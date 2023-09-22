護髮 2023｜擺脫漂染暗啞斷髮！網紅大推5款OLAPLEX皇牌洗護產品

擁有健康亮麗的秀髮絕對是女生增添自信、展現魅力的元素，但養成一把美髮要細心護理及定期保養。由其經常漂染燙髮的你，髮質受損程度單靠普通洗髮護理未必足夠，但去Salon做treatment又貴又花時間。想為頭髮重拾健康光澤，荷里活明星及網紅們都大推的OLAPLEX可以說是「爛髮救星」！專利成分能令髮絲減少斷裂、瞬間回復水潤亮澤感，更是淺灰髮色的首選護髮產品，趁住依家「01網購」優惠，入手哂佢哋嘅皇牌產品啦～



OLAPLEX NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理

OLAPLEX - NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理 155ml

不單是肌膚，要養出一把秀髮，底層都要一樣要健康！NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理可稱為頭髮的「爽膚水」，含有高濃度離子，滲透至髮根還原髮芯結構，同時能保護毛囊，修復修因燙染而帶來的斷裂損傷。噴嘴易於使用，洗髮前先從頭皮根源開始打底，深層強韌髮根，為髮絲重拾健康彈性！

OLAPLEX - NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理 155ml（原價：$500）

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OLAPLEX NO.3 強力修復修護乳

OLAPLEX - NO.3 強力修復修護乳 100ml

不少KOL都大推這款強力修復修護乳是家中必內護髮素～採用Olaplex 專利技術，重塑頭髮的內部結構，可改善受損頭髮的質地、健康和強度。在洗髮，前直接將No.3塗於髮尾上梳順放置10分鐘後沖洗，用後明顯感覺到頭髮𣊬間變得柔順有光澤！

OLAPLEX - NO.3 強力修復修護乳 100ml（原價：$408）

優惠價：$198（最多可使用9,900積分，抵消 $99現金）

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OLAPLEX No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃去黃洗髮乳

OLAPLEX - No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃去黃洗髮乳 250ml

經常漂染淺髮色的小編來說，鎖色及護色是相當重要的，而祛黃洗頭水更是長備item！這款去黃洗髮乳就蘊含高濃度祛黃配方，特別適用於金髮，淺色和灰色頭髮保養。專利技術有效重建髮絲深層結構，即時提高頭髮強韌度及為髮絲增加防護，使髮絲變得有光澤和有彈性，從而減少漂染頭髮在洗髮過程中的傷害。

OLAPLEX - No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃去黃洗髮乳 250ml （原價：$418）

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OLAPLEX NO.7 Bonding Oil 深層滋潤髮尾油

OLAPLEX - NO.7 Bonding Oil 深層滋潤髮尾油 30ml

對於有油份作基底的護養品，通常難不免會有點抗拒，大多認為會過分黏笠油膩，但用在修護上卻是不可缺少的。OLAPLEX的髮尾油是皇牌產品之一，因為不只能滋養修護髮絲、撫平毛躁感，更能為頭髮增添豐盈感，乾濕髮時都可以使用。質地輕柔，當中蘊的含抗氧成分能保護髮絲結構，保護頭髮免受環境及UV傷害！

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OLAPLEX NO. 8 鏈鎖結構多效修復髮膜

OLAPLEX - NO. 8 鏈鎖結構多效修復髮膜 100ml

任何髮質都需要定期深層保養，想在家中為頭髮送上髮廊級treatment就必需入手這款！含高濃縮度配方，強化及保護脆弱髮絲，為髮絲提供密集式保濕，養成更水潤健康髮絲，同時增加髮色透亮感及髮質順滑度。可於乾淨、濕髮、中長至髮尾上使用，清水清洗乾淨即可。

OLAPLEX - NO. 8 鏈鎖結構多效修復髮膜 100ml （原價：$500）

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