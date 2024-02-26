90後孖妹投身美容業　小店經營憑實力口碑一年擴展至旺角旗艦店

愛美是女性天性，Hailey 和 Joyce也不例外，熱愛美容打扮，親身嘗試過不同美容院的服務，深感現時美容院過份高壓，過份著重推銷而忽略每一位客人的不同需求，愈是了解美容行業，就更希望改變美容業的風氣，憑著對美容的熱衷毅然投身美容業，更果斷於疫情期間開業，2人經營的Felico小店以理解每位客人的狀況，並提供放鬆、不硬推銷、當客人為朋友的舒適氣氛進行療程，更取得韓國認證，靠實力口碑僅以一年就擴展至旺角旗艦店。



放棄高薪穩定職業 投身美容行業創業

Felico的兩位老闆娘Hailey 和 Joyce在大學畢業時相識，同樣是美容、打扮愛好者，很快就一拍即合，對美容的熱愛令她們決心將其化為職業，由起初Part Time只做眼睫毛，到發現越來越多人有皮膚問題而不懂如何處理，加上客人們的支持和信任，使她們作出正式轉型開舖創業的決定，放棄高薪大公司穩定Office職業。Hailey 和 Joyce作為過來人，以往經常出入美容院護膚，因此發現現時美容院太高壓，療程選擇單一之餘，又經常被硬性推銷，距離她們理想中的美容服務相差甚遠，對美容知識、行業了解愈多，就更希望改變美容業風氣，將理想化為現實，為客人帶來舒適有效的美容療程。

Felico的兩位老闆娘Hailey 和 Joyce在大學畢業時相識，同樣是美容、打扮愛好者，很快就一拍即合，對美容的熱愛令她們決心將其化為職業。

用戶體驗為先 拒絕仿效誇張宣傳

「以客為先」、「以實力、真誠待客」是Felico的理念，有別於一般依賴網上誇張不實的宣傳美容中心，Felico決不高壓推銷，亦不會製作誇張的對比圖，以客人體驗為首要考慮，務求以真實效果、真材實料為首，收費透明不含隱藏銷售顧問或繁複收費。創業初期，Hailey 和 Joyce 為求更了解療程及產品的真實效果，親身體驗多款美容儀器，更花了長時間考核美容證書，務求熟悉各儀器，並確認其安全性和效果，絕不馬虎用在客人身上。

Hailey 和 Joyce 為求更了解療程及產品的真實效果，親身體驗多款美容儀器，絕不馬虎用在客人身上。

打破隔膜待客如友 療程服務度身訂造

Hailey 和 Joyce認為每一位客人都是獨一無二的，其膚質狀況、需求亦有不同，不能像坊間的美容院強行硬銷一式一樣罐頭式的療程，Felico的療程不會固定，會針對性介紹所需療程給每位客人，度身訂做最合適療程，此外，她們了解客戶所需，認為美容療程應是放鬆、無壓力的狀況下進行，因此療程期間絕不推銷，當客人是朋友，拉近與客人的關係，以提供舒適放鬆的療程體驗，令客人享受到優質服務和無壓氛圍。

Felico的療程不會固定，會針對性介紹所需療程給每位客人，度身訂做最合適療程。

背後無金主實力派小店 用心、嚴謹、力求進步是成功原因

Felico在疫情期間開業，一年擴展至旺角旗艦店，這一切都得來不易，Hailey 和 Joyce背後無金主，憑著真誠待客，待客人是朋友的親和力、美容服務效果顯著、療程品質控制良好、致力搜羅有效的美容技術帶給客人，以實力吸引一眾客人好評和支持而取得成功。Hailey 和 Joyce非常了解女士們的需求，雖然愛美，但又不想以傷害身體的入侵式儀器或打針，害怕爛面或膠面的失敗風險，但又希望達至打針的成效，為此，兩人親身試用各種輕醫美級儀器如HIFU等，更與韓國連線，獲韓國陶瓷肌機構認證證書，主打天然、安全、有效、高性價比及星級儀器機，幫助各女生解決問題，致力打造1+1大於2的效果，建立專業有效的輕醫美中心。

Hailey 和 Joyce非常了解女士們的需求，主打天然、安全、有效、高性價比及星級儀器機，幫助各女生解決問題。

創業難，守業更難，由400呎的工廈單位搬到旺角落地大玻璃的市中心舖位絕不容易，但Hailey 和 Joyce憑實力、用心待客做到了，Felico印證著兩位女生的努力，其後亦會繼續致力為客人服務，帶來更優質的美容體驗。