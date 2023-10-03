聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

【聖誕禮物推薦2023｜交換禮物】聖誕節作為一年中最讓人期待的節日，許多人都早早開始計劃一連串的聖誕派對及聚會，其中為家人、另一半、朋友等準備一份精緻的聖誕禮物，更是一個幸福滿溢的過程！《01女生》就為大家準備了2023年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！



聖誕禮物推薦2023｜NARS[節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTINGTM九色眼影 HK$500

NARS的聖誕節日限量版彩妝，總是讓人心動，讓多款熱賣皇牌及新星級彩妝產品，換上限量絢爛閃爍包裝設計，絕對是慶祝佳節的最佳禮物。其中九色眼影盤不但有精緻的包裝，還有9款高顯色度的迷人眼影，由閃爍質感的自然色調，到一系列突出的粉紅及紫色眼影，讓大家輕鬆化出充滿魅力的眼妝！

聖誕禮物推薦2023｜NARS[節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTINGTM九色眼影 HK$500（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480

唇膏可說是女生們無法抗拒的禮物，高級美妝品牌Hourglass今年推出了節日限量版豐盈水漾唇膏套裝，一盒匯聚了女士們最愛的暢銷煙薰紅木色調Haze和全新溫暖粉紅色調Crave，都是百搭實用的唇膏色，不用擔心買錯色號！產品都是採用品牌獨有的唇部配方，可提供保濕、豐盈及光澤的3合1功效，能夠完美凸顯唇形及營造豐唇效果，讓雙唇瞬間看起來更豐盈、柔軟及光滑，同時一整天持續滋養和補水的效果。

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Santa Maria Novella Medicei花園香水系列 BIZZARRIA 50ml HK$1,420

香水都是不少女生最想收到的聖誕禮物，舒服浪費的香氣配上美麗的香水瓶，是讓人心動的存在！Santa Maria Novella香水是意大利當代皇室御用品牌，由香水瓶到香氛選材處處充滿著用心，其中Medicei花園香水系列的BIZZARRIA是結合苦橙、檸檬和香櫞而培育的稀有品種，非常矜貴的用材，比一般的柑橘花果香調更讓人難忘及陶醉其中。

聖誕禮物推薦2023｜Santa Maria Novella Medicei花園香水系列 BIZZARRIA 50ml HK$1,420（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$376.3（HK$537.5）

購買方法：Pinkoi

比起鮮花，現在更多人在送花時都會考慮永生花，它的保存期間更長久，加上它的名字和特性，很適合送給戀人，代表兩人永遠甜蜜。這款永生盆花，花材選色都是復古奶茶色或是裸色，顏色溫柔耐看，而且可選擇圓形或方形花器盛載，在聖誕過後也擺放在桌子上，回味節日的甜蜜回憶。

聖誕禮物推薦2023｜復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$376.3（HK$537.5）（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$248.5

購買方法：Pinkoi

聖誕節必備的乾燥雪松花圈，在家裡擺放一個頓時充滿節日氣氛！這款森林系聖誕花圈，佈滿各種花材非常繽紛，而且提供不同尺寸的花圈，由15cm到35cm，大家可因應家中位置選購。此外，亦有售20cm的花圈材料包，大家可與家人一起動手做出獨一無二的聖誕花圈，或是在參與朋友的聖誕派對時，作為禮物也是相同窩心。

聖誕禮物推薦2023｜森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$248.5（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜啞光小愛心鍍銠項鍊 HK$129.2（原價HK$143.5）

購買方法：Pinkoi

客製化禮物定必是最顯貼心的聖誕禮物，這款項鍊是由一個約5.5mmx4.8mm的啞光玫瑰金色心心，及一個約5-7mmx3mm大小的銀色字母所組成，而字母是可以自選，加上設計簡約大氣又精緻，很適合作為閨蜜的聖誕禮物！

聖誕禮物推薦2023｜啞光小愛心鍍銠項鍊 HK$129.2（原價HK$143.5）（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜聖誕樹掛布 HK$174.9

購買方法：Pinkoi

在家裡擺放一棵聖誕樹，可使節日氣氛更濃厚，但不一定都有位置擺放聖誕樹，這款裝聖誕樹掛布就是不錯的選擇！在家裡掛上立即滿足節慶儀式感，而且這款聖誕樹掛布有分M(80x120cm)及L（120x180cm）兩個尺寸，大家可因應家中位置選購，還可以加上小燈串，節日氣氛升級！聖誕樹掛布收納亦都相當方便，只要清洗乾淨就可摺起收納，明年繼續用，不論是自用還是送禮都非常適合！

聖誕禮物推薦2023｜聖誕樹掛布 HK$174.9（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜綜合巧克力小禮盒 HK$198.5

購買方法：Pinkoi

代表著甜蜜的巧克力，一直是情侶間的送禮首選。這款綜合巧克力小禮盒，是來自台灣自家品牌，選用當地在地農產品製成而成，擁有特特香氣與濃郁。一盒中備有不同純度巧克力，最適合作為聖誕禮物送給伴侶，或愛吃巧克力的家人或朋友！