全球調查指逾半人認同AI利大於弊：可提升效率　惟擔憂這件事

人工智能（AI）應用愈趨廣泛，一般巿民日常生活中都經常會接觸到。有機構進行全球調查，指出逾半受訪者同意人工智能產品及服務利大於弊，約三成不同意。在統計範圍內的32個國家中，普遍亞洲地區對人工智能的態度較樂觀，而美加及歐洲地區則相較多人不同意利大於弊。究竟各地民眾接受程度有多少？背後憂慮有甚麼？



市場研究機構益普索（Ipsos）於今年4月至5月份進行網上調查，訪問來自全球32個國家共2.3萬名受訪者，一半受訪者表示人工智能已改變他們的生活，近七成明白未來將被人工智能影響。調查結果顯示，有五成半受訪者認同人工智能利大於弊，約三成人不認同。

按國家比較，中國和印尼受訪者最樂觀，認同利大於弊的比例達八成。相反，荷蘭、比利時、美國和加拿大認同利大於弊的比例較低，只有四成或更少。整體而言，亞洲地區較多認同利大於弊，歐洲則相反。

現今資訊社會的個人私隱保障更受重視，較少人認同人工智能利大於弊的地區之中，相信人工智能公司會保護用戶個人資料的比例亦較少。相反，中國、印尼、泰國等地對人工智能公司的相信度較高，同時較多人認同利大於弊。

除了個人私隱之外，調查亦問到受訪者對人工智能會令生活各項變好或變差的看法。其中，逾半同意人工智能有助加快完成工作或其他事情的所需時間，以及增加個人娛樂的選擇，包括電視或影片內容、電影、音樂、書本等。

而最多人覺得會變差的包括增加網上假資訊的數量，以及令就業市場變差，各有逾三成受訪者選擇。