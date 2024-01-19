染白髮天然又上色! 實測CIELO絲悅天然護染3倍遮白 不傷頭皮

新生白髮防不勝防，頻密染髮又怕傷害頭皮，但天然染產品又好像不上色，令人非常頭痛！今次實測的CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏就打破天然染髮難上色的宿命，日本納米護染技術高效上色遮白髮。配方天然不會對髮絲造成負擔，呵護頭皮髮芯，適合日常護染新生白髮。即看以下使用秘訣令上色力更突出，輕鬆回復年輕光采！

攝影：黃寶瑩



天然護染不傷頭皮髮芯 適合每週使用

白髮顯老又礙眼，但聽聞頻密染髮可能會刺激頭皮、損害髮絲健康？由日本No.1染髮專家¹Hoyu研發的CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏絕對可以打破以上迷思。產品採用革新日本納米護染技術，高密著納米粒子滲透至髮絲角質層並緊緊吸附，不會輕易洗走之餘，亦不會對髮芯造成負擔。突破3️倍染色力²，一次有效遮白³，一有新生白髮就可以染，無需忍手！

使用前

CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏成分溫和，超過90%天然由來成分⁴，不含Paraben、PPD對苯二胺、SLS及SLES硫酸鹽化學起泡劑等11大添加物⁵，呵護頭皮髮芯。產品蘊含摩洛哥堅果油、山茶花籽油及橄欖果油，令髮絲更亮澤。自然花香氣，溫和不刺鼻。實測產品性質溫和、不傷頭髮及頭皮，遮白效果亦非常出眾，使用後髮質順滑有光澤！

實測CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏性質溫和、不傷頭髮及頭皮，大讚染後髮色出色。

點用先會更上色？實測上色秘訣！幼管裝局部補染更方便

一般在家染髮需準備手套與梳子，亦要混合染劑。CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏一開即用，無需輔助工具。首先取適量染髮膏於手中，以中長髮為例，約需3個乒乓球大小份量，分數次均勻塗抹於頭髮上並充分揉合，確保染髮膏均勻塗抹所有髮絲，放置5至10分鐘後便可沖洗。提提大家，乾髮使用效果更佳，於白髮聚集的位置塗抹較多份量的染髮膏，並放置20分鐘，染髮效果便更理想。想更顯色？秘訣是首3天連續使用，及後每星期使用2至3次維持髮色。

使用1次後；使用3次後

中長髮約需3個乒乓球大小份量，如感用量不足或染色效果欠佳時，建議增加份量。

除了全頭用的大支裝，CIELO絲悅更貼心推出局部補染用的幼管裝，獨特的幼長擠嘴方便局部塗抹於髮線或髮根位置補染新生白髮。全系列日本製造，具自然棕色與深棕色以供選擇。

CIELO絲悅貼心推出局部補染用的幼管裝，方便局部塗抹於髮線或髮根等新生白髮位置。

第2件半價新春優惠*

新年前夕，當然是扮靚變髮的最佳時機！由即日至2月15日，購買CIELO絲悅天然亮澤納米染髮護髮膏即享第2件半價優惠*，大支裝平均每件$119.3，幼管裝平均每件$104.3，萬寧獨賣，千萬不要錯過優惠！

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更多產品資訊及使用方法：https://www.cielo-hk.com/product/treatment.html

1. Hoyu日本No.1染髮產品製造商－INTAGE SRI/SRI+日本染髮劑市場1995 年 1 月－2023年3月根據市場佔有率

2. 與絲悅舊裝染髮護髮膏使用3次後之染色效果比較

3. 上色效果最初有機會未如理想，建議首3日連續使用以達致理想效果，及後每星期使用2至3次維持髮色。染髮效果因人而異，可按需要使用。

4. 根據ISO16128國際標準（包含水）

5. 不含Paraben、硫酸鹽、SLS及SLES硫酸鹽化學起泡劑、PPD對苯二胺、鄰苯二甲酸、紫外線吸收劑、螯合劑、收斂劑、抗氧化劑、對胺基苯酚

*以 2 件計，其中價錢較低 1 件半價。所有價格以店舖為準。如有爭議，萬寧保留最終之決定權。

（資料由客戶提供）