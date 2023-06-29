開心購物節｜Colourmix Mirabell買1送1　美妝服飾53項優惠47折起

「香港開心購物節」即將開鑼！超過128間商戶送出總值高達15億港元折扣優惠！購物節四大主題中設有「健美養生」主題，多間美妝品牌和鞋店均推出限定優惠，包括護膚品、內衣鞋履等，優惠更低至47折！立即領取優惠券以最抵價錢買心頭好！



優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。只要成為《香港01》會員，市民們便可按入優惠連結領取心儀的優惠券，在7月1日至8月31日期間盡情購物。留意部分優惠券設有限額，先到先得。

重點推介：

1. Colourmix｜指定產品47折優惠券

憑券以HK$350 優惠價購買SWISSMIRACLE 細胞再生青春精華眼霜 15ml



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2. 日本命力｜海洋の美白丸6折優惠

凡購買日本命力海洋の美白丸，可享6折優惠



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3. Bread n Butter｜即時買減優惠

購物滿HK$2,000即減HK$300



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4. Mirabell｜指定鞋款買一送一

於指定門市購買指定鞋款可享買一送一優惠



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服飾、內衣、配飾優惠連結一覽：

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1. SOFINA｜單一消費滿HK$800或以上即減HKD100

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2. Embry Form｜專門店及專櫃購物滿$600即減$100

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3. Embry Form｜網店購物滿$600即減$100

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4. Jeanswest｜漸變色自動防曬傘買一送一

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鞋履優惠連結一覽：

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1. Mirabell｜購買鞋類淨額滿$500即減$50

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2. STACCATO｜購買正價貨品即享9折優惠

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3. 運動家｜優惠價購買Das Original指定款摺疊袋

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4. C.P.U｜購物滿指定金額加$1換購BEARinMIND摺疊袋

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5. Marathon Sports｜購買Zverest 指定正價防曬帽即減$40

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6. Marathon Sports｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20

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7. GigaSports｜購買Zverest 指定正價防曬帽即減$40

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8. GigaSports｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20

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9. Rockport｜指定門市購物滿HK$800即減HK$50

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10. Runderful｜優惠價購買Cegero指定款腰包

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11. FitFlop｜購買鞋類淨額滿$500即減$50

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12. Hush Puppies｜購買鞋類淨額滿$500即減$50

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13. Hush Puppies｜指定門市購買指定鞋款買一送一

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14. SKECHERS｜消費折實滿$500可享$100折扣優惠

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保健食品優惠連結一覽：

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1. 日本命力｜清の螺旋藻6折優惠

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2. 日本命力｜腦鑽素7折優惠

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3. CATALO｜長效釋放活性維他命C 500毫克 60粒 HKD70

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4. 南北行｜蔘之元高麗參地20支四兩特價$1680

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5. 南北行｜購買特定款式的花旗參,石斛,可獲買一送一優惠

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6. 南北行｜韓國LABICELL F+益生菌特惠券

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7. 百成堂｜購買康健三寶系列產品享買1送1

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8. 百成堂｜購買純正珍珠粉10克享買1送1

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9. 龍豐集團｜日本九州青汁系列8折優惠券

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10. 余仁生｜門市購買滿 $500(折實)即減$50

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11. 余仁生｜膠囊系列買2送1

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12. 余仁生｜網店購買滿 $500(折實)即減$50

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13. 官燕棧｜特選粗蟲草花買一送一

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14. 官燕棧｜紅燒鮑魚花膠錦盒換領券

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15.官燕棧｜門市消費滿$1000即減$88

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16. 維特健靈｜素滴雞精／腦精靈限時搶購

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17. 維特健靈｜竹酢和田保健貼／小兒靈芝蜜250毫升／加強配方知音蟲草菌絲體膠囊限時搶購

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18. 華潤堂｜康維健多源養目佳加強版$160

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19. 華潤堂｜加拿大標叔海豹油軟膠囊$149

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20. 華潤堂｜便治文獅子油45毫升$29

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21. Watsons｜優惠價$399買TRU NIAGEN樂加欣產品

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21. Watsons｜優惠價$168Health Pro康研寶美目亮眼丸

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22. Watsons｜優惠價$258買2件卡怡可斯阿拉斯加皇深海魚油丸

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23. Watsons｜生堂鹿筋通買一送一

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24. Watsons｜優惠價$339買維特健靈健肝寶膠囊

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護膚產品優惠連結一覽：

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1. THANN｜門市購物可享指定正價產品85折優惠

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2. THANN SANCTUARY｜門市購買正價指定療程可享9折優惠

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3. Siamei 詩雅美品｜美妝購物滿$150即減$18

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4. SaSa｜以優惠價HK$359-HK$599購買Dr.G指定產品

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5. SaSa｜Soo Beauté升級蘆薈保濕舒緩凝膠8折優惠券

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6. SaSa｜購買2件或以上指定METHODE JEANNE PIAUBERT產品85折優惠券

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Colourmix、日本命力47折起 優惠價美白淡斑去眼紋

要對抗夏天帶來的種種肌膚煩惱，選擇健康保健品和護膚品至關重要！Colourmix推出開心購物節優惠，憑優惠券到Colourmix門市可以47折優惠價$350（原價：$750）購買SWISSMIRACLE細胞再生青春精華眼霜一件，為肌膚提供全面補濕，預防皺紋！

Colourmix SWISSMIRACLE細胞再生青春精華眼霜47折優惠

香港健康食品品牌日本命力亦推出折扣優惠，於任何一間日本命力門市購買海洋の美白丸（原價：$528）可享6折優惠，可以高效美白、去斑、退印，令你從此無懼紫外光的侵襲！此外，日本命力清の螺旋藻和腦鑽素亦同樣有折扣，總有一款適合你！

日本命力推出三款優惠折扣

Mirabell指定鞋款買一送一 bread n butter勁減$300

夏日炎炎當然需要一對涼鞋，為雙腳透透氣！Mirabell限時優惠，於指定門市購買指定鞋款可享買一送一優惠，涼鞋亦同樣適用！如果對指定鞋款沒有興趣，Mirabell亦有相應購物優惠，只要於指定門市購買鞋類產品淨額滿$500或以上即可享$50折扣！

Mirabell指定鞋款可享買一送一；指定門市購買鞋類產品淨額滿$500或以上即可享$50折扣

潮流女裝品牌bread n butter同樣推出優惠，於門市或官方網點消費滿$2000即減$300，相等於85折！夏日必備一字肩上衣折後只需$594；半截短裙折後只需$679便可入手！

bread n butter門市或官方網點消費滿$2000即減$300

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