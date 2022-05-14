父親節禮物2022 | 送禮物給爸爸！10大實用父親節禮物排行推薦

【父親節禮物2022】父親節將至，又是一眾子女趁機向父親表達愛意送禮物的日子。不過父親通常比起母親都較沉默寡言，甚少表達內心世界，例如：喜歡甚麼、不喜歡甚麼等都難以察覺。作為子女絞盡腦汁不知送甚麼禮物給父親是最適合又討喜？《01女生》綜合父親節送禮物指南，整理出以下「父親節10大最愛收禮物排行」，子女不妨在買父親節禮物前參考一下吧！



6月19日便是父親節，而每逢父親節到來，不少子女也選擇邀請父親或加碼送出「零用錢」給父親來表達孝心。但每年都是吃大餐或贈送金錢可能會顯得自己「無心肝」，令父親感受不到多大的愛意。想今年父親節有別以往，不妨借前人之鑑，了解父親最愛收到哪一類型的禮物？

【父親節禮物2022】《01女生》綜合父親節送禮物調本，整理出以下「父親節10大最愛收禮物排行」，子女不妨在買父親節禮物前參考一下吧！(《了解的不多也無妨，是一家人》劇照)

根據《OpView社群口碑資料庫》以往曾做過的一個「父親節10大最愛收禮物排行」，發現到如酒類、刮鬍刀和領帶等較多人送傳統的禮物來說，父親對於收到按摩運動器材的禮物是較有好感度，反映到父親是更喜歡與受落。另外，不少子女也考慮到父親的健康因素，會選擇贈送電動牙刷、空氣清新機等家電則排行第10位。

另外依據調整數據整理所見，排行第9位是公事包、皮夾等時尚配襯用品；第8位則是普遍子女選擇所贈送的現金；第7位是心意，或許在父親的眼中看來子女「有心」便是最好的禮物，有時不用禮物，將一張寫上滿滿愛意句子的心意卡送結父親或許是最好禮物？第6位是刮鬍用品，男士平日也注重儀容，送上電動鬍鬚刨能方便父親去有效地整理外表。

▼▼▼【按圖看】「父親節10大最愛收禮物排行」餘下的頭5位排行，美食類如蛋糕甜品、豪華大餐排第3位；第1位是任何人都愛收到的電子禮物？▼▼▼

父親節禮物2022：精選父親節禮物推薦名單

當子女們了解父親心目中想收到哪一類型的禮物後，《01女生》便精選出父親節禮物推薦名單，讓還沒有買父親節禮物的大家，有更多送禮物的頭緒。

▼▼▼【按圖看】《01女生》精選父親節禮物2022推薦參考名單！▼▼▼

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