中風11大先兆！流口水、食螺絲要留神！年殺數千港人｜世界中風日

【中風先兆前兆／原因／症狀／後遺症／世界中風日】今日（10月29日）是世界中風日，旨在讓大眾關注中風（Stroke）問題。中風是腦血管病，《香港01》翻查政府統計資料，發現香港每年有數千人死於中風，55歲以上更是高危，但亦有年輕化趨勢。究竟中風有什麼先兆症狀？哪類人高危？又要如何預防？本文一一解答。

（資料圖片）

中風是什麼？

根據衛生防護中心資料，「中風」是「腦血管意外」，是由於腦部血管「阻塞」或「爆裂」，令腦組織不能得到充份養料和氧氣，受影響神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。

而根據醫院管理局，中風是嚴重內科急症，3個月內死亡率約30%，香港每年平均有3000多人死於中風，是本港第4號「致命殺手」。

2001至2019年因腦血管病死亡人數：

2001至2019年因腦血管病死亡率（每10萬人口）：

2006至2018年按性別及年齡組別劃分因腦血管病死亡數目：

究竟「中風」成因是什麼？又有什麼症狀要注意和預防方法？

「胰臟癌」11大症狀＋8招預防

中風後果嚴重，須及早識別預防，如若出現流口水、言語不清、頭痛等，就要加倍注意！以下中風前兆症狀、高危群組及預防方法，大家可參考。

中風11個高危群組▼▼▼

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中風11大症狀＋8招預防方法▼▼▼