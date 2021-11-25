深水埗設計遊蹤｜細看香港招牌街牌／VR探索主教山配水庫

提起深水埗你會想起甚麼？是一檔檔的魚蛋燒賣豆腐花、琳瑯滿目的膠珠布匹、各式各樣的電子零件，還是近年如雨後春筍的文藝咖啡店？設計營商周城區活動將舉辦一連串設計和創意活動，以工作坊、導賞團和互動展覽等帶大家走進深水埗社區，認識這個匯聚中西、穿梭古今的地區。



深水埗全球最型格社區第3 認識社區創意設計

由香港設計中心舉辦的「設計營商周城區活動」是一個結合設計和創意的社區起動計劃，透過舉辦創意節、展覽、校園計劃、工作坊等，連結一群熱愛設計和關心社區的人互相交流，認識和設計屬於自己的社區。

深水埗雖是舊區，但近年逐漸發展成一個文創基地，2020年更獲外國雜誌《Timeout》票選為全球最型格社區第三名。深水埗城區活動將於11至12月期間在深水埗舉行五個重點活動，帶出以設計推動本地創意經濟、歷史文化保育及美好社區生活之三大可持續發展理念。無論你是不是深水埗人，都十分值得參加這些活動，反思我城該何去何從。

Memory Lane 1921-2021書籍分享會（香港設計中心）

Memory Lane 1921-2021書籍分享會 香港招牌百年史

城區活動2021的「主要伙伴場地創意節」伙伴旲視聽實驗室將以深水埗區內隨處可見的文化特色「字體設計」和「香港招牌」為主題，策劃「Memory Lane 1921-2021」項目，舉辦一連串設計書籍分享會，並邀請本地字體設計師和招牌匠人參與設計思維工作坊，與公眾探討保育文化的重要性。 此外，旲視聽實驗室更將舉行「香港招牌」展覽，展示香港招牌近百年的歷史及設計演變。

Memory Lane 1921-2021

日期：2021年12月8至31日

地點：深水埗黃竹街1K號｜THY LANE

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「布社」計劃（香港設計中心）

「布社」展覽工作坊 結合植物陶藝金工店舖設計

位於大南街、集咖啡店及展覽場地於一身的openground將舉辦與深水埗原材料相關的活動，實踐「取之社區、用之社區」，今年他們主力研究紡織品店舖，並結合鄰近的植物、金工及陶藝等店舖設計不同⽤品，展⽰物料的獨特性或製作⽅法。

除了「布社」展覽，openground更將舉辦工作坊，教導公眾如何以設計思維連結材料供應，把設計融入生活。

布社展覽

日期：2021年12月3至12日下午12時至晚上7時（周一休息）

地點：深水埗大南街198號 openground

布社公開工作坊

日期：2021年12月4及11日下午2時至4時

地點：深水埗大南街198號 openground

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浸入深水「保」- 主教山配水庫保育與VR虛擬實境（香港設計中心）

浸入深水「保」 主教山配水庫保育與VR虛擬實境

主教山配水庫是深水埗區內一級歷史建築，而目前正進行加固工程，一般人無法進內參觀，「公眾社區教育項目」伙伴東西建築便運用VR 技術，將主教山配水庫重現於大家眼前。

「浸入深水『保』—主教山配水庫保育與VR虛擬實境」邀請公眾參與一系列工作坊，透過VR體驗及建築保育專家分享了解歷史建築資料，引發大家對文物保育和社區發展的討論，及後主辦方便會用3D掃描把公眾聯想的保育方法呈現出來。

浸入深水「保」- 主教山配水庫保育與VR虛擬實境

日期：2021年12月1至3日

地點：深水埗大南街186號合舍



日期：2021年12月4至19日

地點：深水埗大南街230號｜Ppalli Ppalli

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街牌實驗室－好社區生活設計工作坊（香港設計中心）

街牌設計大賽 呈現理想社區好生活

街牌和標誌充斥我們的環境，簡約的線條和圖案淺白易明，成為大家通用的語言。街牌實驗室是一個互動工作坊，除了教大家街牌和社區的關係、認識設計思維外，更會邀請大家設計街牌，把社區好生活的想法，透過標誌表達出來，並參加街牌競選大賽！

街牌實驗室－第三階段：街牌實習週

日期：2021年11月7至12月5日上午10時半至下午6時半

地點：深水埗

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瓜瓜部屋：香港製造（香港設計中心）

瓜瓜部屋 香港製造「棚仔」探秘

不少手作人都喜歡到深水埗買布，但到底這些布料從何而來？二次坊展開的「瓜瓜部屋」項目邀請時裝設計師洪銘健，帶領大家參與「香港製造」計劃，由原材料到設計生產，教育及培養青年綠色設計與生活的概念，當中包括到訪深水埗布藝集中地「棚仔」進行導賞，認識製衣原材料。

瓜瓜部屋：香港製造

活動日期：2021年10月28至11月28日

分享會日期：2021年12月11日

地點：深水埗

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【01空間 x 設計營商周城區活動】 連繫全城 免費參與活動賞積分

「01空間」為「設計營商周城區活動」2021的策略媒體伙伴，為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，由即日起至2021年12月31日，報名參與設計營商周城區活動，將加送 1,888 「01積分」，之後以低至半價換購主題樂園等活動門票，名額有限，送完即止，以延續設計交流的樂趣和創作理念新體驗。👉🏻立即按此免費報名