白色情人節｜望維港做日式6星級專業水療　做推油按摩附訂購詳情

白色情人節（3月14日）無論它的起源是否來自日本商家，對於很多熱戀中的情侶都是個非常重要的節日，當然要整裝待發、以完美姿態出現。除了好好打扮一番之外，亦可以做個spa改善膚質。香港日式美體spa館SOOCO推出快閃優惠，可以低至5折價錢享受SOOCO的人氣全新按摩。另有其他美肌療程，想知就要繼續看下文。



3,000呎無邊際海景、2,000呎園景放鬆身心

開業只有短短一年的SOOCO是專為女生而設，主打日式spa、專業按摩服務，由設備、浴池到環境都十分講究。SOOCO兩間尖沙咀分店分別設有2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景，令人由內到外都可以得到身心放鬆。

SOOCO的海景旗艦店 3,000呎無邊際維港海景，看著維港景致做spa特別放鬆！（圖片由SOOCO Spa & Slimming Centre提供）

溫熱酵素木浴池 日本6星級水療按摩

除了環境之外，SOOCO亦引進了先進的設備，包括了罕見的「日本6星級專業水療按摩池」，另外spa館設有日本大阪認證的「溫熱酵素木浴池」和RED DOT組點設計大獎的「意大利超聲波纖體浸浴」及各種人氣纖體美容儀器。想和閨蜜邊嘆靚景邊做spa？SOOCO特別設有雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足不同按摩、瘦身、面部療程的需求。

SOOCO引進了日本排毒米糠酵素木浴，適合有瘦身需要及產後女士使用，另外亦有紓緩頭痛和關節痛的功效。（圖片由SOOCO@IG提供）

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01空間獨家優惠 半價日式人氣按摩療程

想一試與閨蜜享受日式專業級按摩享受？SOOCO現與01空間合作，推出4個療程的快閃優惠，除了以往的SOOCO會員之外，部分優惠亦針對新客戶。其中01空間獨家買一送一優惠，新客人可以優惠價$1307，從7個SOOCO人氣全身按摩，選擇1套並專享120分鐘，平均每套只需要$654。另外，01空間會員可扣除積分可再以半價換購，每套spa的價錢低至$327。

按圖看SOOCO按摩療程：

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60分鐘 SOOCO人氣全身按摩 （新客人專享）

-優惠價：$654/套（原價$1307，5折）

-不需同時使用120分鐘，可分兩次或兩個人使用均可

-限量300套

-購買起計六個月內使用



7選1：

1. RELAX 靜心癒香薰舒緩按摩

2. WARM 能量熱石按摩

3. SLIM 人手纖體塑形淋巴排脂按摩

4. DETOX 五行欠叉引流排毒經絡按摩

5. THAI BALANCE 泰式傳統穴位按摩

6. HERBAL 泰式消疲勞減壓熱敷草藥球按摩

7. PINK 喜馬拉雅山粉晶鹽美膚修身排毒抗炎按摩



除了人氣全身按摩之外，SOOCO亦有其他優惠美容療程，特別針對有瘦身需要、痛症及保濕滋潤的女生而設。

日本排毒米糠酵素木浴 +面部海洋海藻排毒護理（只限海防道分店）

-30分鐘米糠酵素木浴及15分鐘面部護理

-可舒緩疲勞、消除多餘脂肪、滋潤皮膚、改善體質等

-優惠價：$630（原價$787，8折）



一叮溶脂（新客人專享）

-優惠價：$980（原價$2,680，37折）

-可溶解脂肪細胞

-專攻皮下15mm破壞80%深層頑固脂肪

-減少局部脂肪沉積，針對蜂窩組織改善橙皮紋

-有效消除雙下巴



忘憂花香水療護理（新客人專享）



優惠價：$1,424（原價$1,899，75折）

-15分鐘去角質護理

-45分鐘花香忘憂身體按摩

-清新滋潤保濕乳

-水療餐飲



SOOCO 日式美體spa館

海景旗艦店地址：尖沙咀裕華國際大廈14樓02室

園景主店地址：尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

訂購網址：01空間

全身按摩3款精油任擇 驅寒去濕紓展身心

嘆Spa之餘，還想做個深層按摩療程、排毒去濕？Shh Massage亦推出3個療程套餐，除了提供全身淋巴排毒按摩之外，還會全身推油按摩，提供3款精油更有助去水腫、舒緩放鬆和驅寒去濕氣，只需要選擇其一，就可以嘆足最少120分鐘。另外套餐亦有針對頭肩頸、熱石、肚部及胸部等部位的按摩，最適合女生在見摯愛前好好放鬆一下。另外，01空間會員亦可扣除積分，以低至半價換購。

Shh Massage設有3個優惠套餐，每個套餐針對的部位都有所不同，選購前可先考慮清楚。（圖片由SHH Massage and Spa提供）

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按圖看Shh Massage按摩療程：

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Shh Massage

尖沙咀分店地址：柯士甸道144號

銅鑼灣分店地址：黃泥涌道139號

沙田分店地址：沙田新城市廣場一期UB05

查詢電話：（尖沙咀）6233 3210｜（銅鑼灣）6356 0050｜（沙田）5228 7989

訂購網址：01空間