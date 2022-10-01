美國女嬰天生無雙臂遭棄養　天使般笑容融化養父母的心

所謂「生娘不及養娘大」，父母的養育之恩才是最讓人尊敬與感動的。美國一名女嬰天生沒有雙臂，因此剛出生就被親生父母拋棄。雖然生活艱苦，但她並沒有放棄，自強不息，最終遇到疼愛她的養父母，重新過上幸福的生活。



美國一名女嬰Vasilina天生失去雙臂，因此一出生就慘被親生父母拋棄。（FB：Elmira Knutzen）

美國一名女嬰Vasilina天生失去雙臂，右手只有兩根手指，因此一出生就慘被親生父母拋棄。慶幸Vasilina被救回了孤兒院，雖然她還是沒有任何自理能力，但是就算遇到怎樣的困難，Vasilina臉上總是帶著最天真、燦爛的笑容。這個天使般的笑容，吸引了養父母Chris和Elmira的目光，義無反顧決定領養她，肩負起照顧Vasilina一生的艱鉅責任。

Vasilina臉上天真燦爛的笑容，吸引了養父母Chris和Elmira的目光。（FB：Elmira Knutzen）

由於Vasilina是美國人，而養父母是俄羅斯人，因此領養的手續也更加繁複。其實Chris和Elmira這對愛心滿溢的夫妻，不止領養了Vasilina一個孩子，早就領養過一個同樣殘疾的男孩子，因此對於接Vasilina回家的決心很大。最後成功帶Vasilina回到了俄羅斯的家，開始了充滿愛的新生活。

最後成功帶Vasilina回到了俄羅斯的家，開始了充滿愛的新生活。（FB：Elmira Knutzen）

Vasilina的經歷雖然悽慘，但她可能比我們正常人更加堅強、勇於面對生活。被這對好心人領養之後，Vasilina雖然得到了很多寵愛，生活上也被照顧得無微不至，不過懂事的她並沒有想過要依靠別人渡過一生，年紀小小便開始努力地學習各種生活技能。

Elmira曾經拍下了她用雙腳吃飯的影片，影片中的她用腳夾著筷子，努力地將食物送進嘴中。可是腳與嘴的距離還是太遠了，她唯有放下了疲憊的雙腳。不料沒多久她又再次掛起燦爛的笑容，再接再厲！改用左腳並調整角度，嘴巴猛力向前張開，終於成功吃到食物，勵志的舉動感動不少網友。

Elmira曾經拍下了她用雙腳吃飯的影片，影片中的她用腳夾著筷子，努力地將食物送進嘴中。（FB：Elmira Knutzen）

如今Vasilina已經能夠跟母親一起出去玩耍，不但能夠用腳拼拼圖，甚至還能採滑板車。她還經常跟家中的兄弟玩耍，一家人感情非常要好。Chris和Elmira說過，只要看到Vasilina的笑容，就覺得一切都值得了，加上Vasilina的努力不懈，從不放棄的個性讓他們很感動！在養父母網上分享的照片可見，長大後的Vasilina已經開始上學，而且看上去非常快樂。

如今Vasilina已經能夠跟母親一起出去玩耍，不但能夠用腳拼拼圖，甚至還能採滑板車。（FB：Elmira Knutzen）

生活縱然有很多不如意，大家可能也想過自暴自棄，但比起一些天生有缺憾的人來說，這些可能只是微不足道，根本不值一提。很多人會說，我們有手有腳，只要努力，沒有什麼不可以的。不過就算「沒手」，也可以活得很精彩。在佩服Vasilina的同時，自己也該重新振作，審視我們面對困難的心態。至於養育Vasilina的這對夫妻的大愛毋庸置疑，養育不健全的孩子並不容易，值得每個人的讚嘆。