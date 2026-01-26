Yanki日式育乳術結合NMN科技　量身訂造美胸方案

對於現代女性而言，美胸不單是追求尺寸的增長，更是追求自然身形比例與內在健康的平衡。早前舉行的「HK01儷人盛會」中，Yanki日瑩育乳專門店憑藉其日式細膩技術與現代科技，脫穎而出榮獲「年度美胸大獎」。這項殊榮不但肯定其在業界的領先地位，更證明品牌在推動女性美學上的貢獻，為追求自然線條的女生提供更安全、更個人化的美胸方案。



專業結合美學 重塑自然身體曲線

每位女性的胸型困擾不盡相同，Yanki日瑩一直以來堅持以專業的美胸知識，結合細膩的美學觸覺，為每一位對胸部線條有要求的女性，提供個人化方案。品牌深信，每位女性的身體狀況各異，只有針對性的處理才能達到最佳效果。

此次獲獎的兩大核心美胸療程，皆以「天然、安全、有效」為核心理念：

• 日式豐胸育乳術：引進專業日式技術，重點改善胸部線條，讓效果更顯自然。

• 日本NMN SC幹細胞豐胸：結合科技成分與美胸護理，幫助胸部展現真實的自然美感。

從「養宮」到「私密護理」全方位呵護女性

除了一直深受好評的美胸療程外，Yanki日瑩亦深諳女性整體的健康美。其皇牌療程如「女生養宮系列」及「私密美白系列」，同樣在客戶群中積累了極高的口碑 。透過全方位的護理，由內而外散發健康氣色，讓美不留死角。

與客戶攜手成長 繼續提升自我

獲頒此獎項後，Yanki日瑩團隊表示，這份榮譽離不開每一位客戶的支持與信任。品牌承諾未來將繼續提升自我，研發更多優質的療程，回饋廣大女性對卓越美胸服務的需求。

Yanki日瑩門市資訊：

銅鑼灣分店：渣甸中心23樓全層

旺角分店：富時中心10樓1002-1004室

元朗分店：光華廣場8樓803-805室

荃灣分店：千色匯一期15樓1503室

網站︰www.yankibust.com

WhatsApp︰https://wa.link/9hp9ys

（資料由客戶提供）