2026 櫻花系列｜6大限定美妝品/下午茶：PAUL & JOE、ACCA KAPPA

櫻花聯乘系列2026｜美好的春日櫻花季即至，在櫻花盛開之際，不少美妝產品和餐飲都開始換上粉嫩設計，讓這份浪漫變得無處不在。櫻花季產品主打甜美、清透和粉嫩櫻花色系，今年就有PAUL & JOE、SUQQU 、ACCA KAPPA等品牌，率先推出充滿春日氣息的櫻花限定美妝產品或下午茶，讓女生們在和煦的季節打造出浪漫櫻花妝容，以及好好享受下午時光。



2026 櫻花聯乘產品｜1. PAUL & JOE 2026櫻花限定系列（SAKURA COLLECTION）

PAUL & JOE 特別推出2026櫻花限定系列（SAKURA COLLECTION），一同感受陽光的溫暖與櫻花盛開的美麗，這系列產品以櫻花為靈感，展現了春日的甜美與生機。產品包括了櫻花色調的護膚精華隔離乳、櫻花限量版閃爍眼影、櫻花香氣的柔肌護手霜，以及期間限定身體噴霧，讓面部及身體皆能散發春日的活力與優雅。

2026 櫻花聯乘產品｜1. PAUL & JOE 2026櫻花限定系列（SAKURA COLLECTION）（品牌提供）

2026 櫻花聯乘產品｜2. THREE Cosmetics 櫻花限定系列

THREE全新推出櫻花限定系列，將櫻花與疾風詮釋為柔中帶剛的象徵化作設計，為品牌兩款產品換上全新包裝。其中櫻花限定版平衡潔膚油，以品牌獨創萃取物「茶籽油」及具有強效潔膚功效的甜橙果皮油為主要成分，能徹底卸除彩妝和防曬產品同時維持肌膚水分。而另一款櫻花限定版柔光極致晶透蜜粉，透過充滿彈力的「彈潤粉體」使肌膚產生絲滑潤澤質感，輕柔地包覆每吋肌膚，締造零毛孔質感肌膚，長效維持透亮光澤肌。

2026 櫻花聯乘產品｜2. THREE Cosmetics 櫻花限定系列（品牌提供）

2026 櫻花聯乘產品｜3. SUQQU 2026春季彩妝限定系列《櫻梅桃李》

SUQQU於今年1月就推出了2026 春季彩妝限定系列《櫻梅桃李》以讚頌百花齊放的自然景致為靈感，鼓勵每位女性綻放屬於自己的優雅與自信。其中重點新品有：晶采潤色面部顏彩液，質地細膩柔滑潤澤，與肌膚完美融合，為面龐添上如春日花瓣般的柔和色彩與自然光澤。以及晶采韻妍亮采粉餅，能提升面部立體感、透明感與光澤度，打造潤澤奢美的動人氣色，令內在的溫柔與自信自然流露，綻放優雅風華。

2026 櫻花聯乘產品｜3. SUQQU 2026春季彩妝限定系列《櫻梅桃李》（品牌提供）

2026 櫻花聯乘產品｜4. ACCA KAPPA 「SAKURA TOKYO」美肌精華油

ACCA KAPPA為其廣受歡迎的「SAKURA TOKYO」櫻花系列，推出全新產品「SAKURA TOKYO 美肌精華油」，這款美肌精華油捕捉了這轉瞬即逝的春日詩篇，將櫻花的柔美與東京的當代氣息凝鍊於一瓶之中。產品採用蘊含六種活性的植物精油形成的複合配方，包含海甘藍籽油、荷荷芭油、玫瑰果油、牛油果油、亞麻籽油和榛果油。這些成分以其卓越特性著稱，能深入滋養肌膚，提供充沛水分與能量，有效對抗乾燥、改善肌膚彈性，使肌膚重現健康光采。

2026 櫻花聯乘產品｜4. ACCA KAPPA 「SAKURA TOKYO」美肌精華油（品牌提供）

2026 櫻花聯乘產品｜5. CUCINA與RITUALS 推出「花見之約」下午茶

Cucina與荷蘭沐浴、身體與家居護理品牌Rituals首度合作呈獻「花見之約」下午茶，靈感源自The Ritual of Sakura及The Ritual of Yozakura系列，讓大家於波光粼粼的維港布幕下細味11款精緻櫻花美點，共度浪漫春日。下午茶糅合品牌兩大系列的精髓，展現煥新與靜謐之美：The Ritual of Sakura櫻花系列融合柔美櫻花與滋養米奶，喚醒感官，為清晨注入朝氣與活力；The Ritual of Yozakura夜櫻系列則源於夜賞櫻花的習俗，散發深邃花香與琥珀氣息，並蘊含吉野櫻與黑米萃取，營造安然舒適的夜幕氛圍。

2026 櫻花聯乘產品｜5. CUCINA與RITUALS 推出「花見之約」下午茶（品牌提供）

2026 櫻花聯乘產品｜6. 香港喜來登酒店聯乘ACCA KAPPA 推出「櫻花春日下午茶」

邂逅春日浪漫，香港喜來登酒店與意大利百年經典品牌 ACCA KAPPA攜手合作，於酒店頂層的視佳廊 (Sky Lounge) 呈獻全新「櫻花春日下午茶」。下午茶以ACCA KAPPA的皇牌「Sakura Tokyo東京櫻花」香水系列為靈感，將櫻花的淡雅芬芳與春天的輕盈美學融入精緻美饌中，為意大利及日本經典小食甜點換上櫻花的嬌美衣裳，重新呈現成一系列清新的東京粉櫻甜鹹糕點。