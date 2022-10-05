麥明詩拒續簽無綫約更精彩？10句語錄展灑脫人生：不想自己是不幸

【麥明詩｜金句】被喻為「十優港姐」的麥明詩，據指日前已與無綫完約，回復自由身，並拒絕出席今屆港姐決賽，向傳媒透露「現時轉變方向，暫不會回去。」麥明詩當年憑綜藝《後生仔傾下偈》的敢言個性，深得不少觀眾喜愛，但她卻選在事業盛起時，於2019年淡出娛樂圈，由包薪合約轉簽「綠葉約」，同時轉戰法律界，在麥肯鍚顧問公司工作。



麥明詩擁有不少人羨慕的條件，但她從未因此放慢態度，積極活出自己想過的人生，寫下一段段平凡但精彩的故事。她曾在不少專訪或個人分享中，透露出自己的智慧人生觀，句句都發人深省，無論在工作或愛情上，都予人灑脫型格的個性。

麥明詩據指日前已與無綫完約，回復自由身。(IG@louisa_mak)

學歷是個對自己的追求，但不應用以衡量一個人的價值。 麥明詩

麥明詩當年參選港姐，憑著會考十優成績成為傳媒焦點，並大熱當選冠軍。雖擁有高學歷，她都不會時常掛在嘴邊，認為學習的目的，是讓自己有所得著和進步，曾在訪問中指「學歷是個對自己的追求，但不應用以衡量一個人的價值。」我們從小不時與人比較，特別是學業，或會將美好前途掛勾。但在麥明詩的眼中，學習是為增值、豐富自己，因此直至現時，她還不停考取證書，如2019年的「進階開放水域潛水員」證書。

麥明詩｜麥明詩當年參選港姐入行。(IG@louisa_mak)

我選完之後常被罵這麼平凡也可選到，我便覆他，你出來選我不就選不到囉！ 麥明詩

反思自己的成長，如何從中有所得益，而不會想自己是不幸的一個。 麥明詩

不少女星都曾受網民抨擊，麥明詩也不例外，曾在當選冠軍後被指樣貌「平凡」。她當時沒被打撃自信，並在一場港姐宣傳活動上，直言網民「你出來選，我不就選不到。」能夠承受評論，只因麥明詩態度正面，同時亦會從中反省自己，讓自己成為一個更好的人，她曾在訪問中指，每當遇上逆境，都會「反思自己的成長，如何從中有所得益，而不會想自己是不幸的一個。」將負面情緒化成正面能量，相信是促使麥明詩成功的其中一個關鍵。

麥明詩｜麥明詩予人堅強形象。(IG@louisa_mak)

堅強不等於你沒有情緒，亦不等於你不可讓人看到你軟弱。反而這才是堅強，因為你不怕。 麥明詩

入行以來，麥明詩都予人堅強和硬朗的女強人個性，但她卻在一次訪問中，表示自己也會軟弱，「堅強不等於你沒情緒，亦不等於你不可讓人看到你軟弱。」她認為這反而才是堅強，因為不怕向人展現。有云「哭便輸了」，堅強有時是一個自我保護的偽裝，怕被人識破自己的不安，使自己在別人眼中留下弱者印象。但其實勇於面對自己，告訴對方自己的負面情緒，這樣才可在身心發展方面更有進步，同時亦讓對方更明瞭自己，助長一段關係的成長。

麥明詩｜麥明詩於2019年轉簽「綠葉約」。(IG@louisa_mak)

娛樂圈固然好玩，但好像總是在自己的圈裡面，覺得跟這世界有些脫軌。 麥明詩

麥明詩淡出娛樂圈，轉投辦公室行列，引起不少網民討論。近日有傳媒問到她會否重回無綫拍劇，她指發覺自己的方向與無綫不同，故暫不會回去。選擇離開演藝圈，大抵與安全感有關，她曾言，若自己的事業建於大眾想法，便會感到不安，甚至想迎合他們。因此筆者認為，離開或是個讓其喘息的機會，並從中尋回最原本的自己。

麥明詩｜專明詩認為愛要及時。(IG@louisa_mak)

愛一個人不一定要擁有，但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他！ 麥明詩

麥明詩最為人熟知的戀情，莫過於與林作拍拖。有網民曾留言指其「與林作扯上關係，是一生的遺憾！」但她亦大方以英文回應「仍是我無悔的事。」每次感情遇上挫敗，或都會怪責對方不好，但麥明詩則視之為「讓自己更堅強、更認識自己、更認識人性的旅程」，雖或有不甘，但不能放棄今後去愛人的機會。她亦認為，「愛一個人不一定要擁有，但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他！」愛不一定要佔有，讓對方感到幸福快樂，才是真真正正的愛。

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【麥明詩Q&A】