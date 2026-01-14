美妝推薦2026｜25+ 必備初老護膚品、偽素顏彩妝：CHANEL、fresh

【美妝推薦2026｜25＋必備護膚品及彩妝】來到2026年，依然要好好照顧自己肌膚，和繼續預留簡單的化妝時間，這是屬於生活儀式感之一，靜靜享受這份屬於自己的時光。

踏入25+，面部膠原蛋白開始流失，出現初老跡象，這時需加入抗氧化和初步抗老護膚，以維持肌膚彈性與光澤。而化妝方面，要在匆忙的早上打造清透服貼和好氣色的妝容，就需要一步到位的化妝品。這次「01女生」為大家精選了多個品牌出色的產品，輕鬆打造好感度十足的妝容。



25+護膚重點：加強補水保濕、預防初老跡象出現（韓劇《流星》劇照）

25+護膚重點

1. 加強補水保濕：除了每日使用溫和的卸妝及潔面產品，徹底洗淨臉上殘留的彩妝、油脂與污垢外，維持肌膚的「水油平衡」更是讓膚質健康透亮的關鍵。清潔後的肌膚需及時補充水分，並利用乳液或乳霜鎖住滋潤，避免因缺水而導致細紋出現，同時也能鞏固屏障，讓肌膚長時間保持柔軟細膩，自然煥發健康光澤。

2. 預防初老跡象出現：要防止肌膚老化，除了做足防曬﹐抗氧化也是相當重要。最簡單做法是每日於護膚步驟中，加入含抗老成分的護膚品，像是維他命C、A醇、輔酶Q10等，都是能對抗自由基，刺激膠原蛋白再生。

25+化妝重點：「偽素顏」底妝、彩妝方面可使用柔和色調（韓劇《無用的謊言》劇照）

25+化妝重點

1. 「偽素顏」底妝：重點在於打造自然輕透和有光澤的妝容，在妝前要注重保濕，保持肌膚水潤可大程度避免卡粉；在上底妝時，可以以少量多次方式，或是只在T字或瑕疵處加強上妝，其他部位保留自然肌膚感。

2. 彩妝方面：想化出自然上班妝容，眼妝可使用柔和色調，像是大地色系眼影、棕色眼線、黑色睫毛膏等，營造清爽眼妝；唇膏可選擇淡粉色系或是有色潤唇膏，既自然又能保持唇部滋潤；胭脂方面，可選用裸色或自然的粉色﹐以提亮氣色。整體妝容會偏向自然清爽，是一年四季都適合的妝容。

護膚品推薦

25+護膚品推薦1. CHANEL N°1 DE CHANEL 精華液 100ml HK$1,675

CHANEL一號紅山茶花系列蘊含豐富紅色山茶花萃取，此活性成分有助提升細胞活力，可令膚質更細緻，締造啞緻肌膚，有效改善肌膚質感。其中一號紅山茶花精華液迅速滲透同時保護肌膚，免受都市環境侵害，使肌膚重生，綻現年輕光芒。

25+護膚品推薦1. CHANEL N°1 DE CHANEL 精華液 100ml HK$1,675（品牌提供）

25+護膚品推薦2. The Ordinary Rice Lipids + Ectoin Microemulsion 強效補水保濕霜 120ml HK$203

The Ordinary的強效補水保濕霜，通過微流控（microfluidisation）配方技術，使得強效補水保濕霜能夠把依克多因、天然保濕因子等鎖水分子，與大米脂質（Rice Lipids）、荷荷巴油（Jojoba oil）等具滋養、封閉性的成分無縫結合成穩定的乳狀液。可為肌膚深層補水和保濕，同時帶來超輕盈且不油膩的護膚體驗。

25+護膚品推薦2. The Ordinary Rice Lipids + Ectoin Microemulsion 強效補水保濕霜 120ml HK$203（品牌提供）

25+護膚品推薦3. fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧 100ml HK$240

fresh 所推出的玫瑰瞬間保濕噴霧﹐蘊含大馬士革玫瑰萃取與玫瑰水，能舒緩及軟化肌膚，並幫助收細毛孔，提供瞬間保濕。可使肌膚保持柔潤水嫩，適合作為妝前打底、定妝或隨時補水使用。

25+護膚品推薦3. fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧 100ml HK$240（品牌提供）

化妝品推薦

25+化妝品推薦1. LAURA MERCIER 輕感持久定妝噴霧 100mL HK$320

去年（2025年）引起全城熱議的LAURA MERCIER 輕感持久定妝噴霧﻿﹐品牌全新升級配方，使妝容與肌膚更完美貼合。定妝噴霧﻿匯聚多重保濕成分及依克多因（Ectoin），糅合革新「水分子引力」定妝概念，有效同步傾注及凝聚水分子，於觸膚瞬間快速形成防護及鎖水屏障，顯著提升妝效持久度與貼服度。同時有助對抗日常溫度變化及都市污染及藍光侵害，為肌膚築起多重防護防線，一步締造零油光且持久無瑕的妝容。

25+化妝品推薦1. LAURA MERCIER 輕感持久定妝噴霧 100mL HK$320（品牌提供）

25+化妝品推薦2. CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$440

CHARLOTTE TILBURY的輕盈無瑕蜜粉，一直備受女生們喜愛，今年品牌特別推出了全新#0號色調，專為亞洲白皙肌膚設計，更能完美匹配膚色。蜜粉同樣採用專研壓制工藝及S微米級柔焦精細粉未，粉質細膩如霧，輕輕一掃便能即時隱藏毛孔，平滑肌膚，達到一秒磨皮效果。蜜粉在消除多餘油光的同時，即使多層疊加，也不會產生粉感及浮粉等問題，輕易塑造出透霧肌膚妝效。

25+化妝品推薦2. CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$440（品牌提供）

25+化妝品推薦3. Dior 誘惑煥彩潤唇膏 HK$350

Dior的誘惑煥彩潤唇膏，配方能持續48小時為雙唇保濕，並能因應唇部的酸鹼值產生反應，煥發個人化唇色，瞬間提升櫻唇光澤。而且目前共推出了10款色調，由清新的粉紅色至明亮的珊瑚色及亮澤裸色，讓各位女生都能挑選到喜歡的潤唇膏色調。