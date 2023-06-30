夏日Keep Fit攻略｜瘦腹、美腿、練線條必睇！兩大瘦身法寶推介

炎炎夏日，去沙灘、船P是不能錯過的活動！但去玩之前，你的Summer Body準備好了嗎？即使費盡心力減走肚腩和「拜拜肉」，但腰、腿線條仍未滿意，想再進一步？抑或好想減肥，但始終難戒啖啖珍珠的手搖飲品，體重好快反彈？不用擔心！以下你介紹兩大夏日瘦身法寶，從運動、飲食入手，全面助你Keep Fit迎接夏日——操靚身體線條，不用戒口也能減肥！



Pilates修身塑形 美腿、修腰、減肚腩必做

近年歐美超模、日韓女星均掀起一陣「Pilates」（普拉提）熱潮，連BLACKPINK Jennie都是Pilates粉絲。其實Pilates是項有助修身塑形、操肌燒脂的運動，透過使用普拉提器械進行鍛煉肌力，可同時增強身體的平衡力和靈活性。Pilates結合有氧、及肌肉伸展運動，可助提升整體體能及柔軟度。不過縱使Pilates好處多多，大家也切忌只看網上影片跟著做，不妨參與有專業導師指導的課堂，以確保動作正確、保障安全。如PURE Yoga便設有Reformer Pilates基礎器械普拉提課堂，先教導入門知識後再作訓練。

更多PURE會藉資訊可參閱：https://www.puregroup.com.hk/all-passes/

配合普拉提器械鍛煉肌力及柔軟度，有助增強身體的平衡力和靈活性。

參與Reformer Pilates課堂時需穿上襪子，穿防滑襪更佳，以減低滑倒風險。

無須戒口「零罪惡感珍奶」想飲就飲！

近日天氣持續高溫，天文台更罕有新增「極端酷熱天氣」提示，實在難敵凍飲誘惑！街上台式飲品店多多，稍為定力不足，多喝幾杯珍珠奶茶，不但心裡充滿罪惡感，更好易增磅！不過，想飲珍珠奶茶又不想增磅，其實也並非沒可能。由nood food推出的「Fizzy Summer Specials」系列中，便有低卡路里的健康版珍珠奶茶——「抺茶紅豆波波」和「焙茶薏米波波」。茶底選用來自日本的優質抹茶和焙茶，配上健康的燕麥奶，而珍珠則改由100%純素薏米及紅豆製成，告別「邪惡」的澱粉質珍珠。不論口感、味道和濃郁度都媲美一般的珍珠奶茶，普通珍珠奶茶的卡路里多達600或以上，這兩款「健康版珍奶」的卡路里則只有300左右，足足低了一半！，非常適合難戒口、「為食」的你。若行經金鐘Pacific Place或灣仔星街小區，到PURE Yoga店內的nood food就可買到了！

若不喜歡奶類飲品，其實「Fizzy Summer Specials」亦有兩款清新飲品選擇——「熱情泡泡」和「荔桃泡泡」。於Sparkling water中加入蜜桃、熱情果、荔枝等，啖啖新鮮果味，極之消暑！

粉嫩色系的「熱情泡泡」、「荔桃泡泡」（左圖），打卡一流！健康版珍奶「抺茶紅豆波波」和「焙茶薏米波波」（右圖）卡路里較低，大大減輕罪惡感！

（資料及相片由客戶提供）