手艾美獎提名男星James Marsden主演。劇情講述於一個寧靜的社群中，居住著一些極有威望的大人物。但一宗令人震驚的凶案發生後，一場風險極大的調查隨之展開，從此不得安寧，劇情緊湊。

